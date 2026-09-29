Polski akcent pod Wieżą Eiffla. Grażyna Torbicka ponownie na wybiegu L'Oreal Paris

Jako oficjalny partner Paris Fashion Week, marka L'Oréal Paris po raz kolejny zaprosiła publiczność do wspólnego przeżywania jednego z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tygodnia mody w Paryżu. Po raz dziewiąty od 2017 roku Le Défilé L'Oréal Paris stało się celebracją kobiecej solidarności oraz wyjątkowego dialogu między światem mody i beauty. Pokaz Le Défilé zgromadził ambasadorki marki, ekspertów branży beauty, projektantów oraz twórców z całego świata, stając się nie tylko pokazem mody i urody, ale przede wszystkim platformą do promowania pewności siebie, różnorodności i kobiecej solidarności. Dzięki transmisji na żywo na Instagramie, TikToku oraz kanałach cyfrowych L'Oréal Paris jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń Paris Fashion Week po raz kolejny wykraczało poza pierwszy rząd i zamknięte grono gości, stając się dostępne dla odbiorców na całym świecie. Na wybiegu spotkały się kobiety reprezentujące różne pokolenia, kultury i doświadczenia. Wśród globalnych ambasadorek L'Oréal Paris znalazły się między innymi Simone Ashley, Viola Davis, Cara Delevingne, Jane Fonda, Kendall Jenner, Eva Longoria, Andie MacDowell oraz Aishwarya Rai. Po raz pierwszy na wybiegu Le Défilé L'Oréal Paris pojawiła się Kristen Bell, która niedawno dołączyła do grona ambasadorek marki. Polskę ponownie reprezentowała Grażyna Torbicka, a obok nich na wybiegu pojawiły się także ambasadorki lokalnych rynków oraz inspirujące osobowości ze świata kultury i mediów. Grażyna miała na sobie kreacje z domu mody Gemy Maalouf, którą dopełnił wyrazisty beauty look z mocnym akcentem na oczy. W centrum makijażu znalazło się intensywne smokey eye w odcieniach brązu, stworzone przy użyciu kredki Infaillible Grip 36H Gel Automatic Liner w kolorze Bronzed Espresso oraz maskary Panorama. Naturalnie wystylizowane brwi utrwalone żelem Infaillible 24H Brow Lamination stanowiły idealną oprawę dla wyrazistego spojrzenia. Dla równowagi cera pozostała świeża i świetlista. Efekt naturalnie wygładzonej skóry uzyskano przy użyciu produktów z gamy True Match, a twarz subtelnie wymodelowano bronzerem Infaillible Sculptor oraz różem Lumi Le Liquid Blush w odcieniu True Rose. Całość dopełniło klasyczne lip combo w odcieniu 601 Worth It, stworzone z pomadki i konturówki Color Riche oraz olejku Plump Ambition. Skórze delikatnego blasku dodał Lumi Glotion, a całość makijażu utrwalono niezawodnym sprayem Infaillible. O wyjątkową oprawę pokazu zadbali globalny make-up artist marki Harold James wraz ze swoim zespołem oraz stylista fryzur Stéphane Lancien i jego team. Wśród twórców odpowiedzialnych za kulisy wydarzenia znalazła się także Agnieszka Wilk, oficjalna Polska makijażystka L'Oréal Paris. Efektem ich pracy były wyraziste looki, które będą wyznaczać trendy w nadchodzącym sezonie. Choć sercem wydarzenia pozostaje Paryż, jego zasięg od dawna wykracza daleko poza granice Francji. Dzięki transmisjom oraz lokalnym inicjatywom organizowanym na różnych rynkach Le Défilé L'Oréal Paris mogli śledzić odbiorcy na całym świecie. W Warszawie transmisje na żywo można było obejrzeć na specjalnie przygotowanym evencie w Centrym Bankowo-Finansowym Nowy Świat, gdzie marka wybudowała specjalny ekran na środku dziedzińca. To kolejny przykład realizacji misji marki, która od lat dąży do tego, by inspirować kobiety i sprawiać, że świat beauty staje się bardziej dostępny dla wszystkich.

Autor: Alicja Kozak/ Materiały prasowe

Autor: Le Défilé L'Oréal Paris/ Materiały prasowe