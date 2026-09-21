Naturalny makijaż bez wysiłku

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-09-21 12:30

Nowa limitowana kolekcja M·A·C In Sepia celebruje piękno prostoty i ponadczasowych neutralnych odcieni. To produkty, które bez trudu dopasowują się do każdej okazji, pozwalając tworzyć makijaż od subtelnego po bardziej wyrazisty. Inspirowana współczesnym podejściem do piękna kolekcja stawia na łatwość użytkowania, wszechstronność i naturalną elegancję. Dzięki starannie dobranym formułom i odcieniom możesz stworzyć wielowymiarowe, efektowne stylizacje bez zbędnego wysiłku.

Makijaż
Autor: Wygenerowane przez AI

Jak podkreśla Chantel Miller, Global Director of Artistry M·A·C, kolekcja na sezon Holiday 2026 koncentruje się na neutralnych tonach w nowoczesnym wydaniu, oferując maksymalną uniwersalność i łatwość tworzenia makijażu dopasowanego do aktualnych trendów.

W CENTRUM UWAGI: M·A·CXIMAL SILKY MATTE LIPSTICK

Limitowana edycja bestsellerowej matowej pomadki w trzech nowych odcieniach. Formuła zapewnia pełne krycie, intensywny kolor oraz do 12 godzin komfortowego noszenia, jednocześnie utrzymując odpowiedni poziom nawilżenia przez 8 godzin.

Odcienie:

  •  Timeless Taupe – jasny beżowo-taupe
  •  Mehr – średni chłodny róż
  •  Ruby Woo – intensywna czerwień z niebieskimi tonami

LOCKED KISS INK™ 24HR LIPCOLOUR

Dwa nowe odcienie kultowej pomadki o transferoodpornej formule, która zapewnia do 24 godzin trwałości oraz intensywny, matowy kolor bez uczucia ciężkości na ustach

Odcienie:

  • Bodacious – głęboki beż
  •  Bonded With Teddy – głęboki neutralny różowo-brązowy odcień

M·A·C IN SEPIA EYE SHADOW PALETTE

Paleta cieni do powiek z czterema nowymi odcieniami stworzonymi z myślą o makijażu od rana do wieczora. Zawiera mieszankę wykończeń: matowych, satynowych i błyszczących.

Kremowo-pudrowa formuła łatwo się rozprowadza, doskonale blenduje i zapewnia intensywny kolor już przy pierwszej aplikacji.

Kolory

  •  Grandma Chic – przygaszony róż ze świetlistym wykończeniem
  •  Khaki Corduroys – matowa ochra z brązowymi tonami
  • Vintage Jewelry – różowo-miedziany metaliczny duochrom
  • Dessert Wine – głęboki czerwono-brązowy mat

EXTRA DIMENSION SKINFINISH

Nowy odcień kultowego rozświetlacza o innowacyjnej formule łączącej właściwości płynu i pudru. Produkt wtapia się w skórę, zapewniając natychmiastowy blask i wymodelowane wykończenie utrzymujące się do 10 godzin. Doskonale sprawdza się zarówno do podkreślania, jak i modelowania twarzy.

Odcienie

  •  Static Bling – neutralny szampański
MAC
Autor: MAC/ Materiały prasowe
MAC
Autor: MAC/ Materiały prasowe
MAC
Autor: MAC/ Materiały prasowe
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