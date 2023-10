Zakazana pozycja snu. Jeżeli nie chcesz mieć zmarszczek i bólów kręgosłupa, to w tej pozycji pod żadnym pozorem nie śpij

To najbardziej niezdrowa pozycja snu. Lepiej w ten sposób nie spać

Wiele dorosłych osób lekceważy sen. A to właśnie podczas snu organizm najlepiej się regeneruje. Sen ma wpływ praktycznie na każdy organ i procesy naszego ciała. Dorosły człowiek powinien spać od 7 do 9 godzin dziennie. Ważna jest również jakość snu. Przed położeniem się do łóżka warto się wyciszyć i przygotować swój osobisty rytuał, który da mózgowie sygnał, że szykujemy się spać. Przed snem warto unikać przeglądania telefonu oraz innych bodźców, które będą nas pobudzać. Pozycja snu jest także istotna. Eksperci sugerują, by spać na plecach. To najzdrowsza pozycja do spania. Na drugim biegunie jest spanie na brzuchu. Dlaczego?

Zobacz także: Przekręć tę śrubkę w oknach przed zimą. Rachunki za ogrzewanie zaskakująco spadną. Niewiele osób zna ten trik na nieszczelne okna

Najgorsza pozycja do spania

Jak podaje onet.pl, specjalista do spraw snu, Jame Leinhardt odradza spania na brzuchu. Ta pozycja sprzyja problemom z kręgosłupem na odcinku szyjnym oraz ogranicza dopływ tlenu do ciała. Dodatkowo na twarzy przyciśniętej do poduszki szybciej powstają zmarszczki, a pocierana skóra się rozciąga.

Sonda W jakiej pozycji zazwyczaj śpisz? Na brzuchu Na plecach Na boku