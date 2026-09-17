Dermokosmetyka, która działa wielopoziomowo

To podejście wynika z prostego faktu: skóra nie starzeje się powierzchownie. Procesy odpowiedzialne za utratę jędrności, odwodnienie czy nierówny koloryt zachodzą równolegle na wielu poziomach. Dlatego pojedynczy składnik, działający wyłącznie w jednej warstwie skóry, często okazuje się niewystarczający. Sesderma odpowiada na ten problem technologią wielopoziomowego działania. Każde serum z linii The Power of 5 wykorzystuje pięć form jednego składnika aktywnego, zamkniętych w liposomach przy użyciu nanotechnologii. Dzięki temu składniki aktywne mogą skuteczniej docierać w głąb naskórka, działać stopniowo i pozostawać lepiej tolerowane - nawet przy wysokiej aktywności biologicznej lub stężeniu.

SERUM C-VIT 5 — nowoczesne podejście do rozświetlania skóry

Skóra pozbawiona blasku bardzo często nie jest wyłącznie „zmęczona”. To efekt stresu oksydacyjnego, mikrozapalnych uszkodzeń i zaburzonej odnowy komórkowej. Dlatego skuteczne działanie rozświetlające nie powinno ograniczać się do chwilowego efektu wizualnego.

Sesderma serum C-VIT 5 bazuje na pięciu stabilnych formach witaminy C: · Glukozyd askorbylu

Askorbinian sodu

3-O-etylowy kwas askorbinowy

Sól magnezowa fosforanu askorbylu

Sól sodowa fosforanu askorbylu

Tak skonstruowany kompleks działa antyoksydacyjnie, wspiera wyrównanie kolorytu i pomaga ograniczać skutki fotostarzenia. Formułę uzupełniają proteoglikany, wąkrota azjetyckaoraz kwas hialuronowy, które wspierają elastyczność skóry i poprawiają jej napięcie.

W badaniach potwierdzających skuteczność działania 78% uczestników zauważyło większe rozświetlenie skóry.* To efekt wynikający nie z optycznego „glow”, ale z poprawy jakości skóry.

SERUM RETI AGE 5 — retinoidoterapia nowej generacji

Retinoidy pozostają jednymi z najlepiej przebadanych składników przeciwstarzeniowych. Jednocześnie wiele osób rezygnuje z ich stosowania z powodu podrażnień i naruszenia bariery hydrolipidowej.

Serum Sesderma RETI AGE 5 zostało opracowane z dbałością o każdy szczegół. Formuła wykorzystuje pięć form retinoidów: · Retinol

Retinal

Retinyl

HP Retinoinian

Hialuronian retinoilu sodu Każda z tych form wykazuje odmienny profil działania i konwersji biologicznej, dzięki czemu serum działa wielotorowo: stymuluje odnowę komórkową, poprawia strukturę skóry i redukuje widoczność zmarszczek.

Jednocześnie formuła została wzbogacona o peptydy biomimetyczne, ceramidy i kwas hialuronowy, które wspierają regenerację oraz ograniczają ryzyko przesuszenia. To podejście bliższe nowoczesnej terapii skóry niż klasycznej pielęgnacji przeciwzmarszczkowej.

SERUM HIDRADERM HYAL 5 — nawilżenie oparte na odbudowie bariery skóry

Odwodnienie skóry coraz częściej nie jest efektem niedoboru nawilżenia, ale osłabionej bariery hydrolipidowej, która ogranicza zdolność skóry do utrzymywania odpowiedniego poziomu wody. Dlatego Sesderma serum HIDRADERM HYAL 5 wykorzystuje pięć form kwasu hialuronowego: · HA o wysokiej masie cząsteczkowej

HA o niskiej masie cząsteczkowej

HA o bardzo niskiej masie cząsteczkowej

Hydrolizowany kwas hialuronowy

Hialuronian retinoilu sodu Część działa powierzchniowo, ograniczając transepidermalną utratę wody, a część penetruje głębiej, poprawiając poziom nawodnienia skóry. Formułę serum uzupełniają niacynamid i ceramidy wspierające odbudowę naturalnej bariery ochronnej.

TECHNOLOGIA, KTÓRA ZMIENIA SKUTECZNOŚĆ SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH

Kluczowym elementem linii The Power of 5 jest nanotechnologia, oparta na enkapsulacji składników aktywnych w liposomach. Dzięki temu substancje aktywne są transportowane głębiej i uwalniane stopniowo, co zwiększa skuteczność działania oraz poprawia tolerancję skóry.

Jak podkreśla dr Gabriel Serrano, dermatolog i założyciel Sesderma: „Osiągamy precyzyjne dostarczanie składników dokładnie tam, gdzie skóra ich potrzebuje, z widocznymi i długotrwałymi rezultatami.”

Właśnie w tym kierunku rozwija się dziś nowoczesna dermokosmetyka — nie w stronę coraz bardziej agresywnych stężeń, ale inteligentnych formuł, które współpracują z biologią skóry.

Autor: Sesderma/ Materiały prasowe