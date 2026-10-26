Katarzyna Cichopek rezygnuje z puchówki. Oto najmodniejsza kurtka na jesień i zimę

Tradycyjne kurtki puchowe odchodzą w zapomnienie, a w sezonie jesienno-zimowym królują stylowe okrycia ze sztucznego futerka, które nadadzą naszym stylizacjom zupełnie nowego charakteru.

Ten gorący trend doskonale łączy komfort z szykiem i występuje w wielu krojach oraz barwach, dlatego chętnie sięga po niego znająca się na trendach Katarzyna Cichopek.

Sprawdź, w jaki sposób można bez trudu wkomponować futrzaną kurtkę w codzienne zestawy i dlaczego ten efektowny element garderoby tak dobrze sprawdza się podczas chłodów.

To najmodniejsze kurtki tej jesieni i zimy

Przez wiele sezonów to właśnie puchówki dominowały w zimowych szafach jako rozwiązanie ciepłe, funkcjonalne i pasujące do większości codziennych stylizacji. Powtarzalność tych samych krojów z roku na rok sprawia jednak, że wiele osób szuka w modzie powiewu świeżości. Z tego powodu dużym zainteresowaniem znów cieszą się kurtki ze sztucznego futerka, których ogromnym atutem jest wielka różnorodność. Asortyment sklepów i moda uliczna obejmują obecnie zarówno krótkie fasony o kroju tradycyjnej kurtki, jak i dłuższe warianty miękko otulające figurę. Bogata jest również gama kolorystyczna, która rozciąga się od jasnych tonów śmietanki oraz beżu aż po nasycony burgund i ciemny brąz. Każdy z tych modeli potrafi stać się głównym, przyciągającym wzrok elementem jesiennej bądź zimowej garderoby.

Katarzyna Cichopek w kurtce ze sztucznego futerka. Prezenterka wybrała modny kolor

Nowy trend przypadł do gustu między innymi Katarzynie Cichopek, która regularnie dzieli się swoimi modowymi wyborami na profilach w mediach społecznościowych. Znana prezenterka zdecydowała się na krótkie sztuczne futerko w kolorach ciemnej śliwki oraz kawy z mlekiem. Wybrany przez nią fason charakteryzuje się krótkim włosiem i poziomymi przeszyciami, co tworzy intrygującą fakturę przypominającą pikowanie. Brązowe odcienie doskonale komponują się z jesienną aurą, oferując przy tym dużą elegancję i stanowiąc mniej banalny wybór niż klasyczna czerń. Takie okrycie nie wymaga już towarzystwa wyszukanych akcesoriów, ponieważ samo w sobie skupia wzrok i nadaje wyrazistości nawet najprostszym, codziennym ubraniom.

Stylizacje ze sztucznym futerkiem na co dzień. Tak nosi je Katarzyna Cichopek

Przykład Katarzyny Cichopek wyraźnie pokazuje, że futrzane okrycia wcale nie są przypisane wyłącznie do wielkich, wieczorowych wyjść. Gwiazda zestawiła swoją kurtkę z niebieskimi jeansami, ciepłym swetrem z golfem oraz botkami na masywniejszej podeszwie. Takie połączenie pozwoliło uzyskać swobodny i bardzo wygodny strój, który jednocześnie prezentuje się niezwykle stylowo i zgodnie z najnowszymi trendami. Okrycie ze sztucznego futerka jest na tyle uniwersalne, że pasuje zarówno do szykownych kreacji, jak i do sukienek połączonych z kowbojkami. Równie dobrze wygląda w zupełnie luźnym wydaniu na szybkie zakupy, kiedy zakładamy zwykłe spodnie jeansowe i sportowe sneakersy, więc ostateczny charakter zestawu zależy tylko od indywidualnych upodobań.

Czy sztuczne futerko całkowicie zastąpi puchówki?

Ostateczna decyzja o zastąpieniu puchówki futerkiem zależy w dużej mierze od warunków atmosferycznych oraz parametrów wybranego ubrania. Tego typu okrycie doskonale zdaje egzamin podczas jesiennych chłodów, natomiast w miesiącach zimowych wymaga założenia pod spód odpowiednio ciepłych warstw odzieży. Kiedy temperatura spada znacznie poniżej zera, kluczowe stają się takie detale jak grubość samego materiału, solidna podszewka oraz skuteczna bariera przed wiatrem. Nie ulega jednak wątpliwości, że sztuczne futerko stanowi świetną alternatywę dla kobiet znudzonych tradycyjnymi kurtkami puchowymi. Krótsze kroje oraz barwy takie jak krem czy czekoladowy brąz otwierają szerokie pole do modowych eksperymentów, a stylizacja Katarzyny Cichopek dowodzi, że znakomity rezultat można osiągnąć nie wymieniając garderoby.

ESKA: Kasia Cichopek miała 15 lat, gdy usłyszała koszmarne słowa

9