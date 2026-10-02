Matrix Full Volume Era 2026 – fryzjerstwo, moda i muzyka w rytmie lat 2000

Wieczorna gala zgromadziła przedstawicieli mediów i influencerów. Kolorowe akcenty, inspiracje popkulturą początku XXI wieku oraz przestrzeń „Dom Matrix” przywoływały epokę, w której fryzury, moda i muzyka były sposobem na wyrażanie siebie.

Cztery oblicza ery Y2K

Jednym z głównych punktów programu był pokaz fryzjerski, w którym awangardowe stylizacje spotkały się ze światem mody i modelingu. Na wybiegu pojawili się uczestnicy najnowszej edycji programu „Top Model”. Fryzury tworzyli na scenie fryzjerzy Matrix m. in ambasadorzy marki tj Wojtek Stasiak, Gosia Wróblewska i Piotra Postek.

Pokaz podzielono na cztery akty inspirowane trendami lat 2000. Publiczność zobaczyła stylizacje nawiązujące do estetyki księżniczek popu, rockowych buntowniczek, div R&B i kultury hip-hopowej. Praca na żywo pozwoliła zaprezentować warsztat, technikę i kreatywność fryzjerów. Wśród efektownych realizacji znalazły się spektakularne konstrukcje, w tym imponujący irokez.

Margaret w rytmie lat 2000.

Muzyczną część wydarzenia dopełniły występy Margaret, ambasadorki Matrix. Podczas jednego z nich jej fryzurę na scenie układał i stylizował Bartek Janusz — fryzjer artystki i jej prywatny przyjaciel. Publiczność mogła obserwować jego pracę w trakcie muzycznego show.

Wieczór zwieńczył prywatny, pełnowymiarowy koncert Margaret. Artystka wykonała utwory z wcześniejszych lat swojej kariery oraz piosenki z EP-ki BODY — jednej z trzech odsłon projektu TRIPOLAR, obejmującego EP-ki BODY, VOICE i MIND. Klubowe brzmienia inspirowane m.in. muzyką EDM oraz popowy charakter utworów Margaret wpisały się w energetyczny klimat Full Volume Era.

Fryzjerska kreatywność na pełnej głośności Full Volume

Era 2026 połączyło edukację, inspirację i rozrywkę, tworząc przestrzeń do prezentacji fryzjerskich umiejętności oraz wymiany doświadczeń. Estetyka lat 2000. stała się punktem wyjścia do eksperymentów z formą i objętością, a pokazy na żywo przypomniały, że za wyrazistymi stylizacjami stoją zarówno kreatywne pomysły, jak i technika oraz doświadczenie.

Autor: Matrix/ Materiały prasowe

Autor: Matrix/ Materiały prasowe

Autor: Matrix/ Materiały prasowe