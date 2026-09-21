Naturalny makijaż bez wysiłku

Jak podkreśla Chantel Miller, Global Director of Artistry M·A·C, kolekcja na sezon Holiday 2026 koncentruje się na neutralnych tonach w nowoczesnym wydaniu, oferując maksymalną uniwersalność i łatwość tworzenia makijażu dopasowanego do aktualnych trendów.

W CENTRUM UWAGI: M·A·CXIMAL SILKY MATTE LIPSTICK

Limitowana edycja bestsellerowej matowej pomadki w trzech nowych odcieniach. Formuła zapewnia pełne krycie, intensywny kolor oraz do 12 godzin komfortowego noszenia, jednocześnie utrzymując odpowiedni poziom nawilżenia przez 8 godzin.

Odcienie:

Timeless Taupe – jasny beżowo-taupe

Mehr – średni chłodny róż

Ruby Woo – intensywna czerwień z niebieskimi tonami

LOCKED KISS INK™ 24HR LIPCOLOUR

Dwa nowe odcienie kultowej pomadki o transferoodpornej formule, która zapewnia do 24 godzin trwałości oraz intensywny, matowy kolor bez uczucia ciężkości na ustach

Odcienie:

Bodacious – głęboki beż

Bonded With Teddy – głęboki neutralny różowo-brązowy odcień

M·A·C IN SEPIA EYE SHADOW PALETTE

Paleta cieni do powiek z czterema nowymi odcieniami stworzonymi z myślą o makijażu od rana do wieczora. Zawiera mieszankę wykończeń: matowych, satynowych i błyszczących.

Kremowo-pudrowa formuła łatwo się rozprowadza, doskonale blenduje i zapewnia intensywny kolor już przy pierwszej aplikacji.

Kolory

Grandma Chic – przygaszony róż ze świetlistym wykończeniem

Khaki Corduroys – matowa ochra z brązowymi tonami

Vintage Jewelry – różowo-miedziany metaliczny duochrom

Dessert Wine – głęboki czerwono-brązowy mat

EXTRA DIMENSION SKINFINISH

Nowy odcień kultowego rozświetlacza o innowacyjnej formule łączącej właściwości płynu i pudru. Produkt wtapia się w skórę, zapewniając natychmiastowy blask i wymodelowane wykończenie utrzymujące się do 10 godzin. Doskonale sprawdza się zarówno do podkreślania, jak i modelowania twarzy.

Odcienie

Static Bling – neutralny szampański

Autor: MAC/ Materiały prasowe

Autor: MAC/ Materiały prasowe