Niechęć do rozmowy telefonicznej nie musi oznaczać niechęci do samych dziadków

Zawstydzanie i zmuszanie do rozmowy zwykle nie budują swobody ani bliskości

Krótkie, przewidywalne rozmowy i inne formy kontaktu bywają łatwiejsze dla dziecka

Nagła niechęć do konkretnego dorosłego wymaga uważnej, prywatnej rozmowy z dzieckiem

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Dlaczego dziecko nie chce rozmawiać przez telefon z dziadkami?

Dziecko może nie chcieć rozmawiać przez telefon z dziadkami z wielu zwyczajnych powodów. Nie wie, od czego zacząć, nie ma ochoty opowiadać o dniu albo czuje presję, gdy słyszy pytania jedno po drugim. Dla młodszych dzieci rozmowa bez wspólnej zabawy, gestów i mimiki bywa po prostu mało zrozumiała.

Znaczenie ma też pora telefonu. Dziecko wracające ze szkoły, przedszkola czy zajęć może być głodne, zmęczone lub potrzebować chwili ciszy. Nastolatek może z kolei odbierać niespodziewany telefon jako ingerencję w swój czas dla siebie, nawet jeśli lubi dziadków i dobrze czuje się z nimi podczas spotkań.

Warto oddzielić niechęć do rozmowy od niechęci do relacji. Dziecko, które podczas spotkań przytula się do babci i chętnie odwiedza dziadka, ale milknie podczas rozmowy telefonicznej, najpewniej nie odrzuca dziadków. Trudność dotyczy wtedy formy kontaktu, a nie uczuć.

Czy namawiać dziecko do rozmowy z dziadkami? Tak, ale bez przymusu

Do rozmowy można zachęcać, ale nie warto stawiać dziecka przed faktem dokonanym, podając mu telefon bez zapowiedzi. Zmuszanie, obrażanie się, zawstydzanie lub mówienie, że dziadkom będzie przykro, może sprawić, że telefon zacznie kojarzyć się z napięciem. Dziecko uczy się wtedy raczej unikać sytuacji niż rozmawiać swobodniej.

Lepiej wrócić do tematu w spokojnym momencie i zapytać konkretnie: Co jest dla ciebie trudne? Czy przeszkadza ci długość rozmowy, pytania, głos w słuchawce, a może kamera? Nie zakładaj od razu, że chodzi o nieśmiałość lub zły humor. Odpowiedź dziecka może być krótka, ale pomaga dobrać rozwiązanie do jego wieku i sytuacji.

Jeśli dziecko boi się rozmowy lub jej unika, warto pomagać mu małymi krokami, zamiast całkowicie rezygnować z kontaktu z dziadkami. Taki krok może oznaczać powiedzenie dzień dobry i do widzenia, odpowiedź na jedno pytanie albo krótkie pokazanie przez kamerę rysunku. Ważne, by dziecko wiedziało, że rozmowa ma określony koniec i że rodzic pozostaje obok.

Kontakt z dziadkami nie musi oznaczać długiej rozmowy telefonicznej

Relację z dziadkami można podtrzymywać na różne sposoby. Dla jednego dziecka najlepsza będzie krótka rozmowa głosowa, a inne chętniej wyśle wiadomość głosową, zdjęcie budowli z klocków albo kartkę. Dziecko nie musi od razu prowadzić rozmowy jak dorosły, żeby czuć więź z bliską osobą.

Przydatne są formy kontaktu, które dają dziecku zajęcie i temat. Zamiast ogólnego pytania o to, co słychać, dziadek może poprosić o pokazanie nowej książki, a babcia może przeczytać kilka stron opowiadania podczas wideorozmowy. Wspólna gra słowna, oglądanie zdjęć rodzinnych czy przygotowanie prostego zadania na następny kontakt zwykle ułatwiają rozmowę.

Można ustalić kilka prostych zasad, które ułatwią dziecku kontakt:

rozmowa telefoniczna odbywa się po wcześniejszej zapowiedzi, a nie znienacka

rozmowa jest krótka i kończy się o umówionej porze

dziecko może wybrać rozmowę, wiadomość głosową lub wysłanie rysunku

rodzic pomaga rozpocząć rozmowę, jeśli dziecko tego potrzebuje

dziecko może powiedzieć, że dziś nie ma ochoty rozmawiać

Jak dziadkowie mogą ułatwić wnukowi rozmowę przez telefon?

Dziadkom warto spokojnie powiedzieć, że milczenie dziecka nie jest brakiem szacunku ani dowodem, że wnuk ich nie lubi. Pomaga, gdy nie oczekują natychmiastowej odpowiedzi i nie zasypują dziecka pytaniami. Zamiast zadawać dziecku serię pytań, lepiej opowiedzieć krótką historię ze swojego dnia, nawiązać do wspólnego wspomnienia lub zapytać o jedną konkretną rzecz.

Dobrze sprawdza się regularny kontakt o porze, która odpowiada dziecku. Dziadkowie mogą też zaakceptować, że dziecko chce zakończyć rozmowę, ponieważ musi już iść lub woli porozmawiać innym razem. Dzięki temu dziecko nie czuje, że po odebraniu telefonu traci kontrolę nad tym, jak długo potrwa rozmowa.

Kiedy odmowę rozmowy z dziadkami potraktować poważniej?

Szczególnej uwagi wymaga nagła niechęć do kontaktu z konkretnym dziadkiem lub babcią, zwłaszcza gdy dziecko mówi, że się boi, czuje się zawstydzane albo nie chce zostawać z tą osobą samo. Nie naciskaj wtedy na rozmowę telefoniczną i nie mów dziecku, że musi się tłumaczyć. Porozmawiaj z nim na osobności, spokojnie i bez sugerowania odpowiedzi.

Warto też poszukać wsparcia u pediatry, psychologa dziecięcego lub pedagoga szkolnego, jeśli dziecko unika rozmów nie tylko z dziadkami, ale też z innymi dorosłymi i rówieśnikami, a lęk utrudnia mu szkołę, spotkania czy codzienne sprawy. Sama niechęć do telefonu nie oznacza zaburzenia. Jeśli lęk jest nasilony, utrzymuje się przez dłuższy czas lub pojawia się także w innych sytuacjach, nie warto czekać, aż dziecko poradzi sobie z nim samo.

Celem nie powinno być doprowadzenie do obowiązkowej rozmowy w każdą niedzielę. Ważniejsze jest, by dziecko czuło się bezpiecznie, a relacja z dziadkami rozwijała się w jego tempie. Zacznij od pytania, co dokładnie jest trudne, i wspólnie wybierzcie najłatwiejszą formę kontaktu na teraz.

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