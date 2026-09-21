Naturalny makijaż bez wysiłku

Jak podkreśla Chantel Miller, Global Director of Artistry M·A·C, kolekcja na sezon Holiday 2026 koncentruje się na neutralnych tonach w nowoczesnym wydaniu, oferując maksymalną uniwersalność i łatwość tworzenia makijażu dopasowanego do aktualnych trendów.
W CENTRUM UWAGI: M·A·CXIMAL SILKY MATTE LIPSTICK
Limitowana edycja bestsellerowej matowej pomadki w trzech nowych odcieniach. Formuła zapewnia pełne krycie, intensywny kolor oraz do 12 godzin komfortowego noszenia, jednocześnie utrzymując odpowiedni poziom nawilżenia przez 8 godzin.
Odcienie:
- Timeless Taupe – jasny beżowo-taupe
- Mehr – średni chłodny róż
- Ruby Woo – intensywna czerwień z niebieskimi tonami
LOCKED KISS INK™ 24HR LIPCOLOUR
Dwa nowe odcienie kultowej pomadki o transferoodpornej formule, która zapewnia do 24 godzin trwałości oraz intensywny, matowy kolor bez uczucia ciężkości na ustach
Odcienie:
- Bodacious – głęboki beż
- Bonded With Teddy – głęboki neutralny różowo-brązowy odcień
M·A·C IN SEPIA EYE SHADOW PALETTE
Paleta cieni do powiek z czterema nowymi odcieniami stworzonymi z myślą o makijażu od rana do wieczora. Zawiera mieszankę wykończeń: matowych, satynowych i błyszczących.
Kremowo-pudrowa formuła łatwo się rozprowadza, doskonale blenduje i zapewnia intensywny kolor już przy pierwszej aplikacji.
Kolory
- Grandma Chic – przygaszony róż ze świetlistym wykończeniem
- Khaki Corduroys – matowa ochra z brązowymi tonami
- Vintage Jewelry – różowo-miedziany metaliczny duochrom
- Dessert Wine – głęboki czerwono-brązowy mat
EXTRA DIMENSION SKINFINISH
Nowy odcień kultowego rozświetlacza o innowacyjnej formule łączącej właściwości płynu i pudru. Produkt wtapia się w skórę, zapewniając natychmiastowy blask i wymodelowane wykończenie utrzymujące się do 10 godzin. Doskonale sprawdza się zarówno do podkreślania, jak i modelowania twarzy.
Odcienie
- Static Bling – neutralny szampański