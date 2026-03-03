Na uśpionych kontach bankowych leżą miliardy. Sprawdź, jak w prosty sposób odzyskać swoje pieniądze

Dane Ministerstwa Finansów ujawniają, że na uśpionych rachunkach bankowych Polaków leżą nawet miliardy złotych

Jeden wniosek do Centralnej Informacji o Rachunkach wystarczy, aby znaleźć wszystkie swoje zapomniane konta bankowe

Analiza prawna wskazuje, że nowe przepisy od 1 lipca 2026 roku zmuszą banki do aktywnego poszukiwania kont osób zmarłych

Odzyskanie pieniędzy z konta zmarłego jest możliwe po przedstawieniu w banku aktu zgonu i poświadczenia dziedziczenia

Uśpione konta bankowe. Sprawdź, czy nie czekają na ciebie zapomniane pieniądze

Wielu seniorów przez lata zakładało konta w różnych bankach, o których dziś można już nie pamiętać. Według szacunków Ministerstwa Finansów, na takich zapomnianych lub "uśpionych" rachunkach osób zmarłych leży nawet 2,5 miliarda złotych. Te środki, choć prawnie należą się spadkobiercom, często pozostają nietknięte z powodu braku wiedzy o ich istnieniu.

Problem ten narastał przez dekady, gdy zmieniały się banki, a stare książeczki oszczędnościowe czy rachunki otwarte na konkretny cel odchodziły w zapomnienie. Chociaż, jak wynika z dostępnych danych, aż 89% osób po 65. roku życia jest samodzielna finansowo, odnalezienie dodatkowych oszczędności może znacząco poprawić domowy budżet. Sprawa jest tym bardziej paląca, że blisko 38% polskich seniorów nie posiada żadnych oszczędności.

Jak znaleźć wszystkie swoje konta bankowe? Wystarczy jeden wniosek do CIR

Na szczęście istnieje proste narzędzie, które pozwala odnaleźć wszystkie zapomniane konta bez konieczności odwiedzania każdego banku z osobna. Jest to Centralna Informacja o Rachunkach (CIR), usługa zarządzana przez Krajową Izbę Rozliczeniową, z której można skorzystać w dowolnym banku lub SKOK-u w Polsce. Wystarczy złożyć jeden wniosek, a w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych otrzymamy zbiorczą informację o wszystkich naszych rachunkach, także tych dawno nieużywanych. Usługa jest odpłatna, a jej koszt jest ustalany indywidualnie przez każdą instytucję, jednak zgodnie z ustawą prawo bankowe nie może on przekraczać faktycznych kosztów przygotowania takiej informacji.

Nowe prawo od 1 lipca 2026. Banki same zaczną szukać kont osób zmarłych

Już za kilka miesięcy, dokładnie 1 lipca 2026 roku, wejdą w życie nowe przepisy, które jeszcze bardziej ułatwią odzyskiwanie zapomnianych pieniędzy. Zgodnie z nimi banki i SKOK-i będą miały obowiązek sprawdzać w rejestrze PESEL, czy właściciel konta, na którym przez 5 lat nie odnotowano żadnej aktywności, wciąż żyje. To ważna zmiana, która jest odpowiedzią na problemy z dziedziczeniem pieniędzy i przełamie dotychczasową barierę w dostępie do informacji.

W praktyce oznacza to, że system sam zacznie wyszukiwać "uśpione rachunki" należące do osób zmarłych, co znacząco przyspieszy procedurę informowania spadkobierców o należnych im środkach. Banki już od ponad roku mają dostęp do rejestru PESEL, ale nowa regulacja nakłada na nie konkretny obowiązek działania. Pierwsze masowe weryfikacje kont mają ruszyć na przełomie 2026 i 2027 roku, co może dotyczyć nawet setek tysięcy rachunków.

Jak odzyskać pieniądze z konta zmarłego? Lista potrzebnych dokumentów

Jeśli jesteś spadkobiercą i podejrzewasz, że zmarły mógł mieć zapomniane oszczędności, również możesz skorzystać z Centralnej Informacji o Rachunkach, aby je zlokalizować. Po otrzymaniu raportu z CIR i potwierdzeniu istnienia kont, kolejnym krokiem jest wizyta w banku z kompletem dokumentów. Niezbędny będzie odpis aktu zgonu, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Warto pamiętać, że nawet jeśli rachunek został już zamknięty, zgromadzone na nim środki nie przepadają – bank ma obowiązek je przechować i wypłacić uprawnionym osobom.

