Jak sprawdzić trasę autobusu w telefonie? Ta prosta funkcja pomoże zadbać o bezpieczeństwo

Eksperci wskazują, że udostępnianie lokalizacji w Mapach Google to proste narzędzie, które znacząco zwiększa bezpieczeństwo seniora w podróży

Darmowe przejazdy dla seniorów w całej Polsce przysługują już po ukończeniu 70 roku życia, a w niektórych miastach ten próg jest niższy

Sprawdzenie trasy autobusu w telefonie za pomocą aplikacji jest intuicyjne i nie wymaga zaawansowanych umiejętności technicznych

Analiza danych ujawnia, że ponad połowa osób po 60 roku życia aktywnie korzysta z nawigacji w smartfonie

Cyfryzacja seniorów w Polsce. Jakie są największe obawy i bariery?

Nadchodząca wiosna to idealny czas na bliższe i dalsze wycieczki, a nowoczesny smartfon dla seniora może być w tym najlepszym przewodnikiem. Jak pokazują ostatnie badania, już co drugi Polak po 60. roku życia (dokładnie 53%) korzysta z aplikacji nawigacyjnych. Jednocześnie, co może być sygnałem alarmowym, ponad połowa z nich przyznaje, że nisko ocenia swoją biegłość w obsłudze tych cyfrowych narzędzi.

Główne bariery to obawy o bezpieczeństwo seniora w podróży (27% badanych), kwestie zdrowotne (26%) oraz trudności z samą organizacją wyjazdu (11%). Na szczęście rośnie świadomość i chęć nauki, czego dowodem są błyskawicznie zapełniające się miejsca na warsztatach i kursach komputerowych dla seniorów. Widać też nutkę optymizmu w działaniach rządu, który dostrzega ten potencjał, uruchamiając na lata 2026-2030 program "Aktywni Seniorzy" z budżetem 610 milionów złotych na wsparcie edukacji cyfrowej.

Jak sprawdzić trasę autobusu w telefonie? Instrukcja dla Map Google

Zaplanowanie podróży autobusem lub tramwajem jest prostsze, niż mogłoby się wydawać, i zajmuje dosłownie chwilę. Jeśli zastanawiasz się, jak korzystać z map w telefonie, oto prosta instrukcja. Wystarczy otworzyć aplikację Mapy Google, wpisać miejsce docelowe i dotknąć niebieskiego przycisku "TRASA" na ekranie. Następnie warto wybrać ikonę pociągu, która symbolizuje transport publiczny, a aplikacja sama zaproponuje najlepsze połączenia. Co ważne, w ostatnich latach (2025-2026) ponad 50 polskich miast uruchomiło funkcję Transit, dzięki czemu na mapie zobaczymy dokładne linie, numery przystanków i rzeczywiste godziny odjazdów. Dodatkowo w opcjach trasy można zaznaczyć preferencje, takie jak "mniej przesiadek" czy "mniej chodzenia", by podróż była jeszcze wygodniejsza.

Darmowe przejazdy dla seniorów. Kto i gdzie może z nich skorzystać?

Korzystanie z komunikacji miejskiej może być nie tylko wygodne, ale i całkowicie bezpłatne, co jest świetną wiadomością dla domowego budżetu. Informacje o tym, komu przysługują darmowe przejazdy dla emerytów, są łatwo dostępne. W całej Polsce osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą podróżować za darmo na podstawie dowodu osobistego. Niektóre miasta, takie jak Bydgoszcz, Lublin czy Wrocław, obniżyły ten próg do 65 lat, dlatego zawsze warto sprawdzić lokalne przepisy. Mapy Google oferują też cenne wsparcie dla osób z trudnościami w poruszaniu się dzięki funkcji "Dostępne miejsca", która informuje o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnością, na przykład o podjazdach czy windach. W ustawieniach samej aplikacji można również włączyć opcje ułatwień dostępu, takie jak powiększenie tekstu i wysoki kontrast, co znacznie poprawia czytelność mapy.

Udostępnianie lokalizacji w Mapach Google. Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo?

Jedną z największych barier przed samodzielnym podróżowaniem jest obawa o własne bezpieczeństwo, co potwierdzają przytaczane wcześniej badania. Mapy Google posiadają jednak prostą, ale niezwykle cenną funkcję, która pozwala poczuć się pewniej i zapewnić spokój ducha bliskim. Mowa o udostępnianiu lokalizacji w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wybrana osoba może na bieżąco widzieć na swojej mapie, gdzie się znajdujemy.

Aby z niej skorzystać, wystarczy kilka kliknięć w aplikacji i wybranie kontaktu, któremu chcemy pokazać naszą pozycję. Co istotne, lokalizowanie telefonu bliskiej osoby jest bardzo proste, a ona sama nie musi nawet posiadać konta Google. Może otrzymać specjalny link SMS-em, który otworzy mapę w przeglądarce. Takie rozwiązanie, uzupełnione na przykład o inteligentną opaskę SOS z GPS, daje ogromny komfort psychiczny zarówno podróżującemu seniorowi, jak i jego zaniepokojonej rodzinie.