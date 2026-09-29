Podano datę pogrzebu aktorki "Barw szczęścia". Miał tylko 34 lata

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-09-29 11:06

Nie żyje aktorka znana z "Barw szczęścia" czy serialu "Leśniczówka" Katarzyna Zaczek, która od ponad dwóch lat działała jako radna Bydgoszczy, była też adwokatką. 34-latka zmarła po walce z chorobą. Wiadomo, kiedy odbędzie się jej pogrzeb. Wiadomość przekazała jedna z kancelarii prawnych.

Płonący znicz, a obok na miniaturze czarno-białe zdjęcie Katarzyny Zaczek. O dacie pogrzebu aktorki przeczytasz na SE.
Autor: Getty Images/FB Rada Miasta Bydgoszcz/ Getty Images

Młoda radna z Bydgoszczy, Katarzyna Zaczek zasiadała w radzie miasta od 2024 roku. Wiadomość o śmierci polityczki pojawiła się na stronie internetowej miasta Bydgoszcz: - Bydgoska radna Katarzyna Zaczek zmarła w wieku 34 lat, po długiej i ciężkiej chorobie. W Radzie Miasta Bydgoszczy zasiadała w IX kadencji kwietnia (2024–2029), reprezentowała okręg nr 5 obejmujący Kapuściska, Wyżyny, Łęgnowo Wieś, Zimne Wody, Czersko Polskie, Glinki-Rupienica. W Radzie Miasta Bydgoszczy Katarzyna Zaczek była m.in. zastępczynią przewodniczącego Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa Publicznego. Zasiadała też w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Z wykształcenia była prawniczką, wcześniej pracowała jako reporterka w bydgoskiej telewizji. Miała również doświadczenie aktorskie – wystąpiła w kilku filmach. Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składamy wyrazy głębokiego współczucia - napisano. 

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Faktycznie, jeśli chodzi o doświadczenie radnej to miała ona związku ze światem filmu. Wystąpił w takich produkcjach jak "Miłość na cztery łapy" i "Niewidzialna wojna" Patryka Vegi. Grała także w lubianych i popularnych serialach telewizji polskiej jak "Barwy szczęścia" i "Leśniczówka".

Radna nie ukrywała, że ostatnie miesiące były dla niej trudna, musiała walczyć o zdrowie. W marcu na Facebooku napisała: - Drodzy, część z Was wie, że od roku pracę radnej przerywają mi pobyty w szpitalu. Tak jest i tym razem. Marcowa sesja RM może mnie ominąć, ale dowiedziałam się dzisiaj, że moja niedyspozycja wkrótce może się skończyć i będę mogła w pełni wrócić do obowiązków. Kwestia czasu i cierpliwość.

Pogrzeb aktorki "Barw szczęścia" odbędzie się w Warszawie

Wiadomo już kiedy i gdzie odbędzie się jej ostatnie pożegnanie. Informację o pogrzebie Katarzyny Zaczek podała kancelaria prawno-kanoniczna: - Z ogromnym smutkiem żegnamy naszą koleżankę, Katarzynę Zaczek. Kasia zmarła 21 września, mając zaledwie 34 lata. Pozostanie w naszej pamięci - przekazano.

Podano także, że pogrzeb Katarzyny Zaczek odbędzie się w środę 30 września o godz. 14:00 w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie-Ursusie. Pochowanie zaś zaplanowano w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym "Solipse" w Ursusie. 

Katarzyna Zaczek
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