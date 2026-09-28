Jesienny hit w Action. Ta tania świeca zapachowa robi furorę wśród klientów

Jesienią świece zapachowe stają się prostym sposobem na stworzenie przytulnej atmosfery w domu

W Action można znaleźć wiele różnych kształtów, rozmiarów i zapachów, dzięki czemu łatwo dopasować je do wnętrza

Niektóre modele wyglądają jak droższe dekoracje, choć ich ceny pozostają bardzo przystępne

W ofercie pojawiają się zarówno niewielkie świece idealne na półkę czy stolik, jak i większe modele w efektownych szklanych naczyniach

Świece zapachowe to sprawdzony patent na jesienną aurę. W ofercie Action znajdziemy ich mnóstwo, w różnych kształtach i rozmiarach, co ułatwia aranżację. Dla miłośników sezonowych nut przygotowano kompozycje od kwiatowych po ciepły cynamon. Zwracają uwagę także modele z wieloma knotami, które stanowią wyrazisty detal w salonie czy sypialni.

Asortyment Action kusi różnorodnością. Znajdziemy tu klasykę w szkle, barwne naczynia, wersje z wieczkami oraz małe świeczki idealne na komodę. Jeśli szukasz tanio jesiennego klimatu, warto zerknąć na świece w metalowych puszkach. Kosztują zaledwie 3,99 zł, palą się około 10 godzin i pachną między innymi świeżością, kwiatami lub cynamonem.

To tylko początek atrakcyjnych propozycji w sklepach.

Należy pamiętać, że asortyment często się zmienia, więc dostępność poszczególnych modeli zależy od konkretnego salonu. Warto być czujnym, jeśli zależy nam na konkretnym wzorze. Pewne jest jedno – przyjemna, jesienna atmosfera nie musi wiązać się z dużymi wydatkami.

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Jakie świece zapachowe kupisz w sklepach Action?

Dla fanów większych form przygotowano eleganckie szklane słoje. Wśród nich wyróżniają się świece trzyknotowe. Wersja o średnicy 13 cm kosztuje 17,95 zł i wystarcza na 35 godzin. Jeśli wolisz dłuższe wieczory przy świecach, za 24,95 zł dostaniesz model o wymiarach 13 na 16 cm, palący się do 50 godzin.

Obecnie największym hitem jest świeca „Muget Rouge” wyceniana na 15,95 zł. Klienci chwalą nie tylko piękny zapach budujący klimat, ale też urokliwe, ozdobne szkło. Produkt wystarcza na 35 godzin, co czyni go świetnym towarzyszem jesiennych seansów filmowych.

Świeca ta występuje w trzech wersjach kolorystycznych: niebieskiej, zielonej i czerwonej. Każdy z tych wariantów to zupełnie inna kompozycja zapachowa.