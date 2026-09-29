Tajemnicze zaginięcie Polaka na wyspie! Michał zniknął w Szkocji

36-letni Michał Jurkowski zaginął na szkockiej wyspie. Policja prosi o pomoc

Gdzie jest nasz rodak, który zniknął bez śladu w Wielkiej Brytanii? Michał Jurkowski był ostatni raz widziany około godz. 21 w czwartek 24 września na terenie kampingu Catchean w rejonie Fionnphort na szkockiej wyspie Mull - podała szkocka policja.

36-latek ma około 173 cm wzrostu, długie blond włosy i brodę. Ma także charakterystyczne tatuaże na szyi, które mogą pomóc w jego rozpoznaniu. W chwili zaginięcia był ubrany w czarną kurtkę typu anorak, jasnoszare spodnie dresowe, czarno-białą wełnianą czapkę i białe buty sportowe.

"Apelujemy do wszystkich osób, które mogły widzieć Michała lub mają jakiekolwiek informacje na temat miejsca jego pobytu"

Szkocka policja opublikowała apel do mieszkańców i turystów. „Szkocja policja apeluje do społeczeństwa o pomoc w odnalezieniu Michała Jurkowskiego, którego zaginięcie zgłoszono na wyspie Mull. 36-latek był ostatni raz widziany około godz. 21 w czwartek 24 września 2026 roku na kampingu Catchean w rejonie Fionnphort” – przekazali funkcjonariusze.

Policja zaznaczyła, że z każdą godziną rośnie niepokój o bezpieczeństwo Polaka: „Coraz bardziej martwimy się o bezpieczeństwo Michała i nadal prowadzimy działania mające na celu jego odnalezienie. Apelujemy do wszystkich osób, które mogły widzieć Michała lub mają jakiekolwiek informacje na temat miejsca jego pobytu, aby jak najszybciej się z nami skontaktowały” – powiedział inspektor Andrew Barron.

Każdy, kto ma informacje mogące pomóc w odnalezieniu 36-latka, proszony jest o kontakt z Police Scotland pod numerem 101 i podanie numeru sprawy 1670 z 25 września 2026 roku.

Wyspa Mull leży u zachodnich wybrzeży Szkocji. Jest popularna wśród turystów ze względu na górskie szlaki, plaże i niewielkie, malownicze miejscowości. Policja nie podała, co mogło stać się z Michałem po jego wyjściu lub zniknięciu z terenu kampingu.

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