Nieużywana kosiarka może zasilić budżet. Zobacz, jak zarabiać bez płacenia ZUS

Prywatny wynajem sprzętu ogrodowego to prosty sposób na zarobek objęty niskim ryczałtem 8,5% bez składek ZUS

Analiza rynku z 2024 roku ujawnia rosnący trend wynajmu narzędzi, w którym aktywnie uczestniczą także seniorzy

Eksperci ostrzegają, że brak pisemnej umowy wynajmu niemal uniemożliwia dochodzenie roszczeń w przypadku problemów

Odpowiedzialność za uszkodzenie wynajętego sprzętu zawsze spoczywa na najemcy, a nie na jego właścicielu

Jak zarobić na sprzęcie ogrodowym? Wynajem to prosty sposób na dodatkowe pieniądze

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że nieużywane narzędzia ogrodnicze mogą stać się źródłem cennego zastrzyku gotówki. Zamiast kurzyć się w garażu, kosiarka, podkaszarka czy wertykulator mogą regularnie zasilać domowy budżet. Wszystko dzięki zyskującej na popularności ekonomii współdzielenia, która polega na odpłatnym udostępnianiu swoich rzeczy innym.

To trend, który dynamicznie rozwija się w Polsce. Badania pokazują, że już dekadę temu niemal co czwarty dorosły Polak aktywnie korzystał z serwisów wynajmu, a główną motywacją była korzystna cena. Co więcej, analiza z 2024 roku obala mity o cyfrowym wykluczeniu seniorów. Okazuje się, że blisko trzy czwarte osób po 60. roku życia swobodnie korzysta ze smartfona, co otwiera im drogę do platform online, gdzie można oferować wynajem narzędzi sąsiadom i nie tylko.

Wynajem prywatny a podatki. Ile wynosi ryczałt i czy trzeba płacić ZUS?

Kwestie podatkowe często budzą obawy, jednak w przypadku prywatnego wynajmu sprzętu są one bardzo proste i korzystne. Przychody z tego tytułu objęte są ryczałtem, którego stawka wynosi zaledwie 8,5% do kwoty 100 000 zł rocznie. Największą zaletą dla seniorów jest fakt, że taki wynajem nie jest traktowany jako działalność gospodarcza, a więc nie wiąże się z obowiązkiem płacenia składek ZUS. Wystarczy jedynie odprowadzić podatek od wynajmu rzeczy ruchomych, by wszystko odbyło się zgodnie z prawem.

Jak zabezpieczyć się przy wynajmie? Kluczowe elementy umowy i rola kaucji

Złotą zasadą bezpiecznego wynajmu jest solidna, pisemna umowa, która chroni interesy obu stron. Bez niej dochodzenie swoich praw w przypadku problemów jest niemal niemożliwe, na co często zwracają uwagę prawnicy. Kluczowe jest, aby dokument zawierał dokładny opis stanu technicznego sprzętu, wysokość pobranej kaucji oraz jasne warunki zwrotu i odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia. Taki zapis sprawia, że w razie awarii nie ma wątpliwości, kto pokrywa koszty naprawy.

Uszkodzenie wynajętego sprzętu. Kto płaci za naprawę i co z kaucją?

Nawet przy najlepszych chęciach sprzęt może ulec awarii, dlatego warto być przygotowanym na taką ewentualność. Zgodnie z prawem i warunkami umowy, odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w trakcie wynajmu ponosi najemca. Pierwszym zabezpieczeniem jest pobrana kaucja, która może pokryć drobne naprawy.

Co jednak, gdy koszt naprawy przekracza wysokość kaucji? Warto wiedzieć, że dobrze sformułowana umowa zobowiązuje najemcę do pokrycia pełnej kwoty szkody. Dodatkowym zabezpieczeniem, szczególnie przy droższym sprzęcie, może być opcjonalne ubezpieczenie, które chroni przed kradzieżą, zalaniem czy innymi zdarzeniami losowymi.