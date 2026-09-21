Proste ćwiczenie na ból pleców po spaniu. Rób to codziennie, a ból kręgosłupa się zmniejszy. Banalny ruch, który przyniesie ulgę na cały dzień

Powszechne poranne bóle kręgosłupa i sztywność karku często wynikają z niewłaściwej pozycji snu, źle dobranego materaca lub stresu.

Zbyt miękki lub twardy materac oraz osłabione mięśnie głębokie to częste przyczyny, które można zwalczyć prostymi ćwiczeniami.

Poznaj kluczowe ćwiczenia, które ulżą Twojemu kręgosłupowi i sprawdź, kiedy koniecznie skonsultować się z lekarzem!

Dlaczego kręgosłup boli po nocy?

Bóle kręgosłupa oraz sztywność karku to jedno z najbardziej powszechnych schorzeń XXI wieku. Siedzący tryb życia oraz zbyt mało ruchu sprawia, że nasze plecy bardzo cierpią. Każdy przewlekły ból kręgosłupa powinien być skonsultowany z lekarzem. Bywa, że dolegliwości bólowe pleców wynikają z zupełnie innych schorzeń.

Poranne uczucie kłucia lub sztywności lędźwi oraz karku często wynika z nieodpowiedniej pozycji podczas snu. Spanie na brzuchu, nadmierna rotacja szyi, a także głębokie wygięcie lędźwi sprawiają, że o poranku wszystko nas boli. Tego rodzaju dolegliwości nie powinny być jednak nadmiernie uciążliwe i powinny przechodzić w ciągu dnia. W porannych bólach kręgosłupa bardzo ważny jest także materac oraz poduszka. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo twardość materaca wpływa na nasz sen. Zbyt miękki materac zapada się pod naszym ciężarem, co prowadzi do nadmiernego opadania kręgów. W efekcie nasze ciało przez wiele godzin znajduje się z nienaturalnej pozycji. Z kolei zbyt twardy materac powoduje nadmierne napięcie mięśni i brak ich rozluźnienie. Osoby śpiące na boku często potrzebują materaca o średniej twardości, który dopasuje się do bioder i ramion, podczas gdy śpiący na plecach mogą preferować nieco twardsze podłoże. Poduszka natomiast powinna wypełniać przestrzeń między głową a barkiem, utrzymując kręgosłup szyjny w jednej linii z resztą kręgosłupa.

Podczas snu w pozycji horyzontalnej ciśnienie na kręgosłup jest mniejsze, co pozwala im wchłonąć wodę i składniki odżywcze. Jeśli Twój sen jest płytki, przerywany lub jeśli cierpisz na przewlekłe stany zapalne, ten proces może być zaburzony, co rano objawia się większą sztywnością i bólem.

Ważnym, często bagatelizowanym, czynnikiem wpływającym na poranne dolegliwości pleców jest stres. Spięta pozycja podczas spania, a także wyrzut kortyzolu powoduje napięcia powięzi, a tkanki nie przechodzą w stan regeneracji. Pamiętaj, że ból kręgosłupa może być także spowodowany chorobami zwyrodnieniowymi, stanami zapalnymi oraz zbyt małą aktywnością fizyczną w ciągu dnia.

Jakie mięśnie wpływają na ból kręgosłupa?

Dolegliwości kręgosłupa związane są nie tylko stricte z samymi plecami. W naszym ciele szereg innych mięśni odpowiada na utrzymanie prawidłowej postawy. Jeżeli chcesz wzmocnić plewy powinieneś pracować ogólnorozwojowo. Mięśnie, które wpływają na ból kręgosłupa to między innymi:

Mięśnie głębokie: są to między mięsień poprzeczny brzucha i mięśnie wielodzielne. Działają one niczym gorset i przytrzymują kręgi.

Mięśnie brzucha: pomagają odciążyć kręgosłup i trzymają postawę.

Mięśnie grzbietu: odpowiedzialne są za utrzymanie wyprostowanej pozycji pleców.

Mięśnie pośladkowe i kulszowo-goleniowe: słabe i źle wyćwiczone mogą powodować dolegliwości bólowe w odcinku lędźwiowym.

Rób to proste ćwiczenie codziennie, a poranne bóle pleców przestaną doskwierać

Jednym z najlepszych ćwiczeń na poranne dolegliwości oraz sztywności kręgosłupa oraz karku jest koci grzbiet. Ustaw ciało w pozycji klęku podpartego. Zrób powolny, głęboki wdech i schowaj głowę między ramiona. Środek pleców i górny odcinek kręgosłupa wypchnij do góry. Powinien powstać łuk. Ruch zaczynaj od miednicy i kręg po kręgu przenoś do góry. Następnie zrób wydech i delikatnie opuść brzuch w stronę podłogi, a głowę i kość ogonową unieś do góry. Powtórz ćwiczenie 15 razy.

W przypadku nadmiernej sztywności karku usiądź po turecku na podłodze. Wykonuj boczne skłony szyi. Powoli przechyl ucho w prawą, a następnie w lewą stronę. Po każdej stronie przytrzymaj szyję w zgięciu przez około 10 sekund. Powtórz ruch 10 razy na każdą stronę.

Jeżeli dolegliwości bólowe nie ustają warto skonsultować się z lekarzem. Obecne formy rehabilitacji oraz fizjoterapii pozwalają dobrać odpowiednie leczenie do potrzeb.

Autor: Dessignstunn/ Shutterstock

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