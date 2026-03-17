Aplikacje do rozpoznawania roślin i ptaków. Dzięki nim każdy spacer może stać się przygodą

Badania potwierdzają, że aplikacje potrafią rozpoznać ptaka po śpiewie z dokładnością sięgającą 93%

Nowoczesna technologia pozwala rozpoznać roślinę ze zdjęcia w zaledwie kilka sekund bez wertowania atlasów

Badanie Uniwersytetu Cambridge ujawnia, jak aplikacje na spacer motywują do regularnej aktywności fizycznej

Dzięki idei nauki obywatelskiej twoje zdjęcia roślin i ptaków pomagają badaczom na całym świecie

Aplikacje na spacer. Jak telefon może zachęcić do ruchu?

Wiosenne spacery to czysta przyjemność, ale często towarzyszy im nutka ciekawości, co to za piękny kwiat rośnie przy ścieżce albo jaki ptak tak melodyjnie śpiewa w koronach drzew. Zamiast zgadywać, teraz można poznać odpowiedź w kilka sekund, używając jedynie telefonu komórkowego. Nowoczesne aplikacje zamieniają smartfon w osobistego przewodnika po świecie natury.

To nie tylko ciekawy gadżet, ale też fantastyczny sposób na dodatkową motywację do ruchu, tak ważnego dla zdrowia. Jak wykazały badania opublikowane przez Uniwersytet Cambridge w 2021 roku, takie połączenie aktywności fizycznej z elementem nauki i odkrywania znacząco zwiększa zaangażowanie seniorów w regularne spacery. Zamiast rutynowego marszu, każdy krok staje się małą przygodą i okazją do poznania czegoś nowego.

Jak rozpoznać roślinę ze zdjęcia? Te aplikacje zrobią to za ciebie

Identyfikacja roślin ze zdjęcia jest dziś zaskakująco prosta i nie wymaga już wertowania grubych atlasów. Aplikacje takie jak iNaturalist czy Google Lens działają na zasadzie inteligentnego skanera. Wystarczy zrobić zdjęcie kwiatu, liści lub całej rośliny, a program w mgnieniu oka sam ją rozpozna. Technologia ta, oparta na zaawansowanych algorytmach, porównuje fotografię z ogromnymi bazami danych, w których znajdziemy także nasze rodzime gatunki wiosenne, takie jak krokusy, przebiśniegi czy zawilce. Co najważniejsze, cały proces jest niezwykle intuicyjny. Jak potwierdzają badania, nie trzeba nawet wpisywać żadnych nazw, wystarczy wycelować obiektyw i nacisnąć przycisk.

Jak rozpoznać ptaka po śpiewie? Poznaj aplikacje z 93% skutecznością

Wiosna to czas prawdziwych ptasich koncertów, jednak ich autorzy często pozostają niewidoczni, ukryci wysoko w gałęziach. To bywa frustrujące, zwłaszcza gdy chcemy rozpoznać gatunek po samym śpiewie, a brakuje nam doświadczenia. Na szczęście technologia przychodzi z pomocą, oferując aplikacje, które potrafią „słuchać” i rozpoznawać ptasie trele.

Aplikacje takie jak Merlin Bird ID czy BirdNET to nasi nowi cyfrowi asystenci. Wykorzystują mikrofon w telefonie do nagrywania dźwięków otoczenia i w czasie rzeczywistym odpowiadają na pytanie, jaki to ptak po śpiewie. Szczególnie ciekawe wyniki prezentuje BirdNET, który według badań potrafi rozpoznawać gatunki w terenie z dokładnością sięgającą 93%. To idealne narzędzie, by wreszcie dowiedzieć się, kto jest autorem porannych melodii za naszym oknem.

Nauka obywatelska. Jak twoje zdjęcia roślin i ptaków pomagają badaczom?

Co ciekawe, korzystając z niektórych aplikacji, nie tylko zaspokajamy własną ciekawość, ale także możemy przyczynić się do rozwoju nauki. Programy takie jak iNaturalist działają w oparciu o ideę „nauki obywatelskiej”, angażując globalną społeczność w zbieranie cennych danych przyrodniczych. Każde zrobione przez ciebie i rozpoznane przez aplikację zdjęcie rośliny, owada czy ptaka trafia do ogromnej bazy danych, z której korzystają badacze na całym świecie. Według danych z 2023 roku, platforma iNaturalist zrzeszyła już ponad 2 miliony użytkowników i zgromadziła ponad 67 milionów obserwacji, pomagając w monitorowaniu stanu przyrody. Warto dodać, że wszystkie wymienione aplikacje są darmowe i dostępne w Polsce na telefony z systemem Android oraz iOS.

7