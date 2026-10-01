Najpiękniejszy okres roku. Kampania świąteczna kultowej marki makijażowej

Świąteczne kampanie marek beauty stały się w ostatnich latach prawdziwym fenomenem, wykraczającym poza zwykłą sprzedaż sezonową. To starannie zaplanowane spektakle marketingowe, które budują nastrój, wzbudzają pożądanie i celebrują tradycję obdarowywania. Kluczową rolę odgrywają w nich zestawy prezentowe oraz kalendarze adwentowe. Zestawy, często oferujące pełnowymiarowe produkty w atrakcyjnych cenach i eleganckich opakowaniach, stają się idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących gotowych upominków, a także doskonałą okazją do wypróbowania nowości lub ulubionych produktów w ekonomicznej formule. Kalendarze adwentowe z kolei to prawdziwy hit, który co roku wyprzedaje się na pniu. Oferują one codzienne dawki luksusu i niespodzianek, budując ekscytację i umilając oczekiwanie na święta. Marki prześcigają się w pomysłach na ich zawartość i design, zamieniając odliczanie do Bożego Narodzenia w codzienne, małe święto piękna. Oba te formaty nie tylko napędzają sprzedaż, ale także wzmacniają lojalność klientów i budują pozytywny wizerunek marki, stając się integralną częścią współczesnego celebrowania świąt.

Podaruj więcej piękna, miłości, magii i radości w te święta! Marka Charlotte Tilbury Beauty – wielokrotnie nagradzana, światowa marka luksusowych kosmetyków, założona przez Charlotte Tilbury CBE (pełniącą funkcje prezeski, przewodniczącej rady nadzorczej, dyrektor kreatywnej i makijażystki gwiazd) – prezentuje „Charlotte’s Hollywood Beauty Wonderland”, swój spektakularny kalendarz adwentowy na rok 2026.

Po ogromnym sukcesie i wielkim zainteresowaniu w 2025 roku, kultowy kalendarz adwentowy Charlotte powraca w jeszcze bardziej magicznej odsłonie, kryjąc w sobie 15 kosmetycznych niespodzianek – w tym cztery produkty pełnowymiarowe, ekskluzywną kosmetyczkę „Pillow Talk Mini Charm” oraz limitowaną edycję płytki gua sha z białego kwarcu, takiej samej, jakiej używa się w salonie Charlotte’s Skin Spa w londyńskim Covent Garden.

Wejdź do hollywoodzkiego, świątecznego świata Charlotte, pełnego ponadczasowego szyku i olśniewającej magii – miejsca, w którym jej ulubione kosmetyki do makijażu i pielęgnacji, stosowane za kulisami, łączą się w spektakularną kolekcję. Za każdą szufladką z uchwytem przypominającym klejnot kryje się przynajmniej jeden sekret piękna: od bestsellerowych produktów do makijażu oczu, ust i policzków, przez rozświetlające kosmetyki pielęgnacyjne, aż po ekskluzywne akcesoria – a wszystko to zamknięte w wyjątkowym, utrzymanym w czerwono-złotej kolorystyce pudełku w stylu Hollywood, które stanie się wspaniałą pamiątką.

Autor: Charlotte Tilbury/ Materiały prasowe