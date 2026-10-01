Nie ma złej pogody, są tylko nieodpowiednia ubrania. Moda outdoor na jesień i zimę

Changing robe od Regatta to funkcjonalna, wodoodporna i wiatroszczelna warstwa wierzchnia stworzona z myślą o aktywności na świeżym powietrzu. Sprawdzi się zarówno po wyjściu z wody, jak i podczas długich godzin spędzanych na plaży, na campingu, podczas spacerów (tych w mieście też!), czy innych aktywnościach outdoorowych, kiedy potrzebna jest dodatkowa ochrona przed chłodem, wiatrem i wilgocią.

Model wykonano z wodoodpornego materiału technologii HYDRAFORT, który dzięki trwałemu hydrofobowemu wykończeniu pomaga chronić przed deszczem i wilgocią. Podklejane szwy zwiększają ochronę przed wodą, a szybkoschnący materiał pozwala zachować komfort podczas zmiennych warunków pogodowych.

Wnętrze changing robe wykończono ciepłą, miękką podszewką typu borg, która pomaga szybko się ogrzać po kontakcie z wodą. Zintegrowany kaptur zapewnia dodatkową ochronę przed deszczem i wiatrem, a regulowane mankiety pozwalają lepiej dopasować rękawy. Model wyposażono również w dwie dolne kieszenie zapinane na zamek oraz wewnętrzną kieszeń na najważniejsze drobiazgi. Płaszcz ma uniwersalny, unisexowy krój i dostępny jest w wersjach gładkich oraz z nadrukiem. Są również dostępne modele dla dzieci.

Autor: Regatta / Materiały prasowe

Autor: Regatta / Materiały prasowe