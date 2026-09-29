Lech Wałęsa obchodzi urodziny. Szokujące co pokazał w sieci

Lech Wałęsa ma powody do radości. Właśnie we wtorek 29 września obchodzi swoje urodziny. Z tej okazji opublikował on na Facebooku zaskakujący filmik ze sobą w roli głównej. Od razu widać, że nagranie zostało stworzone przy pomocy AI. Wałęsa idzie na nim bowiem niczym wojownik przez płonącą krainę, a nad nim leci feniks:

- 83 lata chodzę po tej ziemi. Niejedno widziałem, niejedną walkę stoczyłem i niejeden raz trzeba było zaczynać od nowa. O wolność walczyliśmy i zwyciężyliśmy, bo wolność jest albo jej nie ma. Dzisiaj mamy wolność. Pytanie tylko, czy potrafimy z niej mądrze korzystać - napisał Lech Wałęsa w poście, do którego dołączył nagranie, w którym pojawiła się muzyka z piosenką "Modlitwa o wschodzie słońca" Jacka Kaczmarskiego. Oto jej teść:

Każdy Twój wyrok przyjmę twardyPrzed mocą Twoją się ukorzęAle chroń mnie Panie od pogardyOd nienawiści strzeż mnie Boże

Wszak Tyś jest niezmierzone dobroKtórego nie wyrażą słowaWięc mnie obroń od nienawiściOd pogardy mnie zachowaj

Co postanowisz niech się ziścićNiechaj się wola Twoja stanieAle zbaw mnie Panie od nienawiściOcal mnie od pogardy Panie

Lech Wałęsa przyszedł na świat w 1943 roku w niewielkim Popowie. Tam spędził dzieciństwo i młodości, aż w końcu trafił do pracy w Stoczni Gdańskiej. Mieszkając w Gdańsku poznał swoją przyszłą żonę Danutę, z którą założył rodzinę i doczekał się gromadki dzieci (czterech synów, dwóch z nich już nie żyje, a także czterech córek): Bogdana, Sławomira, Przemysława, Jarosława, Anny, Magdaleny, Brygidy, Marii Wiktorii.

Głównym punktem zwrotnym w życiorysie Lecha Wałęsy był rok 1980. To wtedy stanął na czele sierpniowego strajku w Gdańsku, który doprowadził do powstania „Solidarność”, na której czele stanął Wałęsa. Jego postawa została dostrzeżona na świecie, czego wyrazem było przyznanie mu w 1983 roku Pokojowej Nagrody Nobla. Po przełomowych wydarzeniach roku 1989 i obradach Okrągłego Stołu, w których Wałęsa odegrał kluczową rolę, został prezydentem. Jego prezydentura w latach 1990–1995 przypadła na trudny okres transformacji ustrojowej i gospodarczej. Wałęsa starał się o ponowny wybór na prezydneta, ale to się nie udało i przegrał w 1995 roku z Aleksandrem Kwaśniewskim, pozostając jednak komentatorem politycznym.