Limitowane zestawy na jubileusz Douglas. Trzy poziomy glow dla każdej beauty maniaczki

Trzy limitowane DOUGLAS Beauty Drops to trzy poziomy glow – od pierwszego blasku po pełny rytuał beauty. Różna zawartość, różne beauty potrzeby i jeden cel: maksimum przyjemności z testowania. Sprawdź, co kryje się w każdym z nich!

TWÓJ CODZIENNY RYTUAŁ PIEKNA

Daily Glow to 9 starannie dobranych propozycji o łącznej wartości 425 zł, dostępnych w jubileuszowym boxie za jedyne 89 zł. Zestaw zawiera kosmetyki i akcesoria przeznaczone do codziennej rutyny pielęgnacyjnej i makijażowej, pomagające zadbać o nawilżenie, regenerację i promienny wygląd skóry. Wśród nich znalazły się m.in. maseczka Dr.Jart+, tonik Glow Tonic od Pixi, produkty Douglas Collection Blossom, beauty blender oraz praktyczne akcesoria. Daily Glow to gotowa porcja beauty inspiracji – kilka kategorii, kultowe marki i sporo powodów, by spojrzeć na codzienną rutynę z nowej perspektywy.

Autor: Douglas/ Materiały prasowe

ZYSKAJ WIĘCEJ BLASKU

Więcej blasku, więcej możliwości. Radiant Glow to jubileuszowy zestaw 9 propozycji o łącznej wartości 488 zł, dostępny za 149 zł. Jego zawartość została skomponowana tak, by ucieszyć każdą beauty maniaczkę - od makijażowych must-have’ów po pielęgnacyjne perełki. Wśród nich znalazły się m.in. Clinique High Impact Mascara, Morphe Mini Continuous Setting Mist, propozycje Embryolisse i Dermalogica oraz Douglas Collection Blossom. Całość tworzy zestaw, który pozwala wydobyć więcej blasku z codziennego rytuału.

Autor: Douglas/ Materiały prasowe

PEŁNIA URODZINOWEGO BLASKU

Najbardziej rozbudowana odsłona jubileuszowej kolekcji - Ultimate Glow, to aż 14 propozycji o łącznej wartości 914 zł, dostępnych za 209 zł. W zestawie znalazły się propozycje z kategorii pielęgnacji, makijażu, włosów i zapachów, wśród nich serum Advanced Night Repair Estée Lauder, propozycje pielęgnacyjne Bobbi Brown i Dr.Jart+, produkty Sensai, Rituals oraz Douglas Collection, a także próbki zapachów Balmain i Jo Malone London. Ultimate Glow łączy różne oblicza świata beauty - od zaawansowanej pielęgnacji po makijaż i zapachy, tworząc zestaw, w którym różnorodność gra pierwszoplanową rolę.

Autor: Douglas/ Materiały prasowe