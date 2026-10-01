Pielęgnacja po zabiegach wykonywanych jesienią. Jeden krem zregeneruje skórę

Krem typu cica po jesiennych zabiegach

Uszkodzony po zabiegach z retinolem czy peelingach chemicznych naskórek wymaga regeneracji. Nie bez powodu o kremach typu cica mówi się, że to kosmetyki SOS dla skóry czy wręcz porównuje się ich działanie do plastra okluzyjnego, który przyspiesza odbudowę naskórka. Formuła Mixa Balm Cica+ powstała z myślą o różnych potrzebach skóry w wyjątkowych sytuacjach. Jego wielofunkcyjności nie można ograniczyć do zamkniętej listy, bo każdy może odkrywać dla niego nowe role. Sprawdza się na otarcia, podrażnienia po goleniu czy nawet odparzoną pupę niemowlaka, co tylko podkreśla nie tylko skuteczność, ale przy tym delikatne działanie, które jest tak ważne w przypadku cery po zabiegach. Kosmetyk od marki, która jest ekspertem skóry wrażliwej, doskonale odpowiada na jej potrzeby.

Za jego działanie odpowiada formuła, w której główną rolę odgrywają 3 składniki aktywne.

Wielofunkcyjny krem regenerujący i kojący Mixa Balm Cica+ zawiera takie składniki jak:

PANTENOL – pochodna witaminy B5 znana ze swoich właściwości kojących,

GLICERYNA – znana z działania ochronnego i intensywnie nawilżającego,

·SKWALAN – znany ze wspomagania skóry w utrzymaniu jej prawidłowego nawilżenia.

Codzienna pielęgnacja z kosmetykami Mixa

Marka Mixa narodziła się we francuskiej aptece i jest znana ze 100-letniej tradycji dbania o skórę wrażliwą. Jej szeroki asortyment pozwala skompletować pełną rutynę pielęgnacyjną. Każdy produkt to potwierdzenie, że Mixa pielęgnuje zarówno skórę, jak i tradycję. Pielęgnacja twarzy z kosmetykami tej marki jest skuteczna i przyjemna, a formuły podkreślają, że na wsparcie może liczyć także cera wrażliwa. Krem czy serum do twarzy odpowiadają jej różnym potrzebom. Sprawdzą się na niedoskonałości skóry twarzy, zaskórniki lub pozwolą nawilżyć dzięki formule, w której zawarto kwas

hialuronowy. Równie duże możliwości daje pielęgnacja ciała z marką Mixa. Klasyczny balsam do ciała lub balsam multifunkcyjny pozwolą zadbać o skórę każdego dnia.