Wielka afera w szkole. Była księgowa oskarżona o przywłaszczenie ponad 1,5 mln zł

Prokuratura zarzuca byłej księgowej przywłaszczenie 1 508 784,38 zł.

Według śledczych z kont szkoły wykonano 503 przelewy, które nie miały odzwierciedlenia w dokumentacji księgowej.

Anna M. przyznała się podczas śledztwa i zwróciła całą przywłaszczoną kwotę.

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Szkolne pieniądze znikały przelewami

Prokuratura Okręgowa w Siedlcach skierowała do Sądu Okręgowego w Siedlcach akt oskarżenia przeciwko Annie M., byłej głównej księgowej Szkoły Podstawowej nr 6 w Sokołowie Podlaskim. Śledczy zarzucają jej, że od 20 lipca 2021 roku do 31 marca 2023 roku przywłaszczyła łącznie 1 508 784,38 zł należących do Miasta Sokołów Podlaski.

Mechanizm miał być prosty. Według aktu oskarżenia z rachunków bankowych szkoły wykonano 503 przelewy, które nie znajdowały odzwierciedlenia w dokumentacji księgowej. Pieniądze miały trafiać na rachunki prowadzone na rzecz Anny M., a także na konta prowadzone na rzecz jej matki, do których kobieta miała dostęp. Następnie środki były wypłacane przy użyciu kart bankomatowych przypisanych do tych rachunków.

Była księgowa przyznała się i oddała pieniądze

Anna M. została przesłuchana jeszcze podczas postępowania przygotowawczego. Przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia. Jak przekazała prokuratura, kobieta zwróciła również całą kwotę, którą przywłaszczyła. Wcześniej wobec podejrzanej zastosowano dozór policyjny, obowiązek informowania o zmianie miejsca zamieszkania oraz zakaz opuszczania kraju. Środek zapobiegawczy został następnie rozszerzony o zawieszenie w pełnieniu funkcji naczelnika Wydziału Oświaty.

Po zakończeniu pracy na stanowisku głównej księgowej Anna M. została naczelnikiem Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski. Wcześniejsze informacje wskazywały, że nieprawidłowości ujawniono podczas kontroli związanej z dokumentacją finansową miasta i szkoły. To właśnie wtedy pojawiło się podejrzenie przestępstwa na szkodę Sokołowa Podlaskiego.

Grozi jej nawet 15 lat więzienia

- Nie wiemy, co dokładnie działo się z pieniędzmi w latach 2021–2023. Oskarżona zwróciła całą kwotę w dwóch transzach. Ostatecznie zabezpieczono większą sumę pieniędzy, niż wynikało z materiałów sprawy dotyczących szkody poniesionej przez Miasto Sokołów Podlaski - mówi se.pl Bartłomiej Świderski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. - Oskarżona tłumaczyła swoje działanie trudną sytuacją osobistą. Część jej wyjaśnień udało się potwierdzić, jednak nie wszystkie.

Prokuratura zarzuca Annie M. przywłaszczenie powierzonego mienia znacznej wartości. Według śledczych z procederu miała uczynić sobie stałe źródło dochodu. Zarzut obejmuje m.in. art. 284 § 2 i art. 294 § 1 Kodeksu karnego. Za zarzucane przestępstwo grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Teraz sprawą zajmie się Sąd Okręgowy w Siedlcach. Ostateczna ocena odpowiedzialności karnej byłej księgowej należy do sądu.