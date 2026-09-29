Władimir Putin zwiększa liczebność rosyjskiego wojska. Zapadła nowa decyzja

Władimir Putin wydał nowy dekret. Rosyjska armia zostanie powiększona

Władimir Putin podpisał kolejny dekret dotyczący liczebności sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej – podała agencja TASS, powołując się na dokument opublikowany w rosyjskiej bazie aktów prawnych. Zgodnie z nim maksymalna liczebność rosyjskiej armii ma wynosić dokładnie 2 441 630 osób. Z tej liczby 1 550 500 mają stanowić żołnierze w czynnej służbie.

Rosyjski rząd ma zabezpieczyć w budżecie federalnym środki potrzebne do wykonania decyzji prezydenta. Nie podano jednak, o ile wzrosną wydatki związane z utrzymaniem większej armii. Nowy dekret zastępuje wcześniejsze regulacje dotyczące maksymalnej liczebności rosyjskich sił zbrojnych.

To kolejna taka decyzja rosyjskiego prezydenta w 2026 roku. Putin zwiększał liczebność armii także w marcu

TASS przypomina, że pod koniec lipca Putin ustalił maksymalną liczebność armii na 2 426 130 osób, w tym 1 535 000 żołnierzy w czynnej służbie. Ten limit zaczął obowiązywać 1 sierpnia. Nowy dekret oznacza więc wzrost o kolejne 15,5 tys. osób. O tyle samo zwiększa się liczba żołnierzy w czynnej służbie. To nie pierwszy taki ruch Kremla w 2026 roku. Według TASS Putin podnosił limit liczebności rosyjskich sił zbrojnych także w marcu. Od marca do końca września maksymalna liczba żołnierzy wzrosła łącznie o 49 860 osób.

Rosyjska agencja nie poinformowała, kiedy nowe etaty mają zostać faktycznie obsadzone ani ilu dodatkowych żołnierzy trafi do jednostek. Dekret wyznacza bowiem maksymalną liczebność sił zbrojnych, ale nie oznacza, że wszystkie przewidziane w nim miejsca są już obsadzone.

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Putin signs decree adding 15,500 troops to Russian army https://t.co/nYwqvnS19v— South China Morning Post (@SCMPNews) September 28, 2026