The Pink Message, czyli różowy październik z Olivia Garden

Pink Ink i Paper Blush – odważne kolory w ważnej sprawie. Marka szczotek do włosów Olivia Garden wprowadza do sprzedaży limitowaną edycję modelu Fingerbrush, która kolejny rok promuje akcję Róż po zdrowie. Za jej pośrednictwem producent edukuje społeczność fryzjerów i włosomaniaczki o potrzebie regularnych badań ginekologicznych i samodzielnych badań piersi. Kampania nie tylko ma charakter uświadamiający, ale stanowi także realne wsparcie finansowe dla Federacji Stowarzyszeń Amazonki. Podczas tegorocznej odsłony Róż po zdrowie konto fundacji zasili 50 000 zł ze sprzedaży limitowanej edycji szczotek.

Tej jesieni Olivia Garden wraz z zaprzyjaźnionymi markami fryzjerskimi inspiruje, jak dbać nie tylko o piękno zewnętrzne, ale także to, co najcenniejsze wewnątrz – siła, hart ducha, wola walki. W ramach The Pink Message dzieli się historiami osób, które wygrały walkę z nowotworem. Społeczność fryzjerska oddaje głos kobietom, które stoczyły najważniejszą walkę w życiu. 12 bohaterek pojawiło się na łamach limitowanego kalendarza 2027 – część dochodu ze sprzedaży kalendarza zostanie przekazana na wsparcie statutowych działań Instytutu Fale Loki Koki. Kalendarz dostępny będzie w sprzedaży od października 2026, na falelokikoki.pl oraz cybersalon.pl.

Szczotka Olivia Garden Fingerbrush posiada specjalnie profilowany kształt głowicy, dzięki czemu lepiej masuje skórę głowy. Wyróżnia ją specjalne połączenie antystatycznych kolców zakończonych kulką, ze 100% włosiem z dzika. Dzięki niej włosy zyskują objętości oraz blasku.