Dofinansowanie na deszczówkę do 6000 zł. Zyskaj niższe rachunki i uniknij wysokiej kary

Analiza programu Moja Woda potwierdza, że na zbiornik na deszczówkę można otrzymać do 6000 złotych dofinansowania

Odprowadzanie wody deszczowej do kanalizacji sanitarnej jest zagrożone karą finansową sięgającą 10 000 złotych

Nowelizacja Prawa budowlanego ujawnia, że budowa zbiornika o pojemności do 5 metrów sześciennych nie wymaga pozwolenia

Zbieranie deszczówki to sprawdzony sposób na obniżenie rocznych rachunków za wodę nawet o 900 złotych

Jak dostać 6000 zł na deszczówkę? Poznaj zasady programu Moja Woda

Program "Moja Woda" to rządowa inicjatywa, która może przynieść realne oszczędności właścicielom domów jednorodzinnych, pomagając sfinansować domowe systemy zbierania deszczówki. Dzięki niemu można uzyskać do 6000 złotych dofinansowania na zakup i montaż specjalnego zbiornika. Co istotne, dotacja pokrywa nawet do 80% kosztów kwalifikowanych całej inwestycji.

W 2026 roku na program przeznaczono aż 173 miliony złotych z funduszy europejskich, co według Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest rekordową kwotą. Celem jest zachęcenie Polaków do rozsądnego gospodarowania wodą, której zasoby w naszym kraju są niemal trzykrotnie niższe niż średnia unijna. Inwestycja w zbiornik na deszczówkę staje się więc nie tylko mądrą decyzją finansową, ale też ważnym gestem w trosce o środowisko.

Nie tylko niższe rachunki. Jakie są zalety zbierania wody deszczowej?

Praktyczne wykorzystanie deszczówki pozwala obniżyć rachunki za wodę nawet o połowę, co przekłada się na oszczędności rzędu 510 złotych rocznie, a w niektórych przypadkach nawet do 900 złotych. Taką darmową wodą można podlewać ogród, myć samochód, sprzątać taras czy spłukiwać toaletę. Co ważne, deszczówka jest miękka – nie zawiera chloru, wapnia i magnezu, dzięki czemu chroni pralkę czy zmywarkę przed osadzaniem się kamienia. Dla roślin jest natomiast idealna, ponieważ jej lekko kwaśny odczyn (pH 5.5-6.0) w naturalny sposób sprzyja ich lepszemu rozwojowi.

Dofinansowanie Moja Woda. Kto i na jakich zasadach może je otrzymać?

Z dofinansowania mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego. Aby otrzymać dotację, minimalny koszt kwalifikowany całego przedsięwzięcia musi wynosić 2000 złotych. Kluczowym warunkiem jest również pojemność zbiornika na deszczówkę, która nie może być mniejsza niż 2 metry sześcienne (2000 litrów). Warto pamiętać, że dofinansowanie obejmuje nie tylko sam zbiornik, ale również elementy dodatkowe, takie jak filtry, pompy czy przewody odprowadzające wodę.

Zbiornik na deszczówkę bez pozwolenia? Co zmienia nowe prawo i jak uniknąć kary

Instalacja systemu do zbierania deszczówki nie musi być skomplikowana, a nadchodzące zmiany w prawie jeszcze bardziej ją ułatwią. Planowane na ten rok nowelizacje Prawa budowlanego zakładają, że budowa zbiorników o pojemności do 5 metrów sześciennych nie będzie wymagała żadnego zgłoszenia ani pozwolenia. W przypadku większych zbiorników, do 15 metrów sześciennych, wystarczy jedynie proste zgłoszenie.

Uproszczenie procedur ma ogromne znaczenie, ponieważ od 2018 roku odprowadzanie wody deszczowej do kanalizacji sanitarnej jest surowo zabronione. Za złamanie tego zakazu grozi kara finansowa sięgająca nawet 10 000 złotych. Dlatego instalacja zbiornika to nie tylko mądra inwestycja w domowy budżet i środowisko, ale także sposób na uniknięcie dotkliwych kar i działanie w zgodzie z prawem.

Zbiornik na deszczówkę naziemny czy podziemny? Porównanie zalet i wad

Wybór odpowiedniego zbiornika zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości. Modele naziemne są tańsze i prostsze w montażu, który często można wykonać samodzielnie w kilka godzin. Z kolei zbiorniki podziemne, choć wymagają większej inwestycji, są całkowicie niewidoczne, co oszczędza cenne miejsce w ogrodzie i eliminuje ryzyko potknięcia się. Dodatkowo, woda w nich przechowywana utrzymuje stałą, niską temperaturę przez cały rok, dzięki czemu nie zamarza zimą ani nie psuje się latem.

8