Skin longevity – inwestycja w jędrność skóry

Czy kosmetyki mogą dawać ekspresowe efekty? Mogą i dają. Ale jeśli zależy nam długoterminowych korzyściach, to powinniśmy skoncentrować się także na wsparciu biologicznych funkcji skóry, bo tam jest źródło jej dobrej kondycji i młodego wyglądu. Agresywne metody zastępujemy prewencją, ochroną DNA komórek skóry i dbałością o mikrobiom. Taka taktyka pozwoli zachować skórze dłuższą zdolność do samoregeneracji, odporność na stres i szczelność bariery ochronnej. Oto produkty, które idealnie wpisują się w filozofię beauty longevity.

HOLISTYCZNE WSPARCIE OD PODSTAW

Ważnym elementem rytuału wspierającego skórę jest wzmacnianie jej naturalnej bariery ochronnej oraz dostarczanie składników, które pomagają chronić ją przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. EISENBERG FIRMING REMODELLING CREAM łączy działanie ujędrniające, wygładzające i przeciwstarzeniowe, wspierając skórę zarówno na poziomie jej wyglądu, jak i codziennej kondycji. W formule znajdują się ekstrakt z zielonej herbaty o właściwościach antyoksydacyjnych oraz stężone kapsułkowane witaminy A i E. Autorska Formuła Trio-Molecular® dodatkowo wspiera regenerację, stymuluje i dotlenia skórę. To kompleksowe podejście sprawia, że krem dobrze wpisuje się w filozofię pielęgnacji longevity, w której liczy się nie tylko efekt tu i teraz, ale także długofalowe wsparcie skóry.

Wypróbuj: EISENBERG FIRMING REMODELLING CREAM, 499 zł/50 ml/sephora.pl

Produkty EISENBERG dostępne są w perfumeriach SEPHORA oraz na sephora.pl.

DLA JĘDRNEJ I SPRĘŻYSTEJ SKÓRY

Widoczne oznaki starzenia – linie, zmarszczki czy utrata jędrności – są efektem procesów zachodzących głębiej w skórze. Z wiekiem traci ona część swojej zdolności do utrzymywania odpowiedniej struktury, gęstości i sprężystości, dlatego tak istotne staje się wspieranie mechanizmów odpowiedzialnych za jej odnowę. Jednym z elementów tej strategii jest wspieranie macierzy zewnątrzkomórkowej, która stanowi swego rodzaju rusztowanie dla skóry i wpływa na jej integralność oraz jędrność. ZO SKIN HEALTH® GROWTH FACTOR SERUM wykorzystuje technologię syntetyzowanych czynników wzrostu, które wspierają naturalne procesy naprawcze skóry oraz jej strukturę. Formuła zawiera pięć czynników wzrostu: IGF-1, EGF, kwaśny FGF, zasadowy FGF i VEGF, a także składniki wspierające nawilżenie, elastyczność i wygładzenie. Obecny w formule DDBD pomaga zmniejszyć widoczność linii mimicznych, dzięki czemu skóra może wyglądać na gładszą i bardziej wypoczętą. To zaawansowany etap pielęgnacji skoncentrowany na poprawie wyglądu gęstości, jędrności i sprężystości skóry.

Wypróbuj: ZO SKIN HEALTH® GROWTH FACTOR SERUM, 800 zł/30 ml.

JAPOŃSKA TRADYCJA W DUECIE Z NAUKĄ

Japońska filozofia ikigai podkreśla znaczenie harmonii, równowagi i codziennych rytuałów w trosce o dobrostan. W pielęgnacji oznacza to podejście, w którym regularność i konsekwencja mają większe znaczenie niż pojedyncze, spektakularne działania. YOSKINE LONGEVITY IKIGAI RENEW Nocny krem z retinalem [0,1%] został stworzony właśnie w tym duchu – jako zaawansowana formuła wspierająca nocną regenerację skóry i jej naturalne procesy odnowy. Retinal [0,1%], skuteczna i stabilna forma witaminy A, pomaga poprawić jędrność, wygładzić skórę, zredukować widoczność zmarszczek i wyrównać jej koloryt. Aktywator długowieczności komórkowej pozyskiwany z mirtu wspiera mechanizmy regeneracyjne i pomaga przeciwdziałać oznakom glikacji kolagenu, a kwas traneksamowy wspiera pielęgnację skóry z nierównym kolorytem i przebarwieniami. To przykład tego, jak nowoczesna technologia może spotkać się z filozofią codziennej, świadomej pielęgnacji.

Wypróbuj: YOSKINE LONGEVITY IKIGAI RENEW Nocny krem z retinalem [0,1%], 79,90 zł/30 ml.

TO, CO NIEWIDOCZNE, TEŻ MA ZNACZENIE

Widoczne oznaki starzenia są często konsekwencją głębszych zmian zachodzących w skórze, dlatego jej kondycji nie warto oceniać wyłącznie przez pryzmat wyglądu. Równie istotna jest zdolność do regeneracji, utrzymywania odpowiedniego poziomu nawilżenia i ochrony przed czynnikami przyspieszającymi procesy starzenia. NUXE Super Serum [10] LONGEVITY koncentruje się na wsparciu ważnych mechanizmów biologicznych związanych z procesem starzenia skóry. Jego formuła wykorzystuje m.in. postbiotyczny ekstrakt morski pozyskiwany z naturalnego mikroorganizmu Micrococcus, który wspiera odnowę komórkową i naturalne mechanizmy młodości skóry. Serum pomaga również wzmacniać barierę ochronną, wspierać produkcję elastyny oraz poprawiać odporność skóry na działanie czynników zewnętrznych. To propozycja dla osób, które w pielęgnacji longevity szukają podejścia skoncentrowanego nie tylko na widocznych oznakach starzenia, ale również na kondycji skóry u jej podstaw.

Wypróbuj: NUXE Super Serum [10] LONGEVITY, 316 zł/30 ml