Marniejące drzewko szczęścia z opadającymi liśćmi to sygnał, że roślina potrzebuje natychmiastowego wsparcia, by odzyskać wigor.

Poznaj prosty, domowy nawóz z jednego składnika, który przywróci gruboszowi soczystą zieleń i pobudzi go do bujnego wzrostu.

Odkryj, jak jedna łyżeczka tego eliksiru, aplikowana raz w miesiącu, sprawi, że Twoje drzewko szczęścia nigdy więcej nie straci liści!

Domowy nawóz do drzewka szczęścia sprawi, że odzyska wigor do wzrostu

Drzewko szczęścia cieszy się w polskich domach sporą popularnością. Choć jest on sukulentem, potrafi rozrosnąć się do sporych rozmiarów, a z czasem wręcz przypomina drzewo. W efekcie stanowi przepiękną ozdobę domu, więc nic dziwnego, że jego posiadacze wkładają wiele serca w uprawę grubosza, aby rósł jak na drożdżach i miał gęstą koronę liści. Jak na roślinę, która przynosi obfitość i szczęście, grubosz jest dosyć prosty w pielęgnacji. Wystarczy zapewnić mu odpowiednie podlewanie i słoneczne stanowisko, a odwdzięczy się pięknym wyglądem. Niestety czasami mimo największych wysiłków drzewko szczęścia zaczyna marnieć. Wówczas jego liście żółkną lub brązowieją, a z czasem opadają. To najprawdopodobniej znak, że roślinie potrzebne jest odżywienie. Można skutecznie ją wzmocnić podając domowy nawóz do drzewka szczęścia. Dzięki niemu odzyska wigor do wzrostu i przestanie gubić liście.

Wystarczy 1 łyżeczka, aby drzewko szczęścia obsypało się soczyście zielonymi liśćmi. Rozcieńcz w wodzie i wlej do doniczki

Przygotowanie takiego domowego nawozu do drzewka szczęścia jest banalne, bo tak naprawdę potrzebujesz jedynie soli emskiej i wody. Rozpuść 1 łyżeczkę soli w 2 litrach wody i dokładnie wymieszaj. Kiedy sól całkowicie się rozpuści, ostrożnie podlej drzewko szczęścia, tak by ominąć jego łodygi i liście. Taki zabieg warto wykonywać raz w miesiącu. Ten nawóz dostarczy gruboszowi m.in. magnezu, który odgrywa kluczową rolę w procesach metabolicznych. Dzięki temu drzewko szczęścia odzyska soczystą zieleń, a nowe liście będą rosły jeden po drugim.

Pielęgnacja grubosza. Jak o niego dbać, aby nie gubił liści?

Na szczęście pielęgnacja grubosza nie jest skomplikowana. Najlepszym stanowiskiem dla grubosza jest jasne, słoneczne miejsce. Drzewko szczęścia potrzebuje także ciepła. Mimo że dobrze radzi sobie także w niższych temperaturach, to nie powinniśmy wystawiać go na działanie niższej niż 10 stopni C. Grubosz kwitnie w miarę wzrostu. Jeśli chcemy pobudzić go do kwitnienia, jesienią przestajemy nawozić roślinę i ograniczamy podlewanie.

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Quiz dla wprawionych ogrodników. Czy rośliny Cię lubią, a Ty wiesz o nich wszystko? Za 7/10 bijemy brawo! Pytanie 1 z 10 Która z poniższych roślin jest znana z intensywnie pachnących kwiatów? pelargonia begonia hiacynt Następne pytanie