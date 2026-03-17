Ból pleców po pracy w ogrodzie? Ten błąd popełniamy jeszcze przed chwyceniem za łopatę

Ból pleców po pracy w ogrodzie. Skąd bierze się ten częsty problem?

Po długiej zimie wielu z nas z utęsknieniem czeka na pierwsze prace w ogrodzie, nie zdając sobie sprawy z pułapki, jaką zastawia na nas własne ciało. Niestety, często kończy się to tak samo – pojawia się dokuczliwy ból pleców po pracy w ogrodzie. Problem jest powszechny, bo na różne dolegliwości kręgosłupa skarży się już nawet 86 procent Polaków. Zimowa stagnacja, którą często spędzamy w pozycji siedzącej, prowadzi do osłabienia mięśni stabilizujących tułów i ogólnego spadku kondycji.

Gwałtowne przejście od minimalnej aktywności do intensywnego kopania, grabienia i dźwigania jest prawdziwym szokiem dla organizmu. Eksperci w dziedzinie fizjoterapii nie mają wątpliwości, że to właśnie brak odpowiedniego przygotowania jest główną przyczyną wiosennych kontuzji. Skutkiem mogą być nie tylko przeciążenia, wywołujące ostry ból kręgosłupa lędźwiowego, ale nawet schorzenia takie jak łokieć tenisisty. Nagły wysiłek na nierozgrzane mięśnie i sztywne stawy to niestety prosty przepis na uraz.

Jak uniknąć bólu kręgosłupa w ogrodzie? Kluczem jest dobre przygotowanie

Kluczem do tego, jak uniknąć bólu pleców, jest stopniowe i mądre przygotowanie ciała na nadchodzący wysiłek, co podkreślają fizjoterapeuci. Zanim chwycisz za łopatę, warto poświęcić kilka dni na proste ćwiczenia rozgrzewające i rozciągające, które poprawią elastyczność mięśni. Niezwykle ważne jest również wzmocnienie mięśni brzucha i pleców, ponieważ to one tworzą naturalny gorset chroniący kręgosłup. Warto również pamiętać o regeneracji – organizm potrzebuje od 7 do 9 godzin snu dziennie, aby być gotowym na nowe wyzwania i unikać przewlekłego zmęczenia.

Jak bezpiecznie pracować na działce? 5 zasad, które ochronią twój kręgosłup

Bezpieczeństwo w ogrodzie zaczyna się od dobrych nawyków, które minimalizują ryzyko urazu. Oto pięć złotych zasad, które ochronią twój kręgosłup. Po pierwsze, kluczowe jest prawidłowe podnoszenie ciężarów: zawsze warto uginać kolana do kąta prostego, trzymać plecy prosto, a przedmiot blisko ciała, używając siły nóg, a nie kręgosłupa. Po drugie, dobrym pomysłem jest używanie narzędzi z długimi trzonkami, by unikać pracy w ciągłym zgięciu. Po trzecie, pracę należy rozkładać w czasie, robiąc krótkie przerwy i regularnie zmieniając pozycję. Po czwarte, warto rozkładać ciężar równomiernie, na przykład niosąc dwa mniejsze wiadra zamiast jednego ciężkiego. Po piąte, dobrze jest zainwestować w nakolanniki i unikać używania niestabilnych drabinek czy skrzynek do sięgania wyżej.

Ostry ból pleców promieniujący do nogi? To może być rwa kulszowa

Rwa kulszowa to nie choroba, a zespół objawów, który potrafi być prawdziwą zmorą i pojawić się nagle, na przykład podczas schylania. Jej charakterystyczne objawy to ostry, przeszywający ból w dolnej części pleców, który promieniuje przez pośladek aż w dół jednej nogi. Ten sygnał alarmowy od organizmu jest spowodowany uciskiem lub podrażnieniem nerwu kulszowego, czyli najdłuższego i najgrubszego nerwu w ludzkim ciele.

U osób dojrzałych do ucisku na nerw kulszowy dochodzi najczęściej w wyniku naturalnych zmian zwyrodnieniowych. Takie problemy z kręgosłupem to między innymi dyskopatia czy przepuklina kręgosłupa. Innymi czynnikami ryzyka są osteoporoza, nadmierne napięcie mięśni, a nawet pozornie niegroźne urazy powstałe podczas podnoszenia cięższych przedmiotów bez odpowiedniej techniki. Na koniec jednak nutka optymizmu. Jak pokazują analizy z zakresu fizjoterapii, organizm ma niezwykłe zdolności regeneracyjne i nawet duże przepukliny krążka międzykręgowego mają tendencję do samoistnego cofania się z czasem.