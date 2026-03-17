Wyższa ulga za kompostownik to niższe rachunki. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić w urzędzie.

Ile wynosi nowa ulga za kompostownik? Możesz zaoszczędzić nawet 96 zł rocznie

Od 2026 roku posiadanie przydomowego kompostownika staje się jeszcze bardziej opłacalne, co jest świetną wiadomością dla seniorów pilnujących domowego budżetu. Ulga na opłatę za wywóz śmieci wzrosła do 2 złotych miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej gospodarstwo domowe. To znaczący skok w porównaniu z wcześniejszymi 50 groszami, zwłaszcza w kontekście rosnących kosztów życia.

Podwyżka ulgi jest odpowiedzią na drastyczne wzrosty stawek za gospodarowanie odpadami, które w wielu gminach sięgnęły w tym roku nawet 20-25%. Dla czteroosobowej rodziny emerytów nowa zniżka oznacza roczną oszczędność w wysokości 96 złotych. Jak podaje Instytut Ochrony Środowiska, statystyczny Polak wytwarza rocznie około 97 kg bioodpadów kuchennych, które dzięki kompostowaniu nie muszą być odbierane przez gminę, co bezpośrednio przekłada się na niższe koszty systemowe i ulgę dla mieszkańców.

Jak zgłosić kompostownik, by otrzymać ulgę? Niezbędne formalności w urzędzie

Aby obniżyć rachunki za śmieci, należy pamiętać, że ulga nie jest przyznawana automatycznie. Właściciel domu jednorodzinnego musi osobiście złożyć w urzędzie gminy lub miasta zaktualizowaną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Konieczne jest zaznaczenie w odpowiedniej rubryce oświadczenia o posiadaniu kompostownika i przetwarzaniu w nim wszystkich bioodpadów. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zniżka przysługuje wyłącznie właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, co wyklucza z niej mieszkańców bloków oraz posiadaczy działek letniskowych.

Kontrola kompostownika z urzędu. Co sprawdzają urzędnicy i gdzie go postawić?

Złożenie deklaracji wiąże się z możliwością kontroli ze strony urzędników, którzy mają prawo zweryfikować, czy kompostownik faktycznie istnieje i jest prawidłowo użytkowany. Jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości, na przykład brak urządzenia lub kompostowanie tylko części bioodpadów, gmina wyda decyzję o utracie prawa do ulgi. Jak informuje Urząd Gminy Starogard Gdański, ponowne ubieganie się o zniżkę jest możliwe dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Prawo reguluje również lokalizację kompostownika na działce, aby uniknąć ewentualnych sporów z sąsiadami. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, mały kompostownik (o pojemności do 10 m³) musi być umieszczony co najmniej 2 metry od granicy działki sąsiedniej i 5 metrów od okien budynku mieszkalnego. Nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować nie tylko utratą ulgi, ale również problemami prawnymi.

Co można wrzucać do kompostownika, a czego nie? Praktyczna lista

Prawidłowe prowadzenie kompostownika jest kluczem do sukcesu i pozwala uniknąć nieprzyjemnych zapachów. Do pojemnika można wrzucać bioodpady pochodzenia roślinnego, takie jak skoszona trawa, liście, gałązki, obierki warzyw i owoców, a także fusy po kawie i herbacie, skorupki jaj czy resztki pieczywa. Absolutnie nie należy kompostować mięsa, kości, odchodów zwierzęcych, popiołu z węgla kamiennego, impregnowanego drewna ani zadrukowanego papieru. Dobrze prowadzony kompostownik wytwarza jedynie lekki, ziemisty zapach, a uzyskany nawóz jest cennym źródłem składników odżywczych dla roślin w ogrodzie.

Dofinansowanie do opłat za śmieci dla seniora. Jak uzyskać zasiłek celowy z OPS?

Oprócz standardowej ulgi, seniorzy o najniższych dochodach mogą liczyć na dodatkową pomoc w pokryciu kosztów wywozu śmieci. Warto wiedzieć, że w niektórych miastach, na przykład w Warszawie, osoby pobierające najniższe świadczenia mogą ubiegać się o zasiłek celowy, który pokryje co najmniej połowę opłat. Aby uzyskać takie wsparcie, należy złożyć odpowiedni wniosek w lokalnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Warto również sprawdzić, czy gmina nie prowadzi programów dofinansowania zakupu samego kompostownika, co jest częstą praktyką. Ceny urządzeń wahają się od około 85 zł za najmniejsze modele do ponad 400 zł za duże, modułowe systemy. Dzięki dotacji początkowy wydatek może zostać znacznie zredukowany, a inwestycja zwróci się jeszcze szybciej, przynosząc ulgę domowemu budżetowi.