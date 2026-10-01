Jak dbać o długie włosy?

Długie włosy to najstarsze włosy, jakie możemy mieć na głowie. Pasmo rośnie średnio 1-1,5 cm miesięcznie, a to oznacza, że podczas gdy najmłodsze włoski przy skórze głowy mają zaledwie kilka dni czy tygodni, końcówki pasm sięgających np. do ramion mogą liczyć sobie 3-7 lat. Pielęgnacja dopasowana do tak różnego "wieku" włosów na jednej głowie powinna uwzględniać tę różnicę. Sprawdzą się tu kosmetyki o działaniu regenerującym i wygładzającym, a także dedykowane do długich włosów.

Kondycja długich włosów rozstrzyga się już na etapie mycia. Neboa Length & Shine, szampon stworzony z myślą o włosach długich, doczepianych i przedłużanych, zapobiega plątaniu się pasm i wygładza ich strukturę. Zawarty w nim aloes nawilża i przywraca równowagę skórze głowy, a proteiny roślinne wzmacniają pasma i nadają im elastyczność. Ekstrakt z bambusa dopełnia całość, ujarzmiając puszenie się i wygładzając strukturę włosa.

W przypadku długich włosów regeneracja to kluczowy krok pielęgnacji. Maska i Olejek w żelu na końcówki z serii Glow Peptide Neboa razem odpowiadają na różne potrzeby pasm na całej ich długości. Maska, przeznaczona do włosów osłabionych, zniszczonych i cienkich, zawiera naprawcze, wygładzające peptydy oraz proteiny roślinne z grochu, soi i pszenicy, wzbogacone o ferment drożdżowy - składniki, które zwiększają elastyczność i zmiękczają włókna. Masło shea wygładza powierzchnię pasm i tworzy na nich ochronny film. Olejek w żelu przeznaczony na końcówki, zawiera peptydy odbudowujące włókna oraz wygładzające oleje odżywcze z awokado i migdałów. Ma lekką, szybko wchłaniającą się formułę, która wygładza i redukuje puszenie, nie obciążając fryzury.

Długie włosy plączą się nieustannie - to fakt, z którym prędzej czy później musi zmierzyć się każda właścicielka dłuższej fryzury. Szczególnie trudny bywa sezon jesienno-zimowy: wiatr, deszcz, śnieg i czapki sprawiają, że pasma są wyjątkowo narażone na mechaniczne uszkodzenia. Warto temu zapobiegać temu stosując Mgiełkę przeciwko elektryzowaniu się włosów Glossy Hair. To kosmetyk, który w chłodniejszej połowie roku powinien mieć stałe miejsce w torebce, obok niewielkiej szczotki. Można nią spryskać nawet suche włosy - w mgnieniu oka odzyskują miękkość i gładkość.

Nic nie robi takiego wrażenia, jak długie włosy, które błyszczą - to efekt wow, któremu trudno dorównać przy krótszych fryzurach. Żeby go osiągnąć, warto zadbać o pasma jeszcze przed suszarką. Sprawdzi się tu Wygładzający spray Glossy Hair, aplikowany na umyte, wilgotne i lekko odsączone włosy. Jego formuła aktywuje się pod wpływem ciepła i wokół każdego włosa tworzy niewidzialną otoczkę, chroniącą przed utratą wilgoci i redukującą puszenie. Ekstrakt z czerwonych alg oraz naprawcze aminokwasy uszczelniają włókna, dzięki czemu włosy zyskują efekt gładkiej, lśniącej tafli.