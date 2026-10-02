Moda, emocje i wspólne historie. OCHNIK prezentuje kolekcję jesień-zima 2026/2027

Wśród gości znaleźli się m.in. Magdalena Boczarska, Jessica Mercedes, Emilia Komarnicka, Katarzyna Zielińska, Karolina Malinowska i Piotr Stramowski, a także przedstawiciele najważniejszych polskich redakcji modowych i lifestyle’owych oraz twórcy internetowi współpracujący z marką.

Spotkanie było okazją do bliższego poznania jesiennych propozycji OCHNIK – od kluczowych modeli i materiałów po detale, które budują charakter kolekcji. Goście mogli zobaczyć najnowsze propozycje marki i porozmawiać z jej przedstawicielami i projektantami o inspiracjach oraz kulisach powstawania kolekcji.

Wspólne historie pisane bez pośpiechu

Kulminacyjnym momentem wydarzenia był pokaz przygotowany w niestandardowej formule. Modele nie tylko prezentowali kolejne sylwetki, ale też wcielali się w określone role i budowali relacje między sobą i z publicznością. Ruch, gesty i bezpośredni kontakt z widzami sprawiały, że prezentowana kolekcja stawała się częścią opowiadanej historii. Forma pokazu pozwoliła pokazać ubrania w naturalnym ruchu i zwrócić uwagę na ich konstrukcję. Dynamika prezentacji podkreśliła różnorodność form i faktur oraz sposób, w jaki pracują materiały.

– Zależało nam, żeby tym razem pokazać kolekcję nie tylko poprzez same sylwetki, ale również przez emocje i relacje. Moda jest częścią naszego codziennego życia – towarzyszy nam podczas spotkań, rozmów, podróży i ważnych chwil. Stąd pomysł na pokaz, w którym ubrania stają się elementami opowieści, a modele nie tylko prezentują kolekcję, ale również stają się bohaterami opowiadanej historii – mówi Dominik Ćwienczek, projektant i koordynator kolekcji OCHNIK.

Forma pokazu była bezpośrednim nawiązaniem do idei jesiennej kampanii marki i jej hasła – „Piszemy wspólne historie”. OCHNIK zwraca w niej uwagę na czas, który nabiera znaczenia, kiedy dzielimy go z innymi oraz na relacje oparte na uważności, obecności i otwartości na drugiego człowieka. Wartości te są szczególnie bliskie marce OCHNIK, która od wielu już sezonów konsekwencje promuje je w swoich wizerunkowych kampaniach.

Debiut perfum i biżuterii

Najnowsza kolekcja OCHNIK opiera się na ponadczasowej bazie wzbogaconej o aktualne trendy. Dominują w niej głębokie brązy, koniak, bordo i czerń, którym towarzyszą odcienie khaki oraz akcenty starego złota. W centrum jesienno-

zimowych propozycji znalazły się okrycia wierzchnie: kurtki, płaszcze, kożuchy oraz miękkie futra o różnych długościach i konstrukcjach. Damską część kolekcji uzupełniają wełniane swetry, sukienki, spódnice i satynowe koszule, natomiast w męskiej odsłonie pojawiają się m.in. kurtki skórzane, zamszowe i pikowane, płaszcze w jodełkę, golfy, swetry oraz garnitury z wełną. Całość dopełniają skórzane i zamszowe torebki, obuwie oraz perfumy i pozłacana biżuteria.

– Postawiliśmy na jesień w bardzo klasycznym wydaniu, ale z wyraźnym współczesnym akcentem. Brązy, bordo, zamsz, tweed, jodełka i warstwowość tworzą bazę kolekcji, którą można swobodnie interpretować. W tym sezonie debiutujemy też w nowych kategoriach: wprowadzamy linię ośmiu autorskich perfum, na czele z głębokimi nutami skórzanymi oraz pozłacaną biżuterię – dodaje Dominik Ćwienczek.

– Jesienna moda to dla mnie przede wszystkim wygoda i ciepło. Ubrania z kolekcji OCHNIK idealnie to spełniają. Są komfortowe i ponadczasowe, co czyni z nich świetną inwestycję na lata. W tej kolekcji urzekły mnie zwłaszcza okrycia wierzchnie z owczej wełny oraz kozaki pod kolano i kowbojki w szpic – mój atrybut jesieni – opowiada Jessica Mercedes.

– Jestem zachwycona jakością. Lubię ponadczasową klasykę i w kolekcji OCHNIKA absolutnie ją znajduję. Szczególnie ujmują mnie borda i brązy, które są tutaj niezwykle piękne. Prezentują się wspaniale i przywodzą na myśl polską, złotą jesień – mówi Magdalena Boczarska.

– Tegoroczna kolekcja zachwyca ciepłymi, jesiennymi barwami. Moda tej pory roku bywa zmienna, dlatego kluczowa jest dla mnie warstwowość. Gdybym miał wybrać swój ulubiony jesienny element garderoby, zdecydowanie byłaby to skórzana kurtka, która już jest w mojej szafie – zdradza Piotr Stramowski.

Autor: Magdalena Boczarska/ AKPA

Autor: OCHNIK / Materiały prasowe

Autor: OCHNIK / Materiały prasowe