3 proste ruchy zamiast jesiennych spacerów. Poprawiają krążenie, wspierają serce, spalają kalorie i pomagają zachować właściwą wagę. Rób to codziennie, aż do wiosny, a kilogramy zaczną lecieć w dół

Zimowa aura nie musi oznaczać rezygnacji z ruchu! Aktywność fizyczna to fundament zdrowia, a jej brak osłabia organizm i samopoczucie.

Zastąp długie spacery krótkimi, dynamicznymi przerwami co godzinę, wykonując proste ćwiczenia w domu, aby pobudzić krążenie i uniknąć spięć.

Odkryj, jak utrzymać doskonałą kondycję i energię, nawet gdy pogoda nie sprzyja, i poznaj konkretne sposoby na aktywność w domu i poza nim!

Czym zastąpić spacery jesienią i zimą?

Aktywność fizyczna to podstawa naszego zdrowia. Regularny ruch nie tylko pozwala utrzymać prawidłową sylwetkę, ale także wspiera wszystkie procesy w naszym organizmie. Aktywność fizyczna pobudza krążenie, wspiera prace serca, poprawia wrażliwość komórek na insulinę, a także stymuluje umysł. Ruch pomaga także w zasypianiu, dotlenia całe ciało i stanowi podstawę naszego zdrowia. Eksperci wskazują, że najważniejszy jest umiarkowany ruch przez cały dzień. Co to oznacza w praktyce? Okazuje się, że spacery i ciągłe poruszanie się działają lepiej niż jeden, intensywny trening. Oczywiście, oba te rodzaje aktywności fizycznej są wskazane, a regularne treningi pomagają utrzymać wagę, a także stymulują mięśnie, ale w kontekście naszego zdrowia lepsze może okazać się umiarkowane cardio przez większość dnia.

Idealnym sposobem na aktywność fizyczną są spacery. To rodzaj ruchu, który zalecany jest wszystkim zdrowym osobom, bez względu na wiek. Regularne spacery powinni do wykonywać także seniorzy. W ich przypadku ten rodzaj aktywności to klucz do zachowania zdrowia i sił. Co jednak zrobić, gdy jesienią i zimą pogoda nie sprzyja aktywnością na świeżym powietrzu?

Wykonuj te 3 proste ćwiczenia jesienią i zimą, a Twój organizm Ci podziękuję

Jesienna i zimowa aura sprawiają, że trudniej jest chodzić na codzienne spacery. Nieprzyjemna, chłodna pogoda mogą sprzyjać przeziębieniom, a fakt, że coraz wcześniej robi się ciemno dodatkowo zniechęca. W takim przypadku warto wprowadzić te 3 ruchy, które pomogą otrzymać sprawność.

Przede wszystkim unikaj wielogodzinnego siedzenia lub leżenia. Ustaw sobie powiadomienia w telefonie lub zegarku i co godzinę wstawaj z kanapy. Wystarczy 10 minut (co godzinę) umiarkowanej aktywności, aby utrzymać ciało w dobrej kondycji. W tym czasie możesz wykonywać lekkie ćwiczenia, takie jak pajacyki, marsz lub trucht. Świetnym pomysłem jest także szybki spacer po mieszkaniu. Coraz większą popularnością cieszą się aplikacje mobilne i platformy online oferujące darmowe lub płatne treningi w domu, od intensywnych interwałów, przez taniec, aż po zajęcia z hantlami. Warto również rozważyć aktywne gry wideo, które potrafią skutecznie podnieść tętno i poprawić koordynację, zapewniając przy tym sporo zabawy.

Siedzący tryb życia i brak aktywności fizycznej wpływa także na naszą postawę. Mogą pojawić się spięcia szyi, a także bolesności karku i pleców. Warto kilka razy dziennie wstawać i wykonywać proste ćwiczenia na rozluźnienie i rozciągnięcie mięśni karku. Stań w rozkroku i wykonuj krążenia ramion, 30 razy na przodu i 30 razy do tyłu. Zrób skłony, aby dokładnie rozciągnąć grzbiet. W lekkim rozkroku wykonuj skręty tułowia. Powtarzaj tę serię kilka razy dziennie, za każdym razem, gdy poczujesz sztywność karku.

Jesienią i zimą nie warto całkowicie rezygnować z aktywności na świeżym powietrzu. Codzienne wychodzenie w domu wspiera naszą odporność, a także dobrze dotlenia organizm. Zamiast długich spacerów rozważ zapisanie się na basen lub na treningi dopasowane do Twojego wieku oraz poziomu wytrenowania. Świetnym pomysłem może okazać się joga lub pilates.

Aktywność fizyczna jest doskonałym narzędziem w walce z tzw. sezonową depresją (SAD). Podczas ruchu organizm wydziela endorfiny, naturalne hormony szczęścia, które poprawiają nastrój, redukują stres i zwiększają poziom energii. Nawet krótki, intensywny trening w domu może być skutecznym sposobem na rozładowanie napięcia i poprawę psychicznego komfortu w te ciemniejsze miesiące.

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