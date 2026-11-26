W sezonie zimowym obuwie z gładką lub wytartą podeszwą zwiększa ryzyko poślizgnięcia się na oblodzonych chodnikach i ubitym śniegu.

Przyczepność butów można doraźnie poprawić w domu, aplikując na spody popularny kosmetyk, który pozostawia na nich lekko klejącą się powłokę.

Skuteczniejszą ochronę przed upadkiem zapewniają nakładki antypoślizgowe, obuwie z wyraźnie profilowaną gumową podeszwą oraz stawianie krótszych kroków na lekko ugiętych kolanach.

Śliskie podeszwy butów zimą. Dlaczego obuwie traci przyczepność?

Zimą podczas drogi do sklepu czy pracy łatwo stracić równowagę, do czego wystarczy niewidoczna na pierwszy rzut oka, cienka warstwa lodu. Zjawisko to dotyka przede wszystkim posiadaczy butów z twardą i gładką podeszwą oraz modeli ze startym już bieżnikiem.

O zachowaniu obuwia na śliskim podłożu decydują kształt bieżnika, elastyczność podeszwy oraz materiał, z którego ją wyprodukowano. Niskie temperatury potrafią dodatkowo usztywnić niektóre tworzywa, co utrudnia im dopasowanie się do nawierzchni i zwiększa podatność na poślizg na lodzie lub mokrym, ubitym śniegu.

Domowy sposób na śliskie podeszwy. Wystarczy popularny kosmetyk

W radzeniu sobie ze śliskim obuwiem może pomóc domowa metoda polegająca na spryskaniu spodów butów lakierem do włosów. Rozwiązanie to przynosi rezultaty, ponieważ kosmetyk tworzy na powierzchni cienką, lekko lepką warstwę, która potrafi tymczasowo zwiększyć tarcie.

Przed użyciem preparatu należy dokładnie oczyścić podeszwy z piasku, błota i innych zabrudzeń, a potem je osuszyć. Następnie lakier rozpyla się krótkimi seriami na spód obuwia, ze szczególnym uwzględnieniem fragmentów stykających się bezpośrednio z podłożem, i czeka do wyschnięcia środka przed założeniem butów.

Uzyskany w ten sposób rezultat bywa jednak krótkotrwały, gdyż śnieg, wilgoć oraz tarcie o chodnik szybko ścierają nałożoną powłokę. Dodatkowo przylepiające się do niej zabrudzenia mogą wręcz osłabić przyczepność, dlatego czynność warto regularnie powtarzać.

Raczki na buty i odpowiedni chód. Co najlepiej chroni przed upadkiem na lodzie?

Zastosowanie kosmetyku do włosów nie zastąpi jednak solidnego bieżnika ani profesjonalnych nakładek antypoślizgowych. Na oblodzonych drogach dużo pewniejsze wsparcie dają raczki, czyli specjalne nakładki z łańcuszkami lub kolcami, a także wybór obuwia wyposażonego w gumową, głęboko profilowaną podeszwę.

W zimowych warunkach warto również zmodyfikować samą technikę poruszania się. Ryzyko wywrócenia się mogą ograniczyć stawianie krótszych kroków, chodzenie na lekko ugiętych kolanach oraz rezygnacja z gwałtownych ruchów, przy czym zachowanie wzmożonej ostrożności na spacerach pozostaje obowiązkowe.

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