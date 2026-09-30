Clinique prezentuje globalną kampanię „Feels Like Moisture Surge™” z udziałem Emilii Jones

Kampania powstała w odpowiedzi na niezwykłą więź, jaką konsumenci na całym świecie od lat budują z Moisture Surge™. Łącząc emocje i doświadczenia użytkowników z dermatologiczną ekspertyzą Clinique, „Feels Like Moisture Surge™” pokazuje nie tylko skuteczność kultowego kremu-żelu, ale również wyjątkowe odczucia, które towarzyszą jego stosowaniu.

Inspiracją dla kampanii stały się autentyczne opinie konsumentów publikowane w mediach społecznościowych. To właśnie one posłużyły jako punkt wyjścia do stworzenia kreatywnej narracji opartej na metaforach i codziennych doświadczeniach, które w obrazowy sposób oddają uczucie intensywnego, długotrwałego nawilżenia zapewnianego przez Moisture Surge™ 100H.

„Ufam marce Clinique, ponieważ jest obecna w moim życiu od lat. Cieszę się, że mogę współpracować z marką, której produkty naprawdę lubię i którym ufam. Takie autentyczne partnerstwa są wyjątkowe, a podczas realizacji kampanii od początku czułam pasję i zaangażowanie całego zespołu” – mówi Emilia Jones. „To niezwykle satysfakcjonujące reprezentować markę, której misją jest pomaganie ludziom czuć się i wyglądać jak najlepiej.”

„Moisture Surge™ 100H należy do najbardziej cenionych produktów nawilżających na świecie. Konsumenci od lat podkreślają nie tylko jego skuteczność, ale również wyjątkowe odczucia, jakie pozostawia na skórze. Kampania „Feels Like Moisture Surge™” pozwala nam oddać głos właśnie im i pokazać ten kultowy produkt poprzez ich własne doświadczenia, zachowując jednocześnie silne oparcie w dermatologicznej wiedzy i nauce, które od zawsze są fundamentem marki Clinique” – mówi Michelle Freyre, Global Brand President, Clinique and Dermatological Brands.

Jako wieloletnia użytkowniczka Moisture Surge™, Emilia Jones naturalnie wpisuje się w historię opowiadaną przez kampanię. Jej autentyczność i świeżość doskonale odzwierciedlają charakter produktu, który od lat zdobywa zaufanie kolejnych pokoleń konsumentów na całym świecie.

Film otwierający kampanię „Feels Like Moisture Surge™” inauguruję globalne działania komunikacyjne marki, które tej jesieni obejmą również niestandardowe aktywacje konsumenckie, doświadczenia immersyjne oraz współprace z twórcami internetowymi na wielu rynkach na całym świecie.