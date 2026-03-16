Dorabianie do emerytury na wiosnę. Praca w ogrodzie może wzmocnić ciało i portfel

Coraz więcej seniorów pracuje po 60-tce. Gdzie szukać pracy sezonowej wiosną?

Praca dla emeryta nikogo już dziś nie dziwi. Coraz więcej polskich seniorów decyduje się na aktywność zawodową, także po osiągnięciu wieku emerytalnego. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec trzeciego kwartału 2025 roku pracowało już 1,382 miliona osób w wieku 60+, co stanowi wzrost o ponad 40% w ciągu ostatnich ośmiu lat. To zjawisko ma dwa oblicza. Dla jednych to świetny sposób na zachowanie energii i kontakt z ludźmi, dla innych to również szansa na podreperowanie domowego budżetu.

Właśnie teraz, w marcu 2026 roku, rusza sezon na prace w ogrodnictwie i szkółkach leśnych, oferując idealną okazję do znalezienia pracy dorywczej. Pracodawcy poszukują chętnych do lekkich zadań, takich jak pikowanie roślin, sadzenie sadzonek czy pomoc przy zbiorach. Co ważne, większość tych ofert nie wymaga wcześniejszego doświadczenia, co jest świetną wiadomością dla wielu osób.

Praca na emeryturze bez limitów. Ile można zarobić i jakie są zasady?

Zastanawiasz się, jakie są zarobki w pracach sezonowych? Stawki w ogrodnictwie potrafią być naprawdę kuszące, wahając się od 30 do nawet 45 złotych za godzinę. Osoby rozważające wyjazd za granicę, na przykład do szklarni w Holandii, mogą liczyć na zarobki rzędu 14,71 euro brutto za godzinę, często z zapewnionym noclegiem i transportem. Ważna informacja dotyczy kwestii „emerytura a praca”. Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2026 roku, osoby pobierające świadczenie po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń. Co więcej, aktywni zawodowo seniorzy mogą skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej, co czyni dodatkowy dochód jeszcze bardziej opłacalnym.

Zdrowie i sprawność po 60-tce. Jak praca w ogrodzie wpływa na ciało i umysł?

Dodatkowe pieniądze to jedno, ale praca fizyczna w ogrodzie to także bezcenna inwestycja we własne zdrowie i samopoczucie. To doskonała forma aktywności fizycznej po 60-tce. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Coventry na grupie starszych kobiet wykazały, że regularne prace ogrodowe w naturalny sposób wzmacniają mięśnie, poprawiają koordynację i wydolność oddechową. Co ciekawe, u uczestniczek zaobserwowano również zmniejszenie obwodu talii przy jednoczesnym utrzymaniu beztłuszczowej masy ciała.

Praca dla seniora bez doświadczenia. Gdzie szukać bezpiecznych ofert online?

Zastanawiasz się, gdzie bezpiecznie szukać ofert pracy dla seniorów? Poszukiwania są dziś prostsze niż kiedykolwiek i można je prowadzić bez wychodzenia z domu. Warto regularnie przeglądać popularne portale z ogłoszeniami, takie jak OLX, Pracuj.pl czy Jooble. Dobrym pomysłem może być również kontakt z lokalnym urzędem pracy lub specjalistycznymi placówkami, jak na przykład Centrum Pracy Seniorek i Seniorów w Gdańsku. Pamiętajmy, że w przypadku prac sezonowych pracodawcy najczęściej cenią sobie dyspozycyjność i chęć do pracy, a brak doświadczenia rzadko kiedy jest przeszkodą. To otwiera drzwi dla wielu emerytów gotowych na nowe wyzwania.