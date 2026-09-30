Nawrót trądziku to nie porażka. Zmień sposób rozmowy o skórze trądzikowej

Trądzik nie zawsze przebiega według prostego scenariusza: pojawia się, zostaje opanowany i już nigdy nie wraca. Może nawracać w określonych momentach, utrzymywać się przez lata albo ponownie pojawić się po okresie wyciszenia. W badaniach klinicznych u 32,7 proc. pacjentów po leczeniu trądziku wystąpił nawrót wymagający ponownego zastosowania leku przeciwtrądzikowego na receptę1.

Trądzik wraca razem z codziennością

Dane z raportu „Dojrzeliśmy do trądziku” pokazują, że osoby zmagające się z trądzikiem dostrzegają momenty, w których zmiany stają się bardziej nasilone.

Najczęściej badani wskazują zmiany hormonalne lub okres przed miesiączką – 48,8 proc. oraz stres – 43,2 proc. Kolejne czynniki to zmiana diety – wskazywana przez 32,2 proc. respondentów – oraz zmęczenie lub brak snu – 26,5 proc.

Wyniki pokazują więc, że trądzik może wyciszać się i ponownie nasilać wraz z tym, co dzieje się w organizmie i codziennym życiu. Nie oznacza to jednak, że każda taka sytuacja wymaga rozpoczęcia całego postępowania od nowa.

„Trądzik to nie infekcja, którą wyleczymy ‘jedną tubką’. Leczenie wymaga czasu. Czasami terapię trzeba modyfikować, a często potrzebne jest leczenie podtrzymujące. Brak natychmiastowego efektu nie równa się nieskutecznemu leczeniu. Jednocześnie należy pamiętać, że nawroty mogą się zdarzać, a modyfikacje leczenia mogą okazać się konieczne. Niemniej lekarz musi mieć na uwadze, że obiektywne nasilenie trądziku nie mówi nam, jak bardzo pacjent cierpi, bo to, co widzi lekarz nie musi odpowiadać temu, jak czuje się pacjent” – komentuje dr n. med. Marta Hasse-Cieślińska.

Nawrót dotyczy nie tylko skóry

Powrót zmian może być szczególnie obciążający również dlatego, że trądzik wpływa na sposób, w jaki postrzegamy siebie. 71,6 proc. uczestników badania przyznaje, że w okresach nasilenia trądziku czuje się mniej atrakcyjnie, a 60,9 proc. deklaruje, że trądzik wpływał lub wpływa na ich pewność siebie w pracy albo szkole. Dlatego nawrót zmian nie jest wyłącznie kwestią kondycji skóry. Może ponownie uruchamiać niepewność i frustrację, szczególnie po okresie poprawy.

Jak nie ulec pokusie “pielęgnacyjnej rewolucji”?

W okresie nasilenia zmian łatwo wpaść w pułapkę intensyfikowania pielęgnacji, wprowadzania nowych produktów i składników oraz wymieniania całej kosmetyczki na raz.

Raport Avène zwraca uwagę na inne podejście. W pielęgnacji skóry trądzikowej ważniejsza od intensywności jest systematyczność i świadome dobranie składników aktywnych. Zbyt częste zmiany produktów czy stosowanie nadmiernie agresywnych składników mogą przesuszać i uwrażliwiać skórę, a także utrudniać ocenę tego, co rzeczywiście działa.

Podstawą pozostają delikatne oczyszczanie, odpowiednio dobrana pielęgnacja, nawilżanie i łagodzenie skóry. Przy łagodniejszych zmianach właściwa pielęgnacja może odgrywać istotną rolę w poprawie jej kondycji. W przypadkach wymagających leczenia dermatologicznego stanowi ona natomiast ważny element wspierający skórę podczas terapii.

Dermokosmetyki z gamy CLEANANCE odpowiadają na potrzeby skóry skłonnej do trądziku – od regularnego działania na niedoskonałości, przez intensywną pielęgnację uporczywych zmian, po łagodzenie skóry podrażnionej i wysuszonej.

Podstawą codziennego działania przeciw niedoskonałościom może być Cleanance Comedomed+ Intensywny krem-żel przeciw niedoskonałościom. Jego formuła opiera się na opatentowanym Comedoclastin™ i niacynamidzie. Działa również na mikrozaskórniki – niewidoczne jeszcze niedoskonałości – pomagając zapobiegać nawrotom i powstawaniu nowych zmian.

Realistycznie o trądziku

Normalizowanie nawrotów nie oznacza ich bagatelizowania. Raport „Dojrzeliśmy do trądziku” zwraca uwagę na bardziej realistyczną perspektywę – trądzik może wracać, a jego przebieg zmieniać się w czasie. Dlatego zamiast nakładać na skórę kolejną presję, znaczenie mają regularność, dobrze dobrana pielęgnacja i adekwatne reagowanie na nasilenie zmian.

Jeżeli jednak trądzik nawraca mimo odpowiedniej pielęgnacji, jest bolesny lub nasilony, pozostawia przebarwienia lub blizny albo wpływa na samopoczucie i codzienne funkcjonowanie, warto skonsultować się z dermatologiem. Tylko lekarz może postawić diagnozę i zdecydować o konieczności wdrożenia leczenia.