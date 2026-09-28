Soczyste i nawilżone usta na jesień. Makijaż ust nigdy nie był łatwiejszy

Domowe sposoby na piękne usta

Suche, spierzchnięte i popękane usta to częsty problem. Pojawia się on szczególnie często jesienią i zimą kiedy temperatura za oknem spada. Wtedy nasze usta narażone są na szkodliwe czynniki zewnętrzne, dodatkowo częste oblizywanie warg sprawia, że problem się pogłębia. Ostatecznie usta mogą popękać, boleć i krwawić. Sposobów leczenia i pielęgnacji suchych ust jest wiele. Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie regularnie kilku metod. Przede wszystkim należy pamiętać, by przed wyjściem z domu posmarować usta tłustą pomadką ochronną. Unikajmy kremów i pomadek, które w swoim składzie mają dużo wody, choć dobrze nawilżają to podczas wyjścia, zwłaszcza kiedy za oknem mróz, takie kosmetyki mogą sprzyjać przesuszaniu się ust. Na jakiś czas warto również zrezygnować z szminek i pomadek, zwłaszcza tych matowych. Często sprzyjają one wysuszaniu warg co tylko może sprawić, że problem będzie narastał.

Przy pękających i suchych ustach szczególnie ważna jest ich regularna pielęgnacja. Należy pamiętać, by codziennie stosować kilka zabiegów, które poprawią kondycję ust. Przede wszystkim warto zaopatrzyć się w naturalne olejki, oraz wazelinę apteczną. Możemy również sięgnąć po produkty z naszej kuchni, dobrze nawilża zwykła oliwa z oliwek i olej kokosowy. Przy pielęgnacji suchych ust niezwykle ważne jest również regularne złuszczanie naskórka. Delikatny peeling stosowany raz na kilka dni, może pozbyć się martwego naskórka. Po takim zabiegu pamiętaj, by odpowiednio nawilżyć swoje wargi, dobrze sprawdzi się również w tym przypadku aloes i kosmetyki z nim składzie.

Soczysty makijaż ust

Jesień i zima to idealny czas, aby otulić się ciepłymi swetrami i... podkreślić swoje usta soczystym, pełnym blasku makijażem! Zapomnij o spierzchniętych ustach i powitaj Artist Colorglow Lip Balm od MAKE UP FOR EVER. Ten innowacyjny balsam to znacznie więcej niż tylko kolor. Już od pierwszej aplikacji Twoje usta zyskają wyrazisty odcień i niezwykły blask, stając się natychmiastowo zregenerowane, widocznie zrewitalizowane i kusząco pełniejsze. To sekret pewności siebie i promienny uśmiech, który rozświetli nawet najbardziej pochmurny dzień.

Co sprawia, że Artist Colorglow Lip Balm jest tak wyjątkowy? Wzbogacony kwasem hialuronowym, zapewnia intensywne, 24-godzinne nawilżenie, podczas gdy naturalny olej z nasion borówki odżywia usta od środka, a specjalny peptyd delikatnie je wygładza. Dostępny w 6 olśniewających odcieniach, z błyszczącym lub brokatowym wykończeniem, pozwala na stopniowanie krycia – od subtelnej, akwarelowej poświaty po bardziej nasycony kolor. Każdy odcień został stworzony, aby wydobyć naturalne piękno Twoich ust, pozostawiając je świeże i świetliste, z dnia na dzień potęgując ich blask. To prawdziwa gratka dla miłośniczek piękna, które cenią sobie zarówno pielęgnację, jak i efektowny wygląd.

Marzysz o ustach, które będą idealnie nawilżone, pełne koloru i blasku przez cały sezon? Artist Colorglow Lip Balm od MAKE UP FOR EVER to Twój absolutny must-have na jesień i zimę. Ten magiczny balsam, idealnie wpisujący się w trend "juicy lips", znajdziesz w perfumeriach Sephora. To miejsce, gdzie czeka na Ciebie cała paleta cudownych kosmetyków do ust – od kultowych pomadek po odżywcze błyszczyki.

Autor: Make Up For Ever/ Materiały prasowe