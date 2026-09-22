Kamizelka z Pepco to hit sezonu. Idealna na jesienne chłody za zaledwie 50 zł

Kamizelki od kilku sezonów pozostają jednym z chętniej wybieranych elementów jesiennej garderoby, szczególnie w okresie przejściowym.

Ich największą zaletą jest uniwersalność – można nosić je na bluzę, sweter czy koszulę, tworząc wygodne stylizacje bez sięgania po ciężką kurtkę.

W jesiennej ofercie Pepco pojawił się model, który łączy prosty fason z dodatkowymi detalami sprawiającymi, że dobrze sprawdzi się podczas chłodniejszych dni.

Brązowy kolor łatwo zestawić z jesiennymi ubraniami, a niewygórowana cena sprawia, że kamizelka może być ciekawym sposobem na odświeżenie garderoby bez dużego wydatku.

Jesienna pogoda bywa kapryśna, a temperatury potrafią drastycznie różnić się w ciągu dnia. Poranki wymuszają założenie czegoś cieplejszego, natomiast popołudnia pozwalają na lżejszy ubiór. Dlatego też bezrękawniki są tak cenione w tym okresie przejściowym. Możesz je swobodnie założyć na ulubioną bluzę, gruby sweter lub elegancką koszulę, a w razie potrzeby szybko je ściągnąć.

Niewątpliwym atutem takich elementów garderoby jest pełna swoboda ruchów. Brak rękawów gwarantuje, że bezrękawnik nie ogranicza nas podczas spacerów, robienia zakupów czy wykonywania innych codziennych zadań. Równocześnie, dodatkowa warstwa odzieży skutecznie chroni ciało przed wiatrem i zimnem. Zależnie od wybranego kroju, bezrękawnik może stanowić dopełnienie zarówno sportowego, jak i typowo miejskiego looku.

Kamizelka z Pepco to jesienny must have

W obecnym asortymencie Pepco na jesień króluje krótka, brązowa kamizelka damska, charakteryzująca się pikowanym materiałem oraz praktycznymi ściągaczami na dole. Ten konkretny model, wyposażony w przyjemne podszycie z futerka oraz podwyższony kołnierz, kupimy w rozmiarach od S do XL za 50 zł. Brąz to kolor idealnie wpisujący się w jesienne trendy, który bez problemu skomponujemy z odcieniami beżu, bieli, czerni czy z ponadczasowym denimu. Kamizelka świetnie wygląda zarówno w duecie ze sportowymi dresami, jak i z szerokimi jeansami czy spódnicą z dzianiny. Jest to niezwykle uniwersalny dodatek, który pasuje do wielu stylizacji bez większego wysiłku.

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W sieci sklepów Pepco znajdziemy teraz także inne warianty bezrękawników dla kobiet, na przykład te wykonane z puszystej sherpy, czy dłuższe modele z pikowaniem. Ich koszt jest uzależniony od wybranego kroju. Należy mieć na uwadze, że asortyment w poszczególnych placówkach może się od siebie różnić.