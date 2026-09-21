Lato zostawia ślady. Jak przywrócić stopom gładkość po wakacjach?

Stopy pamiętają lato

Latem skóra stóp pracuje w zupełnie innych warunkach niż przez większą część roku. Częściej ma kontakt z piaskiem, wodą, potem i promieniowaniem UV, a jednocześnie jest pozbawiona ochrony, którą zapewnia pełne obuwie. Sandały i klapki, choć wygodne i lekkie, nie zawsze zapewniają stopom odpowiednie podparcie, a ciągłe tarcie i nacisk mogą sprzyjać powstawaniu zgrubień, modzeli czy odcisków.

– Pod koniec lata bardzo często obserwujemy, że skóra stóp jest przesuszona i wyraźnie bardziej zrogowaciała, szczególnie w obrębie pięt i przodostopia. To naturalna reakcja skóry na zwiększone tarcie, nacisk oraz częsty kontakt z wodą i czynnikami zewnętrznymi. Dlatego po sezonie letnim warto przede wszystkim odbudować komfort skóry, przywrócić jej odpowiedni poziom nawilżenia i elastyczności, a złuszczanie prowadzić w sposób kontrolowany – mówi Anna Jankiewicz, starszy szkoleniowiec - kosmetolog w firmie Clarena.

Najpierw złuszczanie, ale bez przesady

Pierwszym krokiem do gładkich stóp jest usunięcie nadmiaru zrogowaciałego naskórka. Nie oznacza to jednak, że im mocniej potraktujemy skórę tarką czy peelingiem, tym lepszy będzie efekt. Agresywne złuszczanie może naruszyć naturalną barierę ochronną skóry i paradoksalnie zwiększyć jej podatność na przesuszenie. W domowej pielęgnacji warto postawić na regularność i dostosować intensywność złuszczania do kondycji skóry. Przy niewielkich zgrubieniach sprawdzi się delikatny peeling, natomiast skóra wyraźnie zrogowaciała może potrzebować produktów ukierunkowanych na jej zmiękczenie.

Dobrym rozwiązaniem są formuły zawierające mocznik, który w odpowiednim stężeniu pomaga zmiękczać zrogowaciały naskórek i jednocześnie wspiera utrzymanie odpowiedniego poziomu nawilżenia. Przy bardzo suchej i szorstkiej skórze warto sięgać po preparaty o wyższym stężeniu tego składnika.

Mocznik nie tylko nawilża

Mocznik jest jednym z najważniejszych składników w pielęgnacji suchej i zrogowaciałej skóry stóp. Jego działanie zależy jednak od stężenia. W niższych stężeniach przede wszystkim wspiera nawilżenie skóry, natomiast wyższe stężenia wykazują silniejsze działanie zmiękczające i keratolityczne, czyli pomagają ograniczyć nadmierne rogowacenie.

To szczególnie istotne po lecie, kiedy skóra pięt i podeszew może być wyraźnie grubsza i bardziej szorstka niż zwykle. W codziennej pielęgnacji można wykorzystać na przykład 30% Urea Foot Cream Clarena. To krem przeznaczony do suchej, szorstkiej i zrogowaciałej skóry. Formuła zawiera 30% mocznika, który zmiękcza zrogowaciały naskórek, wspiera jego nawilżenie i pomaga wygładzić powierzchnię skóry. Gliceryna uzupełnia działanie nawilżające, zmniejszając uczucie przesuszenia i napięcia. Masło shea, lanolina oraz składniki emolientowe natłuszczają i zmiękczają skórę, poprawiając jej elastyczność oraz komfort po aplikacji. Alantoina łagodzi odczucie dyskomfortu, a witamina E wspiera pielęgnację skóry narażonej na przesuszenie.

Pękające pięty potrzebują ochrony

Pękające pięty to jeden z najczęstszych problemów, który może ujawnić się właśnie pod koniec lata. Skóra w tym miejscu jest naturalnie grubsza, a dodatkowo każdego dnia poddawana dużym obciążeniom mechanicznym. Kiedy staje się nadmiernie sucha i traci elastyczność, może zacząć pękać. W takim przypadku samo złuszczanie nie wystarczy. Potrzebne jest również intensywne natłuszczanie i ochrona.

– Przy skórze z tendencją do pękania warto myśleć o pielęgnacji dwutorowo: najpierw zmiękczamy i kontrolujemy nadmierne rogowacenie, a następnie wspieramy skórę składnikami o działaniu natłuszczającym i ochronnym. Szczególnie ważne jest regularne stosowanie preparatu, a nie tylko reagowanie wtedy, gdy pięty już zaczynają pękać – dodaje Anna Jankiewicz.

Przy bardzo suchej skórze dobrym uzupełnieniem rutyny może być bogata maść ochronna, stosowana miejscowo na pięty i najbardziej wymagające partie stóp. Rich Foot Ointment Clarena bazuje m.in. na lanolinie, parafinie oraz olejach roślinnych, dzięki czemu pomaga ograniczyć uczucie suchości i szorstkości oraz wspiera ochronę skóry przed dalszym przesuszeniem.

Wilgoć też jest problemem

Wysokie temperatury oznaczają również większą potliwość stóp. Pod koniec lata, kiedy coraz częściej wracamy do pełnego obuwia, problem może stać się bardziej odczuwalny. Wilgotne środowisko sprzyja dyskomfortowi i nieprzyjemnemu zapachowi, dlatego pielęgnacja stóp powinna uwzględniać nie tylko suche pięty, ale również codzienną higienę i świeżość.

Podstawą pozostaje dokładne mycie i osuszanie stóp, szczególnie przestrzeni między palcami. Warto również pamiętać o regularnej zmianie skarpet oraz wybieraniu przewiewnego obuwia, które pozwala ograniczyć nadmierne gromadzenie się wilgoci. Dzięki temu łatwiej utrzymać skórę stóp w dobrej kondycji także wtedy, gdy po wakacjach wracamy do bardziej zabudowanych butów.

Wieczorny rytuał dla stóp

Pielęgnacja po lecie nie musi oznaczać wieloetapowego rytuału. Wystarczy kilka prostych kroków wykonywanych regularnie.

Po pierwsze – oczyszczanie. Stopy należy dokładnie umyć i osuszyć, zwracając uwagę na przestrzenie między palcami.

Po drugie – kontrolowane złuszczanie. Peeling lub preparat zmiękczający stosujemy zależnie od potrzeb skóry. Przy mocno zrogowaciałych miejscach nie warto jednak przesadzać z mechanicznym ścieraniem.

Po trzecie – regeneracja. Na osuszoną skórę nakładamy krem, szczególnie dokładnie opracowując pięty, podeszwy i boczne partie stóp.

Po czwarte – ochrona. Przy bardzo suchej skórze można wieczorem zastosować bogatszą maść miejscowo, np. na pięty. Dobrym sposobem jest również założenie bawełnianych skarpet po aplikacji preparatu. Dzięki temu składniki pielęgnacyjne pozostają w kontakcie ze skórą przez dłuższy czas.

Regularna, świadoma pielęgnacja pozwala stopom odzyskać gładkość, miękkość i komfort po intensywnym letnim sezonie – i przygotować je na kolejne miesiące, kiedy większość dnia spędzamy w zakrytym obuwiu.