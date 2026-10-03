Proste ćwiczenie, które sprawi, że pelikany odlecą. Wykonuj te ruchy codziennie, a usuniesz nadmiar tłuszczu z ramion

"Pelikany", czyli obwisła skóra na ramionach, to powszechny problem wynikający z genetyki, wieku i stylu życia, nie tylko nadwagi.

Chociaż miejscowe odchudzanie jest niemożliwe, celowane ćwiczenia skutecznie ujędrnią ramiona, znacząco poprawiając ich wygląd.

Poznaj rewolucyjne ćwiczenie rekomendowane przez ekspertkę, które wzmocni tricepsy bez sprzętu – sprawdź, jak je wykonać i odmień swoje ramiona!

Czym są pelikany i jak je zmniejszyć?

Nadmiar skory zbierający się w okolicach ramion nazywany jest pelikanami. To nic innego jak obwisła skóra, która może powodować dyskomfort. Pelikany mają różne źródła powstawania i mogą być powiązane nie tylko z nadwagą. Wraz z wiekiem w naszym ciele dochodzi do procesów zwalniających. Ciało coraz bardziej opornie reaguje na ćwiczenia, zmiany metabolizmy, a ogólnie utrzymanie wagi bywa trudniejsze. Dodatkowo zmienia się także gospodarka hormonalna, co ma wpływ na poziom tkanki tłuszczowej w naszym ciele. Na pojawienie się pelikanów na ramionach zazwyczaj ma wpływ genetyka, styl życia, aktywność oraz nawyki dietetyczny. Podobnie, jak w przypadku każdego nagromadzonego tłuszczu w naszym ciele jego zmniejszenie zależne jest od wielu czynników. Utrata wagi zawsze wiąże się z koniecznością przejścia na deficyt kaloryczny. Oznacza to, że w ciągu dnia należy spalać większą liczbę kcal niż się przyjmuje. Odchudzanie to proces, który dotyka całe ciało. Nie można chudnąć tylko z wybranych partii ciała. Można natomiast wzmocnić i ujędrnić je ćwiczeniami. Wtedy dane partie ciała będą prezentowały się lepiej. Tak jest w przypadku pelikanów na ramionach.

Z jakich mięśni składają się ramiona?

Aby poznać sposoby na zmniejszenie pelikanów warto wiedzieć, z jakich mięśni zbudowane są ramiona. Dzięki temu podczas wykonywania ćwiczeń będziesz wiedzieć, które partie pracują podczas danego ruchu.

Ramiona składają się z:

Mięśni przednich:

mięsień dwugłowy ramienia (łac. musculus biceps brachii) - inaczej nazywany bicepsem.

mięsień ramienny (łac. musculus brachialis) - zlokalizowany tuż pod bicepsem.

mięsień kruczo-ramienny (łac. musculus coracobrachialis) – zlokalizowany w pobliżu ramienia. Umożliwia jego zginanie.

Mięśni tylnych:

mięsień trójgłowy ramienia (łac. musculus triceps brachii) – nazywany tricepsem. Stabilizuje staw barkowy.

mięsień łokciowy (łac. musculus anconeus) – pomaga prostować łokieć i obracać przedramię.

Dlaczego skóra na ramionach staje się obwisła? Kluczową rolę odgrywają tu dwa białka: kolagen i elastyna, odpowiedzialne za jędrność i elastyczność naszej skóry. Z wiekiem ich produkcja w organizmie naturalnie spada, a włókna kolagenowe stają się mniej sprężyste. Dodatkowo, gwałtowne zmiany wagi, niewystarczające nawodnienie, ekspozycja na słońce bez ochrony UV oraz palenie papierosów mogą przyspieszać ten proces, prowadząc do utraty napięcia skóry i powstawania "pelikanów". Wzmocnienie mięśni pod skórą może częściowo zniwelować ten efekt, poprawiając ogólny wygląd ramion.

Jak pozbyć się pelikanów? Proste ćwiczenie od znanej trenerki

Aby wyćwiczyć ramiona i zmniejszyć widoczność pelikanów należy ćwiczyć ręce. Dobrze sprawdzą się w tym celu klasyczne pompki, unoszenie ramion z obciążeniem, a także pompki odwrotne. Znana trenerka Cecilia Harris w rozmowie z portalem The Sun wskazała, że jej zdaniem jednym z najskuteczniejszych ćwiczeń na pelikany są tak zwane diamond push-up.

- Diamond push-up pozwala na izolowaną pracę mięśnia trójgłowego ramienia, a dodatkowo nie wymaga sprzętu - tłumaczy Harris.

W odróżnieniu od zwykłej pompki w ćwiczeniu diamond push-up należy ustawić dłonie blisko siebie tak, aby kciuku i palce tworzyły kształt diamentu. Taka pozycja lepiej angażuje do pracy triceps i tylne mięśnie. Podobnie, jak w przypadku klasyczny pompek, osoby początkujące mogą robić je na kolanach lub przy ścianie. W ten sposób odciąża się stawy, a nadal pracuje nad górną partią ciała. Aby ćwiczenie było skuteczne należy utrzymywać napięcie mięśni brzucha i dna miednicy. Wykonuj je codziennie w krótkich seriach, na przykład 10 powtórzeń w 3 seriach.

Autor: Makatserchyk/ Shutterstock

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