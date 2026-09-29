Zanim schowasz letnie ubrania, zrób to. Wiosną podziękujesz sobie za ten trik

Jesienne porządki w szafie warto potraktować jako okazję do przygotowania ubrań na dłuższy czas przechowywania.

Zanim letnia garderoba zniknie na kilka miesięcy, dobrze poświęcić uwagę jej kondycji.

Sposób, w jaki przygotujemy i przechowamy ubrania, może mieć znaczenie dla ich wyglądu w kolejnym sezonie.

To także dobry moment, aby pozbyć się rzeczy, których już nie nosimy lub które nie nadają się do dalszego użytkowania.

Uporządkuj letnie ubrania przed zimą

Nadejście jesieni to idealny moment na reorganizację naszej szafy. Zanim jednak upchniesz letnie rzeczy do pudeł czy worków próżniowych, poświęć chwilę na ich dokładny przegląd. Odpowiednie przygotowanie odzieży do długiego leżakowania uchroni cię przed przykrymi niespodziankami na wiosnę. To także doskonała okazja, aby zastanowić się, czy wszystkie szorty i sukienki na pewno będą ci jeszcze potrzebne w przyszłym roku.

Zanim schowasz letnią odzież, skrupulatnie przepatrz każdy element. Zajrzyj do kieszeni, sprawdź zamki błyskawiczne i szwy, a także upewnij się, czy nigdzie nie ma plam. Nawet mikroskopijne zabrudzenie może utrwalić się po kilku miesiącach w szafie i na wiosnę okazać się niemożliwe do sprania.

Kwestia zapachu również ma ogromne znaczenie. Noszona koszulka, która przeleżała trochę w szafie, z pewnością nie nadaje się do zapakowania w karton na pół roku bez uprzedniego wyprania.

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Wypierz ubrania przed schowaniem

Główna zasada jest banalnie prosta: wszystkie letnie ubrania muszą być czyste i idealnie suche przed zapakowaniem na zimę. Zasada ta dotyczy absolutnie wszystkich rzeczy, nawet tych, które wyglądają na świeże. Wilgoć to największy wróg przechowywanej odzieży, dlatego upewnij się, że rzeczy całkowicie wyschły. Przy okazji przeglądu zrób porządki – rozciągnięte, zniszczone lub nienoszone od dawna ubrania lepiej oddać lub wyrzucić, by nie zajmowały cennej przestrzeni. Czyste i wyselekcjonowane rzeczy składaj luźno, wybierając dla nich suche miejsce.

Dzięki temu drobnemu wysiłkowi jesienią, powitanie wiosny będzie dużo przyjemniejsze. Wyjęte z pojemników ubrania będą od razu gotowe do założenia, a ty zaoszczędzisz czas na ich ponownym praniu i odplamianiu.