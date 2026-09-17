Tradycyjny ręcznik do twarzy odchodzi do lamusa. Rossmann sprzedaje jednorazowe ręczniki kosmetyczne

Tradycyjne ręczniki, którymi wycieramy twarz, mają kontakt nie tylko ze skórą, ale również z wodą, kurzem, pozostałościami kosmetyków, sebum czy drobnoustrojami. Jeśli dodatkowo pozostają wilgotne i są używane wielokrotnie, trudno mówić o idealnych warunkach higienicznych.

W trosce o gładką, wolną od niedoskonałości cerę coraz więcej mówi się o naturalnych, jednorazowych ręcznikach kosmetycznych.

Ich popularność dobrze pokazuje, jak zmienia się podejście do pielęgnacji. Zaczęto zwracać uwagę nie tylko na to, czym myjemy skórę, ale także na to, czym ją osuszamy.

Po umyciu twarzy sięgamy po świeży, suchy ręcznik, delikatnie osuszamy skórę i… wyrzucamy go. Idealnie sprawdzą się także w usuwaniu maseczki. Bez odkładania na brzeg umywalki, bez bakterii, bez wilgotnego materiału wiszącego przez kilka dni.

Jednorazowe ręczniki są dla wszystkich rodzajów cery, szczególnie dla skóry wrażliwej i skłonnej do podrażnień.

To także rozwiązanie dobre dla środowiska. Wykonanie ze 100% włókien naturalnych pozwala na recykling.

I być może właśnie dlatego jednorazowy ręcznik kosmetyczny ma szansę zostać jednym z tych niepozornych produktów, po które sięgamy z ciekawości, a po kilku tygodniach zastanawiamy się, jak wcześniej mogliśmy bez niego funkcjonować.

Różne warianty jednorazowych ręczników kosmetycznych dostępne są w drogeriach Rossmann i na Rossmann.pl

Isana, Ręczniki do twarzy z włókien bambusa, jednorazowe, wym. 20x20, 80 szt.

Ręczniki jednorazowe do twarzy Isana, wykonane w 100% z włókien bambusa o strukturze waflowej. Ręczniki są wyjątkowo chłonne i miękkie, dzięki czemu idealnie nadają się do osuszania twarzy, przy demakijażu oraz do zmywania maseczek. Bez substancji zapachowych.

Avellia, Ręczniki kosmetyczne, jednorazowe 65 szt.

Znacząco eliminują ryzyko przenoszenia bakterii i zanieczyszczeń. Sprawdzą się także dla osób z wrażliwą cerą.

Do osuszania twarzy po myciu, demakijażu lub jako pomoc w zmyciu maseczki. To jednak nie koniec ich zastosowań - po użyciu w celach kosmetycznych doskonale sprawdzą się do wytarcia umywalki, blatów czy armatury łazienkowej, co pozwala maksymalnie wykorzystać ich funkcjonalność.

Krzyżowa struktura materiału sprawia, że ręczniki są bardzo wytrzymałe - nie zmieniają kształtu, nie rozciągają się, nie pozostawiają włókien na twarzy. Wykonane w 100% z biodegradowalnych włókien roślinnych.

Są w wygodnej, innowacyjnej formie w rolce z perforacją, co umożliwia ich odpowiednie dozowanie, w zależności od potrzeb.

Są miękkie, delikatne, chłonne, wytrzymałe i pozbawione zapachu.

Npuri by Bambiboo Premium, Ręczniki kosmetyczne, jednorazowe, z włókien pochodzenia roślinnego, 50 szt.

Idealne do codziennego użytku - sprawdzą się zarówno podczas demakijażu, jak i odświeżania skóry, stanowiąc praktyczne rozwiązanie w każdej rutynie pielęgnacyjnej.

Są bardzo chłonne i delikatne dla skóry, mają wygodny kształt i rozmiar, umożliwiają delikatne oczyszczanie i osuszanie skóry, wspierają demakijaż oraz codzienną pielęgnację, ułatwiają aplikację kosmetyków (np. toniku czy serum).

Są wykonane z włókniny Premium w 100% pochodzenia roślinnego. Struktura SoftGrid skutecznie chłonie wodę i pomaga usuwać zanieczyszczenia, jednocześnie pozostając delikatna nawet dla skóry wrażliwej i problematycznej.

Nie pozostawiają włókien ani drobinek. Dzięki wygodnemu rozmiarowi (21 × 20 cm) zapewniają komfort użytkowania. Mogą być stosowane na sucho lub na mokro - z wodą, hydrolatem lub ulubionym kosmetykiem. Nie zawierają substancji zapachowych ani zbędnych dodatków.

Praktyczne, kartonowe opakowanie umożliwia łatwe wyciąganie ręczniczków i wygodne przechowywanie. Estetyczna forma sprawia, że produkt dobrze prezentuje się w łazience, a kompaktowy format sprawdzi się także w podróży lub na treningu.

Demakijaż też może być bardziej higieniczny i jeszcze delikatniejszy

Trend jednorazowych akcesoriów do pielęgnacji twarzy nie kończy się na ręcznikach. W demakijażu sięgamy po praktyczniejsze rozwiązania – płatki o większym rozmiarze, aby zamiast dwóch, wykorzystywać jeden. Wybieramy także delikatniejsze dla skóry materiały premium.

Dobrym przykładem są płatki kosmetyczne Npuri by Bambiboo, wykonane z połączenia wiskozy bambusowej i bawełnianego wypełnienia. Ich większy, kwadratowy format – 7,5 × 7,3 cm – został zaprojektowany z myślą o wygodnym użytkowaniu podczas codziennej pielęgnacji.

Npuri by Bambiboo, Płatki kosmetyczne 60 szt.

Płatki mogą być wykorzystywane zarówno do demakijażu, jak i oczyszczania skóry czy aplikowania kosmetyków. Płatki kosmetyczne Premium z włókniną bambusową i bawełnianym wypełnieniem nie pozostawiają drobinek ani włókien, nie pylą i nie rozwarstwiają się. Są odpowiednie także do delikatnej skóry.

A na zakończenie pielęgnacji...

Wypróbuj samonagrzewającą się maskę na oczy npuri by Bambiboo. Ciepła, otulająca, idealna, gdy oczy mają już dość, a Ty marzysz o chwili relaksu.

Npuri by Bambiboo, Maska na oczy, samonagrzewająca 5 szt.

Samonagrzewająca się maska na oczy z włókniną i samopodgrzewającym wkładem, delikatnie rozgrzewa, relaksuje zmęczone oczy i pomaga przygotować się do snu. Idealnie sprawdzi się podczas podróży i lotów samolotem.

Została stworzona z myślą o chwili odprężenia po długim dniu przed ekranem, w sztucznym świetle lub w codziennym biegu. Naturalne ciepło aktywuje się samo, bez dodatkowych urządzeń, pomagając łagodzić napięcie i zapewniając komfortowy relaks. Produkt jest przyjemny w dotyku, miękko otula okolice oczu, nie uciska i nie zsuwa się. Pomaga także niwelować cienie pod oczami, dzięki czemu spojrzenie wygląda na bardziej wypoczęte i pełne blasku.

Maska wykonana z miękkiej, niebielonej chlorem włókniny, delikatnej dla skóry. Wyposażona w elastyczne uchwyty na uszy, które zapewniają wygodne dopasowanie bez ucisku i zsuwania się. Produkt bezzapachowy. Naturalne ciepło aktywuje się samoistnie po otwarciu.

Autor: Rossmann/ Materiały prasowe