Beauty wchodzi w erę rezultatów. Trendy, które zmienią rynek beauty do 2030 Roku

DOUGLAS I FEMALE FUNDRAISING ACADEMY: OD WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DO WIEDZY O PRZYSZŁOŚCI BEAUTY

„Trends in Beauty Industry” powstał w ramach współpracy DOUGLAS i Huge Thing towarzyszącej Female Fundraising Academy (FFA) - programu edukacyjnego stworzonego z myślą o wspieraniu kobiet rozwijających innowacyjne biznesy i zwiększaniu ich gotowości do skalowania oraz pozyskiwania finansowania. Program łączy perspektywę startupów, ekspertów, inwestorów i dużego biznesu, tworząc przestrzeń do wymiany wiedzy, networkingu i budowania relacji między founderami a korporacjami.

W ramach FFA DOUGLAS uruchomił również Beauty Path - otwartą ścieżkę edukacyjną, której celem było przybliżenie founderom realiów współpracy z dużym retailerem oraz przygotowanie ich do skutecznego pozyskiwania finansowania. Program obejmował m.in. warsztat poświęcony wejściu produktu do retailera takiego jak DOUGLAS, a także przygotowanie do rozmów z potencjalnymi inwestorami i pozyskiwania funduszy. Uczestnicy mogli również wziąć udział w warsztacie dotyczącym brandingu, marketingu i lepszego rozumienia potrzeb klientów. Ścieżka była dostępna również dla osób spoza głównego programu FFA.

To właśnie na styku doświadczeń dużego biznesu, innowacyjnych startupów i zmieniających się potrzeb konsumentów powstała perspektywa wykorzystana w „Trends in Beauty Industry”. Premiera raportu odbyła się 28 września w Warszawie podczas wydarzenia „Where Beauty Meets Innovation – Exploring Future Trends, Consumer Insights, Technology and Entrepreneurship”, poświęconego przyszłości branży beauty, technologii, konsumentom i przedsiębiorczości. Wydarzenie było również okazją do prezentacji innowacyjnych, kobiecych startupów oraz rozmowy przedstawicieli rynku beauty, technologii i retailu.

OD OBIETNICY PRODUKTU DO MIERZALNEGO REZULTATU

Branża beauty wchodzi w „Outcomes Era” - etap, w którym sama obietnica produktu przestaje wystarczać. Konsument chce wiedzieć, jaki efekt może osiągnąć, dlaczego dane rozwiązanie odpowiada właśnie na jego potrzeby i na jakich dowodach opiera się deklarowana skuteczność. To zmienia nie tylko sposób wyboru produktów, ale cały model relacji pomiędzy marką a konsumentem. Beauty przesuwa się od jednorazowej transakcji w stronę długoterminowego procesu: diagnozy, rekomendacji, pielęgnacji, monitorowania efektów i bieżącej personalizacji.

„Trends in Beauty Industry” identyfikuje sześć trendów, które będą miały kluczowe znaczenie dla tego procesu: AI Hyperpersonalization, Diagnostics & Connected Beauty, Science-Backed Beauty, Beauty × Wellness, Sustainable & Resource-Intelligent Beauty oraz Preventive & Longevity Beauty.

„Branża beauty rozwija się dzięki pasji, świeżemu spojrzeniu i nowym pomysłom. Obok kultowych marek, które od pokoleń cieszą się zaufaniem naszych klientów, z dumą wspieramy również innowacyjne przedsięwzięcia tworzone przez wschodzące liderki branży w ramach programu Female Fundraising Academy.

Tempo zmian jest dziś szybsze niż kiedykolwiek, a w Douglas postrzegamy naszą rolę jako znacznie szerszą niż samo oferowanie wyjątkowych produktów. Chcemy być miejscem, w którym przyszłość branży beauty jest kształtowana i wcielana w życie. Wraz ze zmianą oczekiwań konsumentów – rosnącą potrzebą prawdziwej personalizacji, eksperckiego doradztwa i autentycznego zaufania – nasze perfumerie i platformy cyfrowe naturalnie ewoluują w kierunku przestrzeni, które oferują jeszcze bardziej kompleksową troskę, wiedzę i wsparcie.

Dlatego właśnie nasze partnerstwo z Huge Thing przy tworzeniu tego raportu ma dla nas tak duże znaczenie. Nie jest to jedynie spojrzenie na trendy rynkowe z zewnątrz, lecz odzwierciedlenie naszego sposobu myślenia i działania. Polska jest dynamicznym, szybko rozwijającym się rynkiem i jestem niezwykle dumna z tego, że nie tylko podążamy za zmianami, ale aktywnie wyznaczamy kierunek tych rozmów.” – mówi Agnieszka Mosurek-Zava, CEO DOUGLAS Poland.

AI PRZESTAJE BYĆ FUNKCJĄ. STAJE SIĘ INFRASTRUKTURĄ PERSONALIZACJI

Jedną z najważniejszych zmian będzie przejście od AI jako pojedynczego narzędzia do AI jako warstwy infrastrukturalnej całego doświadczenia beauty. Technologia będzie wspierać nie tylko wyszukiwanie produktów czy rekomendacje, ale również budowanie rutyn, ich modyfikowanie, replenishment oraz długoterminowe zarządzanie pielęgnacją. Personalizacja będzie wykraczać poza podstawowe dopasowanie produktu do typu skóry. Systemy będą mogły uwzględniać m.in. styl życia, środowisko, zmieniające się potrzeby skóry oraz wcześniejsze zachowania zakupowe.

Według danych analizowanych w raporcie już dziś 58% shopperów sięga po narzędzia AI w pierwszej kolejności, gdy szuka informacji lub rekomendacji. W kolejnych latach zmiana może być jeszcze bardziej fundamentalna: AI będzie przechodzić od modelu reaktywnego, odpowiadającego na konkretne pytanie konsumenta, do modelu predykcyjnego, który będzie identyfikował potencjalne potrzeby i proaktywnie dostosowywał rekomendacje.

EVIDENCE-BASED BEAUTY ZYSKUJE NA ZNACZENIU

Drugim silnym kierunkiem jest rosnące znaczenie evidence-based beauty. Konsumenci mają coraz większą wiedzę na temat składników, mechanizmów działania produktów i sposobów weryfikowania deklaracji marek. W efekcie sama obietnica coraz częściej musi być wsparta dowodem. Kliniczna walidacja, transparentność formulacji, wiarygodne dane dotyczące skuteczności oraz ekspercka rekomendacja będą odgrywać coraz większą rolę w procesie wyboru produktów. Do 2030 roku naukowa wiarygodność może przestać być wyróżnikiem zarezerwowanym dla najbardziej zaawansowanych czy premium segmentów rynku i stać się jednym z podstawowych elementów konkurencji w kategorii beauty. Zmiana dotyczy więc nie tylko tego, co marki komunikują, ale również w jaki sposób uzasadniają wartość swoich produktów.

DIAGNOSTYKA PRZESUWA SIĘ PRZED REKOMENDACJĘ

Kolejnym krokiem w rozwoju personalizacji będzie rosnąca rola diagnostyki. Konsument będzie chciał wiedzieć nie tylko, jaki produkt wybrać, ale przede wszystkim czego rzeczywiście potrzebuje jego skóra. Technologie wykorzystujące analizę obrazu, computer vision, connected devices oraz dane dotyczące kondycji skóry mogą zmienić kolejność całego procesu zakupowego. Zamiast zaczynać od produktu, konsument będzie coraz częściej zaczynał od diagnozy.

To otwiera drogę do modelu, w którym rekomendacja jest dopiero jednym z elementów procesu. Kolejne etapy obejmują monitorowanie efektów, ocenę zmian i bieżące dostosowywanie rutyny. Według raportu pierwsza fala mainstreamowej adopcji technologii diagnostycznych przypada na lata 2026–2027, a do 2030 roku ciągłe, połączone z urządzeniami monitorowanie kondycji skóry może stać się standardem. W konsekwencji beauty będzie coraz mniej opierać się na metodzie prób i błędów, a coraz bardziej na danych, pomiarze efektów i ciągłej personalizacji.

OD ANTI-AGING DO PREVENTIVE BEAUTY I LONGEVITY

Zmienia się również samo podejście do starzenia się skóry. Model skoncentrowany przede wszystkim na korygowaniu widocznych oznak upływu czasu ustępuje miejsca podejściu bardziej prewencyjnemu i długoterminowemu. Rozwój nauki o longevity, biotechnologii, diagnostyki oraz AI tworzy możliwości budowania rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby skóry nie tylko wtedy, gdy pojawia się konkretny problem, ale również wcześniej – w oparciu o dane dotyczące biologii, stylu życia i środowiska.

Raport wskazuje na rosnącą trakcję preventive beauty już dziś, a w perspektywie 2030 roku przewiduje rozwój predykcyjnych ekosystemów łączących diagnostykę, AI, pielęgnację, suplementację i spersonalizowane rekomendacje. W takim modelu skincare staje się długoterminową praktyką wspierającą healthy ageing, a nie wyłącznie odpowiedzią na pojawiające się zmarszczki czy inne oznaki starzenia.

POLSKA: KONSUMENCI JUŻ ZWIĘKSZAJĄ WARTOŚĆ SWOICH WYDATKÓW NA BEAUTY

Opisane zmiany nie dotyczą wyłącznie odległej przyszłości. Polski rynek beauty rozwija się dynamicznie, a wraz ze wzrostem kategorii zmienia się również sposób wydawania pieniędzy przez konsumentów. W 2025 roku polski rynek beauty urósł o 7,8% r/r, przy wzroście sprzedaży produktów o 7,5% i usług o 8,8%. Jednocześnie rośnie liczba konsumentów dokonujących zakupów o wyższej wartości. Liczba klientów wydających ponad 500 zł podczas jednej transakcji zwiększyła się w 2025 roku o 8,3% w przypadku produktów beauty i o 12,1% w przypadku usług beauty.

Dane pokazują rynek, na którym wzrost nie sprowadza się wyłącznie do zwiększania liczby transakcji. Coraz większego znaczenia nabiera wartość pojedynczego doświadczenia, częstotliwość zakupów oraz zdolność marek i retailerów do odpowiadania na coraz bardziej konkretne potrzeby konsumentów.

„Na co dzień w Huge Thing wspieramy zarówno duże organizacje w rozwijaniu i wdrażaniu innowacji, jak i startupy budujące nowe rozwiązania. Dzięki temu dobrze widzimy potencjał, ale też wyzwania obu stron. Duże firmy mają skalę, dane i dostęp do klientów, lecz potrzebują sprawności w testowaniu nowych kierunków. Startupy wnoszą szybkość, technologię i świeże spojrzenie, ale często brakuje im dostępu do rynku oraz partnerów, którzy pomogą przejść od pomysłu do realnego wdrożenia. DOUGLAS podchodzi do innowacji bardzo świadomie. Nie ogranicza się do obserwowania zmian, ale tworzy przestrzeń do współpracy, wymiany wiedzy i sprawdzania, jak nowe rozwiązania mogą odpowiadać na rzeczywiste potrzeby konsumentów. To właśnie takie podejście pozwala przekładać trendy na działania, które mają szansę realnie zmieniać rynek beauty” - komentuje Monika Synoradzka, CEO Huge Thing.