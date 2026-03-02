Obawiasz się wyłudzenia kredytu? Sprawdź swoje dane i zablokuj oszustów za darmo

Dane Krajowego Rejestru Długów z 2025 roku ujawniają, że oszustwa na seniora to prawdziwa plaga, a co piąta osoba po 65 roku życia doświadczyła próby wyłudzenia kredytu

Raz na sześć miesięcy każdemu przysługuje prawo, by za darmo sprawdzić w raporcie BIK, czy ktoś wziął na ciebie kredyt

Zastrzeżenie numeru PESEL w rządowym systemie to kluczowe i całkowicie darmowe zabezpieczenie chroniące przed kradzieżą tożsamości

Eksperci wyjaśniają, co robić krok po kroku i gdzie zgłosić oszustwo, gdy ktoś już zdołał wyłudzić kredyt na twoje dane

Co piąty senior padł ofiarą oszustów. Jak duże jest zagrożenie w internecie?

Niestety, osoby starsze coraz częściej padają ofiarą cyberprzestępców, którzy polują na ich dane, by zaciągnąć na nich pożyczki. Te bolesne oszustwa na seniora to prawdziwa plaga. Według danych Krajowego Rejestru Długów z 2025 roku, co piąta osoba po 65. roku życia doświadczyła kradzieży lub próby wyłudzenia danych osobowych. Ten rosnący problem sprawia, że wielu seniorów czuje się zagubionych i niepewnych w cyfrowym świecie, tracąc poczucie bezpieczeństwa.

Skalę zjawiska potwierdzają oficjalne raporty, które malują niepokojący obraz. Ministerstwo Cyfryzacji wraz z CERT Polska poinformowało, że w 2025 roku liczba cyberataków w Polsce wzrosła aż o 100%, a lęk przed oszustwami finansowymi jest silniejszy niż obawa przed utratą pracy. Jak pokazuje badanie „Portfele Polaków u progu 2026 roku”, aż 39% osób w wieku powyżej 65 lat boi się kradzieży pieniędzy w sieci. To wyraźny sygnał alarmowy, który pokazuje, jak realne i powszechne jest to zagrożenie.

Jak za darmo sprawdzić, czy ktoś wziął na ciebie kredyt? Wyjaśniamy, czym jest raport BIK

Każdy z nas ma prawo, by raz na sześć miesięcy zupełnie za darmo sprawdzić, jakie informacje na nasz temat gromadzi Biuro Informacji Kredytowej. To proste narzędzie, znane jako „kopia danych”, jest naszą pierwszą linią obrony. Pozwala szybko zweryfikować, czy ktoś nie próbował wziąć na nas kredytu bez naszej wiedzy. Prawo to gwarantuje nam unijne rozporządzenie o ochronie danych, czyli popularne RODO.

Dzięki regularnemu sprawdzaniu raportu BIK zyskujemy pełny wgląd w naszą historię kredytową. Dokument ten zawiera informacje o wszystkich naszych zobowiązaniach, ewentualnych opóźnieniach w spłatach, a co najważniejsze – listę instytucji, które pytały o nasze dane. To właśnie w tym miejscu możemy odkryć niepokojące sygnały, takie jak próba wyłudzenia kredytu, i zdusić problem w zarodku.

Jak pobrać darmowy raport BIK przez internet? Prosta instrukcja krok po kroku

Aby skorzystać z prawa do darmowej kopii danych, pierwszym krokiem jest założenie konta na portalu BIK.pl. Można to zrobić w prosty i bezpieczny sposób, na przykład za pomocą aplikacji mObywatel lub przez przelew weryfikacyjny na symboliczną złotówkę. Po zalogowaniu się na swoje konto wystarczy odnaleźć ikonę koperty w prawym górnym rogu ekranu. Następnie jako temat rozmowy wybieramy „Prawa wynikające z RODO” i w treści wiadomości wpisujemy prośbę o udostępnienie kopii danych, powołując się na artykuł 15 RODO. Gotowy raport pojawi się w zakładce „Pliki” w ciągu 30 dni i będzie tam czekał na pobranie przez dwa lata.

Jak zastrzec numer PESEL i dokumenty? Poznaj dwa darmowe systemy ochronne

Na szczęście raport BIK to nie jedyna broń w walce z oszustami. Istnieją dwa inne, kluczowe i całkowicie darmowe systemy, które skutecznie chronią nas przed kradzieżą tożsamości. Pierwszym z nich jest rządowy Rejestr Zastrzeżeń Numeru PESEL, który od 17 listopada 2023 roku pozwala w każdej chwili „zablokować” swój numer PESEL. Jak informuje portal Gov.pl, od 1 czerwca 2024 roku banki i firmy pożyczkowe mają obowiązek sprawdzić status numeru PESEL w rejestrze przed udzieleniem kredytu. Drugim potężnym narzędziem jest System Dokumenty Zastrzeżone. Dzięki niemu zgłoszenie utraty dowodu osobistego w jednym banku sprawia, że informacja ta niemal natychmiast trafia do wszystkich banków i tysięcy innych instytucji w Polsce.

Ktoś wziął na ciebie kredyt? Sprawdź, co robić i gdzie zgłosić oszustwo

Jeśli, niestety, padliśmy ofiarą wyłudzenia kredytu, najważniejszy jest spokój i natychmiastowe działanie. Czas gra tu kluczową rolę. Przede wszystkim należy jak najszybciej skontaktować się z bankiem lub firmą pożyczkową, w której zaciągnięto zobowiązanie, i zgłosić oszustwo. Następnie konieczne jest złożenie oficjalnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa na policji. Kolejne kroki to bezzwłoczne zastrzeżenie numeru PESEL w rządowym rejestrze oraz zgłoszenie utraty dokumentu tożsamości w Systemie Dokumenty Zastrzeżone. Na koniec warto skontaktować się z Biurem Informacji Kredytowej. Po przedstawieniu potwierdzenia zgłoszenia sprawy na policję, ofiary oszustwa otrzymują bezpłatny Pakiet BIK z alertami, który stanowi dodatkową tarczę chroniącą przed kolejnymi próbami wyłudzeń.