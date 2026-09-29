Świat pokochał zapachy do włosów! Gdy koreańska pielęgnacja łączy się z francuskim światem perfumiarstwa

Róża to nie tylko królowa kwiatów, ale też jedna z najważniejszych nut w perfumiarstwie. Perfumiarze z Grasse sięgają po nią, by wzmocnić i odświeżyć kompozycję, a przy okazji dodać jej klasy. Warto przy tym pamiętać, że róża ma również właściwości pielęgnacyjne. Olejek różany nawilża i wspiera regenerację skóry. W kosmetykach do włosów przekłada się to na nawilżenie, regenerację pasm i zapach, który utrzymuje się na nich przez wiele godzin.

Włosy wyjątkowo dobrze zatrzymują aromat, dlatego tak chętnie spryskujemy je perfumami. To jednak nie najlepszy pomysł: alkohol przesusza pasma, a olejki zapachowe potrafią je obciążyć. Znacznie lepiej sprawdza się pachnąca pielęgnacja, która dba o kondycję włosów i jednocześnie otula je aromatem. Właśnie za to Jmella in France zdobywa coraz więcej fanek na całym świecie: za połączenie przemyślanej pielęgnacji z wyrazistymi, trwałymi kompozycjami. Do kolekcji szamponów i odżywek dołączył teraz nowy, różany wariant zapachowy duet szamponu i odżywki - Sparkling Rose.

Regenerujący perfumowany szampon Sparkling Rose powstał z myślą o włosach farbowanych, zniszczonych i osłabionych, które potrzebują wzmocnienia. Dokładnie oczyszcza skórę głowy i pasma na całej długości, a przy tym je wygładza, zmiękcza i nawilża. Odpowiadają za to betaina, pantenol, olej arganowy i alantoina. Wąkrota azjatycka i aloes wspierają regenerację, a hydrolizowane proteiny pszenicy wzmacniają zniszczone, kosmyki. W formule znalazły się też składniki fermentowane oraz ekstrakty z zielonej herbaty, nagietka i szarotki alpejskiej. Kosmetyk nie zawiera SLS ani SLES.

Szampon zostawia na włosach wyrazisty, rozpoznawalny zapach. Sparkling Rose to kompozycja kwiatowo-owocowa. Otwiera ją soczysta czarna porzeczka, w sercu pojawia się elegancka róża, a całość domyka zmysłowe piżmo.

Po umyciu wystarczy delikatnie odcisnąć włosy ręcznikiem i sięgnąć po drugi krok z tej samej linii. Regenerująca perfumowana odżywka Sparkling Rose Jmella in France kondycjonuje, ułatwia układanie i wygładza pasma zniszczone pasma. Jej receptura ma za zadanie zregenerować włosy i przywrócić im sprężystość oraz blask.

Za efekt odpowiada kwartet odżywczych składników: hydrolizowana keratyna, proteiny pszenicy, betaina i trehaloza. To połączenie protein i humektantów, które wygładza włosy, nawilża je i uzupełnia ubytki we włóknie. Pantenol, alantoina i aloes dodatkowo zmiękczają kosmyki. Zniszczone włosy potrzebują też emolientów, więc w formule znalazł się kompleks olejów: słonecznikowego, oliwkowego, z awokado, arganowego i z kamelii. Ta bogata mieszanka przywraca pasmom elastyczność i chroni je przed puszeniem się oraz elektryzowaniem. Ekstrakty roślinne i lekkie, wygładzające silikony dopełniają całości i nadają włosom blask. Odżywka pachnie tak samo jak szampon. Świeża, energetyzująca czarna porzeczka spotyka się w niej z różą i zmysłowym piżmem. Zapach utrzymuje się na włosach przez wiele godzin i przypomina o sobie przy każdym ich ruchu