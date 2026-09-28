Ponadczasowe połączenie w biżuterii. Elegancja i klasa skrojone na jesień

Czy biżuteria może odmładzać? Okazuje się, że tak. Biżuteria ma ogromne znaczenie w podkreśleniu naszej urody oraz uwydatnieniu piękna twarzy. Niektóre naszyjniki oraz kolczyki potrafią brutalnie dodać lat i kojarzą się jedyne z kiczem oraz zapachem dawnych lat. Jeżeli chcesz podkreślić naturalny blask twarzy i odjąć sobie lat, to powinnaś stawiać na konkretną biżuterię. Biżuteria to zmysłowy i kobiecy dodatek, który często jest niedoceniany. Z jednej strony kobiety kochają dostawać luksusową biżuterię, a z drugiej, poświęcają jej tak mało uwagi. Dobrze dobrana biżuteria stanowi oprawę całej stylizacji, dodaje elegancji i sprawia, że całość naszego wyglądu jest spójna. Kobiety po 50-tce powinny unikać bardzo ciężkiej biżuterii. Uważaj również na perły. To klasyka, jednak grube naszyjniki z pereł mogą dodawać powagi. Jeżeli bardzo lubisz perły, to stawiaj na lżejsza biżuterię, na przykład delikatnie kolczyki z perłami.

Jaka biżuteria odmładza? Uznaje się, że lat odejmuje srebrna biżuteria. Dodaje ona blasku skórze i łagodzi rysy twarzy. Słowianki rewelacyjnie będzie wyglądać z srebrnej biżuterii z czerwonymi lub miedzianymi akcentami. Świetnym sposobem jest także łączenie złota i srebra To ponadczasowa elegancja, która zawsze wygląda przepięknie. Lepiej stawiać na delikatne akcenty. Biżuteria nie powinna nas przytłaczać.

Łączenie złota i srebra w biżuterii, niegdyś uważane za modowe faux pas, dziś staje się jednym z najgorętszych trendów, otwierając drzwi do nieograniczonych możliwości stylizacyjnych. Ten eklektyczny duet pozwala na stworzenie looku, który jest zarówno nowoczesny, jak i ponadczasowy. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na subtelne warstwowanie delikatnych łańcuszków, noszenie pierścionków z obu metali na jednym palcu, czy wybierzesz projekty, które już w sobie łączą te dwa szlachetne kruszce, efekt zawsze będzie intrygujący. Ta harmonijna mieszanka dodaje głębi i tekstury, przełamując monochromatyczność i pozwalając na swobodne dopasowanie biżuterii do każdego stroju i okazji, niezależnie od tego, czy dominują w nim chłodne, czy ciepłe odcienie. To doskonały sposób na wyrażenie indywidualnego stylu i stworzenie unikalnych kompozycji, które podkreślą Twoją osobowość.

TOUS prezentuje LIA - kolekcję, która wpisuje się w jeden z najmocniejszych trendów biżuteryjnych: mixing metals. LIA bawi się kontrastem. Chłodne srebro spotyka się z ciepłym złotem, a klasyczne formy zyskują bardziej rzeźbiarskie, nowoczesne proporcje.

Duże kolczyki, wyraziste pierścionki, bransolety i nausznice mają być widoczne - biżuteria staje się jednym z głównych elementów stylizacji. W kolekcji pojawiają się również perły, zestawione z nowoczesnymi metalicznymi formami, dzięki czemu klasyka nabiera bardziej współczesnego charakteru.

Autor: TOUS/ Materiały prasowe

Autor: TOUS/ Materiały prasowe

Autor: TOUS/ Materiały prasowe

Jak wyczyścić złotą biżuterię? Proste triki, aby była jak nowa

Do wytworzenia złotej biżuterii stapia się kruszeć z innymi metali, by w ten sposób podnieść jego stopień twardości i osiągnąć pożądaną barwę. W sumie, im mniejsza zawartość złota w próbie tym większe ryzyko, że biżuteria z czasem zmieni kolor na ciemniejszy. Przyjmuje się, że biżuteria o próbie 333 lub 375 może zacząć czernieć. Jak wyczyścić złotą biżuterię? Zanurz ją na kilka minut w letniej wodzie z domieszką mydła. Następnie opłucz i delikatnie przemyj szczoteczką z miękkim włosiem. Możesz również przygotować roztwór płynu do naczyń, 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej oraz ciepłej wody. Namocz biżuterię w takiej mieszance i przytrzymaj przez około 30 minut. Kolor złota można odświeżyć również za pomocą soku z cebuli, amoniaku oraz octu.

Jak wyczyścić srebrną biżuterię? Ten patent uratuje każdy pierścionek i kolczyki

Srebro ma to do siebie, że nienoszone dosyć szybko ciemnieje i traci swój naturalny połysk. By poradzić sobie z tym problemem spryskaj srebrną biżuterią płynem do szyb i wyszoruj miękką szczoteczką. Na koniec wypoleruj ją bawełnianą tkaniną. W przypadku wyjątkowo uporczywych zabrudzeń pomoże niezastąpiona soda oczyszczona. Przygotuj pastę z 1/4 sody oczyszczonej i dwóch łyżek wody. Nałóż ją na biżuterię i odczekaj chwilę, a następnie wyszoruj.