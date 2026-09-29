Glass skin: jak uzyskać efekt „szklanej” skóry? Nawilżona i świetlista cera w trzech krokach

W Polsce trend ten od kilku sezonów napędza rosnące zainteresowanie kosmetykami k-beauty oraz świadomą pielęgnacją opartą na nawilżeniu. Polki coraz chętniej sięgają po lekkie sera i esencje zamiast ciężkich, matujących formuł, szukając odpowiedzi na pytanie: „jak uzyskać efekt glass skin w domowym rytuale pielęgnacyjnym?".

Dobra wiadomość? Do glass skin i zdrowej cery nie trzeba wielostopniowego, kosztownego rytuału rodem z koreańskich dram. Kluczem jest jedno – głębokie, wielopoziomowe nawilżenie, które wygładza powierzchnię skóry, spłyca zmarszczki spowodowane przesuszeniem i przywraca jej naturalny blask. Seria Garnier Hyaluron – serum, krem oraz maska – to trzy proste kroki, które przybliżają do efektu tafli szkła bez konieczności inwestowania w skomplikowane, wieloetapowe rytuały.

Krok 1: GARNIER Hyaluron+ Barrier Repair

Serum ujędrniające do twarzy GARNIER Hyaluron+ Barrier Repair to kosmetyk, od którego warto rozpocząć rutynę pielęgnacyjną glass skin. Kosmetyk należy aplikować na oczyszczoną cerę. Jego 4% formuła kompleksowo dba jednocześnie o wzmocnienie bariery ochronnej skóry w 1h, natychmiastowe ujędrnienie, 24h nawilżenia, a także o wygładzenie i miękkość. Do tego od drugiego dnia stosowania zaczyna się odbudowa bariery ochronnej skóry*. Każdy ze składników 4% formuły ma w tym swój udział:

Gliceryna znana z właściwości nawilżających oraz pomagających utrzymać prawidłowe nawilżenie skóry

Pantenol znany z takich właściwości, jak między innymi wspomaganie regeneracji skóry, działanie łagodząco-kojące i przeciwpodrażnieniowe, właściwości wzmacniające barierę hydrolipidową skóry

Kwas hialuronowy znany między innymi z właściwości nawilżających, ujędrniających i poprawiających strukturę skóry

Skwalan znany z właściwości wspomagających regenerację bariery hydrolipidowej skóry, nawilżających i natłuszczających, antyoksydacyjnych i łagodzących podrażnienia

Ekstrakt z aloesu znany z właściwości nawilżających i łagodzących

Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Krok 2: Garnier Hyaluron Barrier Repair

Wodny żel Garnier Hyaluron Barrier Repair to kolejny krok na drodze do uzyskania glass skin. Jednym z kluczowych produktów dla efektu szklanej cery jest krem o bogatym składzie i jednocześnie bardzo lekkiej i dobrze wchłanialnej konsystencji dla zatrzymania wody w naskórku. Z tego powodu zamiennikiem dla typowego kremu może być wodny żel, który łączy w sobie wszystko, czego potrzebuje skóra dla wygładzania i świetlistego, “mokrego” wykończenia. Jego formuła zawiera aż 4 składniki, które wspólnie dbają o 48h nawilżenia, efekt ujędrnienia oraz wsparcie odbudowy bariery ochronnej skóry. W odświeżającej i szybko wchłaniającej się kompozycji znajdują się:

Gliceryna znana z właściwości nawilżających oraz wspomagających odbudowę bariery ochronnej skóry

Alantoina znana z właściwości nawilżających, kojących, wspomagających procesy regeneracyjne skóry

Ekstrakt z aloesu znany jako nawilżający i łagodzący składnik

Kwas hialuronowy znany między innymi ze swoich właściwości nawilżających, wspomagających utrzymanie właściwego nawilżenia skóry i ujędrniających

Autor: Garnier/ Materiały prasowe

Krok 3: Garnier Hyaluron Glass Skin

Chłodząca żelowa maska na tkaninie Garnier Hyaluron Glass Skin to ostatni krok do efektu szklanej cery. Wystarczy jedna aplikacja trwająca przez 15 minut dla widocznego nawilżenia skóry. Każda płachta nasączona jest formułą odpowiadającą jednej butelce serum. Zawarty w niej 4% kompleks bazuje na działaniu trzech składników, z których każdy wspiera nawilżenie skóry i efekt glass skin:

Gliceryna znana z właściwości nawilżających oraz wspomagających odbudowę bariery ochronnej skóry

Kwas hialuronowy znany między innymi ze swoich właściwości nawilżających, wspomagających utrzymanie właściwego nawilżenia skóry i ujędrniających

·Ekstrakt z ogórka znany z właściwości nawilżających i kojących