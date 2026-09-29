Ministry Barbara Nowacka i Marta Cienkowska na premierze "Lalki". Postawiły na ponadczasową klasykę

Teatr Wielki był świadkiem niezwykłego wydarzenia. W poniedziałek, 28 września odbyła się premiera filmu "Lalka". W uroczystości wzięli udział twórcy filmu z reżyserem Maciejem Kawalskim na czele, a także aktorzy wcielający się w postacie z książki Bolesława Prusa: Kamila Urzędowska (Izabela Łęcka), Marcin Dorociński (Stanisław Wokulski), Marek Kondrat (Ignacy Rzecki) i wielu innych: Maria Dębska, Borys Szyc, Agata Kulesza, Karolina Gruszka, Maja Komorowska, Andrzej Seweryn czy Mateusz Damięcki.

Politycy na premierze "Lalki": ministrowie, prezydent Warszawy i była głowa państwa

Wśród zaproszonych na premierę znaleźli się też politycy: minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska, minister edukacji narodowej Barbara Nowacka, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z małżonką Angeliką oraz prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski. Obecny był też były prezydent Aleksander Kwaśniewski.

- O tym filmie będzie się mówiło, na ten film czekaliśmy od lat. Kino to ludzie, przeżycia i opowieść, która buduje kulturę. I za to państwu już teraz dziękuję - podkreślała Barbara Nowacka podczas wydarzenia, cytuje szefową MEN rdc.pl. Przy okazji warto wspomnieć, że książka "Lalka" to szkolna lektura, która bardzo często pojawia się na maturze z języka polskiego.

Politycy w czerni. Wybrali klasyczną elegancję

Politycy postawili na klasyczną elegancję: czarne garnitury, krawaty i muchy. Panie polityczki również wybrały klasykę: ministra Cienkowska na premierze pojawiła się w czarnych spodniach i białej koszuli, a ministra Nowacka na czarną długą suknię z bufiastymi rękawami i srebrną biżuterię. Zaś żona ministra Gawkowskiego, Angelika Gawkowska wybrała czarną sukienkę bez rękawów.

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