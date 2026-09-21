Guess zapowiada kolekcję kapsułową na sezon jesień-zima 2026, Współtworzoną z ikoną stylu Leonie Hanne

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-09-21 13:51

GUESS, lifestyle’owa marka modowa premium, prezentuje pierwszą tego typu współpracę z międzynarodową ikoną stylu Leonie Hanne, przygotowaną na sezon jesień-zima 2026. Kolekcja kapsułowa Leonie Hanne for GUESS została zaprojektowana z myślą o niezależnych kobietach, które odważnie wyrażają siebie poprzez modowe stylizacje. Łączy rzeźbiarskie fasony, płynne drapowania i luksusowe akcesoria, nadając kultowemu amerykańskiemu DNA marki nową interpretację, wzbogaconą wysmakowaną, kosmopolityczną estetyką Leonie. Znana z charakterystycznej elegancji i wyrazistego stylu, urodzona w Niemczech ikona stylu i przedsiębiorczyni, należy dziś do grona najbardziej wpływowych postaci, które kształtują globalne trendy.

GUESS
Autor: GUESS/ Materiały prasowe

Kolekcja uosabia ponadczasowy glamour, który od początku definiuje tożsamość GUESS, jednocześnie ukazując nowoczesną wizję marki. Została stworzona dla kobiety, która swobodnie porusza się między różnymi światami, emanując subtelną siłą i romantyczną wrażliwością.

„Ta współpraca ma dla mnie ogromne znaczenie” — mówi Leonie Hanne. „Połączyliśmy siły, aby stworzyć kolekcję kapsułową wyjątkowych jesiennych elementów garderoby, które kobiety mogą włączać do swoich stylizacji z kreatywnością i pewnością siebie. Chcieliśmy zaproponować projekty, które są eleganckie, a jednocześnie łatwe do noszenia, łączące power dressing z miękkim, zmysłowym warstwowaniem”.

Kolekcja kapsułowa jesień-zima 2026 to mistrzowska gra faktur i sylwetek. Wyrazista kobiecość spotyka się tu z mocnymi, charakterystycznymi lookami — od strukturalnych okryć wierzchnich po detale inspirowane bielizną. Wśród kluczowych elementów kolekcji znalazły się: burgundowy trencz z tłoczeniem imitującym skórę krokodyla, architektoniczne płaszcze w głębokiej czerni, motocyklowe kurtki oversize z naturalnej skóry ze stójką i wąskim paskiem, drapowane topy oraz lejąca suknia wieczorowa, przywołująca nowoczesną estetykę „glamour goddess”. Wykonane z najwyższej jakości materiałów, te wyraziste projekty zostały zbalansowane miękkimi swetrami z elastycznego kaszmiru oraz dekoracyjnymi, koronkowymi spódnicami, tworząc kontrasty odważne, a zarazem luksusowe; strukturalne, a jednocześnie płynne.

Paleta kolorystyczna przechodzi od stonowanych, minimalistycznych, neutralnych odcieni, takich jak nude, taupe i krem, po głęboką, zdecydowaną intensywność burgundu, ciemnego brązu i czerni. To wszechstronna gama barw, która dodaje szyku zarówno dziennym, jak i wieczorowym stylizacjom.

Zgodnie z luksusowym charakterem współpracy, projekt wykracza poza odzież, oferując kompletną selekcję akcesoriów stworzonych z myślą o nowoczesnych jet-setterkach. Od torebek typu pouch z tłoczeniem imitującym skórę krokodyla i zamszowych modeli oraz rzeźbiarskich kopertówek ze złotymi akcentami, po smukłe mule z odkrytymi palcami i szpilki wykonane z miękkiej skóry, delikatnego zamszu oraz błyszczącej skóry lakierowanej — każdy element został zaprojektowany tak, aby podkreślać wysublimowaną estetykę kolekcji. Całość uzupełniają modele okularów stworzone wyłącznie na potrzeby kapsuły, wyróżniające się odważnymi, rzeźbiarskimi kształtami i elegancką paletą kolorystyczną. Wyselekcjonowana biżuteria, obejmująca ręcznie wykańczane bransolety i kolczyki, precyzyjnie wykonane we Włoszech, dopełnia kolekcję połyskującymi, wielowymiarowymi szlifami, przydymionymi kryształami oraz płynnymi, nowoczesnymi formami. Całość składa się na spójną i natychmiast rozpoznawalną estetykę Leonie Hanne for GUESS.

„Jesteśmy zachwyceni współpracą z Leonie przy tym projekcie” — mówi Paul Marciano, współzałożyciel i Chief Creative Officer Guess?, LLC. „Od lat śledzę jej styl i uwielbiam sposób, w jaki łączy kolory, dlatego możliwość wspólnej pracy była dla nas czymś naprawdę wyjątkowym. Ta kolekcja odzwierciedla kreatywny dialog, który cenimy, i wzmacnia naszą drogę w kierunku pozycjonowania premium. Wizja Leonie doskonale współgra z naszym dziedzictwem, jednocześnie przenosząc je na nowe, globalne terytorium”.

Kampania, która powstała na tle luksusowych paryskich zabytków i historycznych ulic miasta, zamienia codzienne momenty w filmowe kadry. To wizualna opowieść, w której Paryż staje się głównym bohaterem, podkreślając nastrój dyskretnego luksusu, definiujący całą kolekcję.

Kolekcja kapsułowa Leonie Hanne for GUESS jest dostępna w wybranych sklepach GUESS na całym świecie, online na guess.com oraz u ekskluzywnych partnerów handlowych, w tym La Rinascente, Breuninger i Attica.

GUESS
Autor: GUESS/ Materiały prasowe
GUESS
Autor: GUESS/ Materiały prasowe
GUESS
Autor: GUESS/ Materiały prasowe
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