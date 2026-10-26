Sezon na blask. Nowości z Sephory, które zdefiniują Twój jesienno-zimowy look

Zmysłowe usta w odcieniach espresso i burgundu

Tegoroczny sezon jesienno-zimowy bezapelacyjnie należy do wyrazistych ust, które stanowią główny punkt całego makijażu. Najważniejszym trendem jest powrót do estetyki lat 90. w postaci głębokich brązów, ciepłego espresso, ciemnej śliwki oraz klasycznego, chłodnego burgundu. Modne są zarówno usta o ultra-kremowym, satynowym wykończeniu, jak i te pokryte winylowym błyskiem. Kluczem do sukcesu jest precyzyjny kontur wykonany nieco ciemniejszą kredką, co optycznie powiększa usta i nadaje im głębi, doskonale kontrastując z zimową, stonowaną garderobą.

Efekt „skóry muśniętej mrozem” i chłodny rumieniec

W makijażu cery letnie, złociste bronzery ustępują miejsca świeżości i dziewczęcemu urokowi. Na topie jest obecnie trend cold girl makeup, czyli efekt skóry delikatnie smaganej zimowym, mroźnym powietrzem. Osiągamy go za pomocą chłodnych, pastelowych różów aplikowanych nie tylko na szczyty kości policzkowych, ale również na czubek nosa. Całość dopełnia lekka, mocno nawilżona skóra z efektem delikatnej tafli, która w zimowym słońcu wygląda niezwykle zdrowo, naturalnie i promiennie.

Color correcting jako fundament zimowej cery

Zimą nasza skóra często staje się przesuszona, naczynkowa i pozbawiona naturalnego blasku, dlatego do łask powraca sztuka color correctingu, czyli korygowania kolorytu za pomocą teorii barw. Zamiast maskować niedoskonałości grubą warstwą podkładu, trendy na ten sezon promują punktowe neutralizowanie problemów za pomocą lekkich, pastelowych baz i korektorów. Zielone tony perfekcyjnie gaszą zaczerwienienia przy skrzydełkach nosa i na policzkach wywołane mrozem, brzoskwiniowe i żółte odcienie błyskawicznie kamuflują sine podkówki pod oczami, a fiolet eliminuje ziemisty, zmęczony odcień cery. To właśnie ta niewidoczna, barwna precyzja pozwala uzyskać idealne płótno pod modne w tym sezonie, świetliste wykończenie.

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Autor: Sephora/ Materiały prasowe

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Autor: Huda Beauty/ Materiały prasowe

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