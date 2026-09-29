Ministry Barbara Nowacka i Marta Cienkowska na premierze "Lalki". Postawiły na ponadczasową klasykę

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-09-29 9:27

W poniedziałek w Teatrze Wielkim odbyła się uroczysta premiera filmu "Lalka" w reżyserii Macieja Kawalskiego. Na wydarzeniu pojawili się twórcy filmu, aktorzy, tłum gwiazd, ale też politycy, m.in. szefowa MEN Barbara Nowacka, ministra kultury Marta Cienkowska oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Teatr Wielki był świadkiem niezwykłego wydarzenia. W poniedziałek, 28 września odbyła się premiera filmu "Lalka". W uroczystości wzięli udział twórcy filmu z reżyserem Maciejem Kawalskim na czele, a także aktorzy wcielający się w postacie z książki Bolesława Prusa: Kamila Urzędowska (Izabela Łęcka), Marcin Dorociński (Stanisław Wokulski), Marek Kondrat (Ignacy Rzecki) i wielu innych: Maria Dębska, Borys Szyc, Agata Kulesza, Karolina Gruszka, Maja Komorowska, Andrzej Seweryn czy Mateusz Damięcki. 

Politycy na premierze "Lalki": ministrowie, prezydent Warszawy i była głowa państwa

Wśród zaproszonych na premierę znaleźli się też politycy: minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska, minister edukacji narodowej Barbara Nowacka, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z małżonką Angeliką oraz prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski. Obecny był też były prezydent Aleksander Kwaśniewski. 

- O tym filmie będzie się mówiło, na ten film czekaliśmy od lat. Kino to ludzie, przeżycia i opowieść, która buduje kulturę. I za to państwu już teraz dziękuję - podkreślała Barbara Nowacka podczas wydarzenia, cytuje szefową MEN rdc.pl. Przy okazji warto wspomnieć, że książka "Lalka" to szkolna lektura, która bardzo często pojawia się na maturze z języka polskiego.

Politycy w czerni. Wybrali klasyczną elegancję

Politycy postawili na klasyczną elegancję: czarne garnitury, krawaty i muchy. Panie polityczki również wybrały klasykę: ministra Cienkowska na premierze pojawiła się w czarnych spodniach i białej koszuli, a ministra Nowacka na czarną długą suknię z bufiastymi rękawami i srebrną biżuterię. Zaś żona ministra Gawkowskiego, Angelika Gawkowska wybrała czarną sukienkę bez rękawów. 

NIŻEJ ZDJĘCIA Z UROCZYSTEJ PREMIERY FILMU "LALKA"

Marta Cienkowska i Barbara Nowacka na scenie Teatru Wielkiego podczas premiery filmu Lalka. Relacja na SE.
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