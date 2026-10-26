Kosmetyczka na jesień-zimę 2026/2027. 6 basików, z którymi przegrywają sezonowe trendy

Oczyszczanie zawsze na czasie

Tak jak mała czarna nigdy nie wyjdzie z mody, tak i oczyszczanie zawsze będzie najważniejszym elementem rutyny pielęgnacyjnej. Bez dobrego przygotowania skóry nie zadziałają nawet najlepsze kosmetyki, więc jego pozycja nie zostanie zagrożona. Popularny etap każdej rutyny nie pozostaje jednak bez poza wpływem trendów. Tak jak mała czarna może zyskać falbanę, bufiaste rękawy lub cekiny, tak i w przypadku oczyszczania skóry pojawiają się propozycje zachęcające do eksperymentów. Koniec końców jednak wygrywa klasyka. Różowy płyn micelarny od Garnier nie bez powodu jest numerem 1 w Polsce*. To już kultowy kosmetyk.

Nowa odsłona różowego micela Garnier, która trafiła do sprzedaży w 2026 roku, wciąż usuwa makijaż, oczyszcza i koi, ale dodatkowo robi coś jeszcze – nawilża. Oznacza , że teraz podczas codziennego demakijażu lub oczyszczania twarzy z resztek kosmetyków pielęgnacyjnych i zanieczyszczeń, które osiadły na skórze w ciągu dnia, zyskuje się dodatkowy benefit – do 24 godzin nawilżenia**, co jest możliwe za sprawą wzbogacenia formuły o pantenol. Jak zatem działa nowa odsłona kultowego kosmetyku? Za efekty odpowiadają przede wszystkim dwa składniki:

Micele – mikrocząsteczki o sferycznych kształtach, które są hydrofobowe (tłuszczolubne) i hydrofilowe (lubiące wodę). Takie połączenie pozwala przyciągać zanieczyszczenia różnego typu.

Pantenol (prowitamina B5) – nawilża, wzmacnia barierę ochronną skóry i łagodzi podrażnienia.

Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Składniki aktywne jak ulubione tkaniny

Doskonale wiemy, z czym nasza skóra najlepiej się czuje. Dotyczy to zarówno ulubionych tkanin, jak i składników aktywnych. Pomimo dobrej zabawy modowymi i urodowymi trendami finalnie dobrze jest wrócić do tego co znane i lubiane. Z tego powodu od lat popularnością cieszą się takie składniki jak: kwas hialuronowy, kwas salicylowy czy witamina C. Ta ostatnia ma działanie antyoksydacyjne i przeciwstarzeniowe, wspiera redukcję przebarwień i rozświetla. Nie ma zatem zaskoczenia, dlaczego jest jak biały T-shirt w świecie kosmetyków. W końcu odpowiada na problemy, które są stale aktualne. Do rutyny pielęgnacyjnej można ją włączyć na wielu etapach. Jeden z nich może wypełnić serum Garnier Vitamin C+.

Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Warstwowa pielęgnacja

Jesienią i zimą nie tylko ubieramy się na cebulkę. Stawiamy też na warstwową pielęgnację, dzięki której stworzymy okluzję. Duża różnica temperatur na zewnątrz i w pomieszczeniach, a do tego przesuszone od ogrzewania powietrze nie działają dobrze na skórę. Z tego powodu ten cienki film na powierzchni skóry, który zapobiega nadmiernej utracie wody i chroni ją przed czynnikami zewnętrznymi, ma jeszcze większe znaczenie. Po aplikacji serum zatem następny jest krem. Pomimo że sezon jesień-zima należy do tych cięższych wyborów – grubych swetrów, wełnianych płaszczy czy dzianinowych bluz – to w pielęgnacji letnia lekkość może zostać utrzymana np. dzięki nawilżającemu kremowi-sorbetowi dodający blasku Garnier Vitamin C Fresh & Bright.

Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Urodowa tkanina na twarz

O tym jak doskonale moda i uroda potrafią się łączyć także w sezonie jesień- zima przypominają maski w płachcie. Ten kawałek tkaniny nasączonej składnikami aktywnymi to ponadczasowe rozwiązanie, które daje szybki efekt. Kiedy stajemy przed szafą i nie mamy czasu na skompletowanie stylizacji, to wyjmując same klasyki możemy szybko skompletować zestaw, w którym wszystko będzie do siebie pasować. To samo dzieje się w przypadku maski w płachcie. Kiedy nie ma czasu na rozbudowaną rutynę lub dodatkowe zabiegi, tej wystarczy 15 minut, żeby dać zauważalną zmianę. Maseczka do twarzy Garnier Hyaluron Glass Skin to potwierdza.

Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Pielęgnacja pod czapkę

Czapek może być wiele: beanie, z pomponem, pilotka, balaclava i można by tak jeszcze wymieniać. Niezależnie jednak od wyboru na jesień-zimę 2026/2027 pozostają pewne stałe kwestie. Zadaniem czapki jest zadbać o ciepło głowy, a skutkiem ubocznym w tym przypadku może być nie tylko potargana fryzura, ale również szybsze przetłuszczanie. Z tego powodu warto włączyć do pielęgnacji włosów maskę, która skupi się na ich różnorodnych potrzebach w tym okresie. Jaki kosmetyk to potrafi? Garnier Fructis Hair Food Kiwi Menthol to maska bez silikonów przeznaczona do włosów przetłuszczających się u nasady i suchych na końcach. Kosmetyk pozwala uzyskać 3 dni świeżości i nawilżenia bez obciążania.

Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Kosmetyk bliższy ciału niż tkaniny

Jesienią i zimą otulamy ciało ciepłymi tkaninami. Sięgamy po kaszmirowe swetry czy bawełniane longsleevy. Jeszcze bliższe ciału są kosmetyki. Z uwagi na to, że okoliczności podczas najzimniejszych pór roku tworzą niesprzyjające warunki dla skóry, warto skupić się na tak basicowym podejściu jak dbanie o nawilżenie. Multifunkcyjny krem Mixa Urea Cica Reapir+ ma dokładnie to, co wesprze skórę w jesienno-zimowych warunkach, 10% formułę, którą tworzą:

Mocznik – znany ze swoich właściwości nawilżających, wygładzających i regenerujących.

Aminokwas – znany ze swojego działania wspomagającego barierę ochronną skóry.